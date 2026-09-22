Đại diện không gian bán BĐS nói gì về việc bày toàn sách mô hình?

Theo đó, đơn vị quản lý trung tâm đang có kế hoạch bổ sung sách thật vào những kệ ở độ cao phù hợp để khách dễ lấy xuống đọc. "Chúng tôi là trung tâm trải nghiệm dự án căn hộ nên sắp tới có thể khách tham quan chủ yếu là khách hàng quan tâm dự án. Họ đến để trải nghiệm và được các bạn chuyên viên tư vấn dự án. Trong quá trình trải nghiệm, khách có thể đọc sách và thư giãn, không chỉ khách hàng mà các nhân viên bán hàng cũng có thể đọc sách trong thời gian đợi khách", người này cho biết.