Đặc quyền sở hữu The Opus One giá 'chân sóng' cho nhà đầu tư

Với mức giá khởi điểm hấp dẫn cùng chính sách hỗ trợ lãi suất, The Opus One mở ra cánh cửa hẹp cho những nhà đầu tư nhạy bén muốn đón đầu cú hích hạ tầng trong năm 2026.

Là mảnh ghép cuối cùng và danh giá bậc nhất hoàn thiện đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP.HCM), The Opus One thiết lập một định nghĩa mới về đầu tư giá trị.

Thắng từ vạch xuất phát nhờ hạ tầng kích hoạt lợi nhuận kép

Khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc khắt khe, dòng tiền thông minh có xu hướng tìm về các sản phẩm sở hữu pháp lý vững chắc và cấu trúc tài chính an toàn. Tại khu đông TP.HCM, The Opus One (Vinhomes Grand Park) đáp ứng “khẩu vị” này bằng chính sách bán hàng độc đáo, tháo gỡ áp lực dòng tiền cho người sở hữu.

Cụ thể, nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị 10% vốn để ký hợp đồng mua bán và xác lập quyền sở hữu đối với dòng căn hộ hạng sang hàng đầu khu đông. Phần tài chính còn lại được giải quyết triệt để thông qua gói hỗ trợ vay vốn lên đến 80% giá trị căn hộ, đi kèm đặc quyền hỗ trợ lãi suất 0% trong suốt 2 năm. Chính sách này giúp khách hàng, nhà đầu tư được “cởi trói” khỏi áp lực lãi suất, tối ưu hóa dòng vốn nhàn rỗi cho các kênh sinh lời khác.

Chính sách bán hàng tại The Opus One hấp dẫn các nhà đầu tư.

Song hành cùng giải pháp tài chính này là các ưu đãi gia tăng biên độ lợi nhuận từ thời điểm xuống tiền: Chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán theo tiến độ, ưu đãi thêm 1% dành riêng cho 200 khách hàng tiên phong (áp dụng với căn hộ tại 2 tòa OS2) hoặc nhận chiết khấu 11,5% và nhận gói hỗ trợ tiền thuê trị giá lên tới 400 triệu đồng/căn (áp dụng với căn hộ tại 2 tòa OS1, OS5).

Giới chuyên gia nhận định, với mức giá cạnh tranh, The Opus One hiện ở vùng “chân sóng” khi đặt lên bàn cân so sánh với phân khúc căn hộ hạng sang cùng khu vực (thường dao động trên ngưỡng 100 triệu đồng/m2). Với các tiêu chuẩn bàn giao liền tường cao cấp từ nhiều thương hiệu quốc tế và vị thế độc tôn, nền giá này mở ra dư địa tăng trưởng, nhất là khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, bảng giá đất mới tăng mạnh từ ngày 1/1 và hạ tầng khu vực đang có nhiều động thái tích cực.

Căn hộ The Opus One đang có mức giá “mềm” khi so với thị trường chung khu đông cũng như trung tâm TP.HCM.

The Opus One - “Hàng hiếm” tại tọa độ siêu kết nối

Sức hấp dẫn của The Opus One không chỉ dừng lại ở bài toán tài chính mà còn nằm ở vị thế của một sản phẩm “vedette”. Tọa lạc tại vị trí “trung tâm trong lòng trung tâm” Vinhomes Grand Park, dự án sở hữu khả năng kết nối nhanh: Chỉ mất 1-10 phút đi bộ để tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích tỷ USD của đại đô thị.

Từ thềm nhà, cư dân dễ dàng chạm tới nhịp giao thương sôi động của TTTM Vincom Mega Mall, tận hưởng không gian xanh mát tại đại công viên 36 ha, giải trí tại công viên Grand Park hay an tâm về y tế - giáo dục với Phòng khám Vinmec và hệ thống 2 trường Vinschool chuẩn giáo dục quốc tế kề cận. Vị trí này là bảo chứng vàng cho tính thanh khoản và tiềm năng khai thác cho thuê với tỷ suất sinh lời hấp dẫn.

Giá trị bất động sản The Opus One còn được nâng tầm nhờ 4 tầm view triệu USD: Tầm nhìn nghỉ dưỡng hướng về resort nội khu; tầm nhìn giáo dục - nghệ thuật về phía trường học, quảng trường; tầm nhìn CBD sôi động và đặc biệt là tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Tắc, sông Đồng Nai. Cùng với đó là không gian sống được kiến tạo chuẩn resort 5 sao với hồ bơi vô cực 3 tầng, thác tràn và hệ tiện ích wellness, mang đến trải nghiệm sống thượng lưu.

The Opus One sở hữu vị trí “trung tâm trong lòng trung tâm” kế cận hàng loạt tiện ích quốc tế của Vinhomes Grand Park.

Đặc biệt, thời gian bàn giao The Opus One dự kiến trong quý I/2026, đúng vào thời điểm về đích của hàng loạt công trình hạ tầng quốc gia. Trong đó, đường vành đai 3 sẽ thông xe toàn tuyến vào 30/4 (sớm hơn kế hoạch 2 tháng); Sân bay Quốc tế Long Thành chính thức vận hành thương mại vào giữa năm 2026. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, việc Nhà nước rót vốn vào các công trình hạ tầng hoặc các doanh nghiệp phát triển dự án đô thị tác động tăng giá đất lên đến 45-50%.

Trước đó, metro số 1 chỉ cách Vinhomes Grand Park 10 phút di chuyển đã đẩy giá bất động sản dọc tuyến tăng 30-75%, theo Savills Việt Nam.

Do đó, việc sở hữu The Opus One ở thời điểm hiện tại được xem là bước đi đón đầu, tận dụng đòn bẩy tài chính và hạ tầng để tối đa hóa lợi nhuận tài sản trong trung và dài hạn.