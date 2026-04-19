Đặc quyền trải nghiệm 26 ngày trước khi 'lên đời' Galaxy S26 series

Sau 26 ngày dùng thử, người dùng có thể hiểu rõ hơn về Galaxy S26 series, đánh giá sự phù hợp của thiết bị và chia sẻ góc nhìn chân thực cho những ai đang muốn “lên đời” sản phẩm.

Với những người đang phân vân chưa biết có nên lên đời flagship mới của Samsung hay không, chương trình “Galaxy S26 series - 26 ngày đặc quyền trải nghiệm” là cơ hội không thể bỏ qua. Chương trình diễn ra từ 17/4 đến 24/5, cho phép người dùng trải nghiệm thử sản phẩm Galaxy S26 series trong vòng 26 ngày mà không mất bất kỳ khoản phí nào.

Cơ hội trải nghiệm hiếm có

Để tham gia, người dùng cần đăng ký trên website chính thức của Samsung Việt Nam trong giai đoạn từ 17/4 đến hết 24/4. Từ 25/4, những người được lựa chọn sẽ nhận thông báo qua email kèm hướng dẫn nhận thiết bị tại Samsung 68 (TP.HCM) hoặc Samsung West Lake (Hà Nội). Khi kết thúc chương trình, người dùng có quyền quyết định giữ máy hoặc hoàn trả lại cho Samsung mà không phát sinh thêm chi phí.

Không chỉ dùng thử, chương trình “Galaxy S26 series - 26 ngày đặc quyền trải nghiệm” còn là cơ hội để người dùng sở hữu AI phone như một bạn đồng hành đắc lực. Thay vì vài phút trải nghiệm chớp nhoáng tại cửa hàng, giờ đây, người dùng có thể mang Galaxy S26 series về nhà, tỉ mỉ khám phá các công nghệ mới và ứng dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Từ cảm giác an tâm khi sử dụng Privacy Display để kiểm tra email, tin nhắn, số dư ngân hàng nơi công cộng; đến trải nghiệm chơi game mượt mà nhờ phần cứng nâng cấp mạnh mẽ; những bức ảnh concert nét căng, sạch nhiễu đến từ camera Nightography hay trải nghiệm chỉnh ảnh trực tiếp bằng câu lệnh mà không cần ứng dụng bên thứ ba… Galaxy S26 series được tối ưu để đáp ứng đa dạng nhu cầu trong một thiết bị duy nhất, giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc đời thường, xử lý công việc nhanh gọn hơn, khơi mở cảm hứng sáng tạo và sự tự tin làm chủ nhịp sống.

Chia sẻ góc nhìn, đồng kiến tạo giá trị

Với chương trình “Galaxy S26 series - 26 ngày đặc quyền trải nghiệm”, người tham gia không chỉ sử dụng thiết bị, mà còn chủ động chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và cách họ tích hợp AI phone vào đời sống thực tế. Mỗi người tham gia sẽ thực hiện 3 bài chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời hoàn thành một bài đánh giá tổng hợp về dòng sản phẩm tương ứng trên website Samsung.

Nội dung chia sẻ được khuyến khích phản ánh trung thực trải nghiệm cá nhân, tập trung vào cách Galaxy S26 series vận hành trong bối cảnh đời sống, có thể so sánh trải nghiệm trước và sau khi dùng thiết bị cũng như tập trung vào những tính năng bản thân tâm đắc.

Đây sẽ là nguồn tham khảo chân thực cho những người dùng khác, giúp họ tự tin hơn khi ra quyết định lên đời Galaxy S26 series. Sau khi hoàn thành các nội dung chia sẻ, người tham gia sẽ nhận được những ưu đãi và đặc quyền từ Samsung như một sự ghi nhận cho hành trình trải nghiệm, đóng góp của mình.

Nhiều đặc quyền hấp dẫn

Ngoài cơ hội trải nghiệm miễn phí Galaxy S26 series, người tham gia chương trình cũng nhận được nhiều đặc quyền và giá trị thiết thực khác. Cụ thể, sau thời gian trải nghiệm, người tham gia sẽ nhận ưu đãi giảm trực tiếp đến 3 triệu đồng nếu lựa chọn tiếp tục sở hữu thiết bị. Bên cạnh đó, Samsung còn tặng kèm ốp lưng trong suốt chính hãng cùng củ sạc nhanh tương ứng từng phiên bản (25 W cho Galaxy S26, 45 W cho Galaxy S26+ và 60 W cho Galaxy S26 Ultra), góp phần hoàn thiện trải nghiệm ngay từ những bước sử dụng đầu tiên.

Chương trình cũng áp dụng chính sách hoàn tiền đến 100% giá trị sản phẩm trong trường hợp người dùng lựa chọn trả thiết bị theo đúng thời gian và điều kiện quy định, qua đó mang lại sự an tâm trong suốt quá trình trải nghiệm.

Với thời gian trải nghiệm dài ngày cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn như trên, chương trình hứa hẹn mang đến một khoảng thời gian đầy ý nghĩa, nơi người dùng không chỉ sử dụng, mà còn thực sự sống cùng công nghệ, từ đó thêm tự tin đưa ra quyết định sở hữu AI phone cho riêng mình.