Đặc phái viên Nga thông báo kết quả đàm phán hòa bình với Mỹ

Đặc phái viên của Tổng thống Nga đã có cuộc gặp với đặc phái viên lưu động của Tổng thống Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

Ông Kirill Dmitriev (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Kênh RT của Liên bang Nga tối 20/1, theo giờ địa phương, cho biết các đại diện của nước này đã không được mời tham dự các cuộc họp thường niên ở Davos kể từ khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đóng băng quan hệ với Moskva vào tháng 3/2022, sau khi Điện Kremlin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev cho biết ông đã có các cuộc thảo luận “mang tính xây dựng” với các quan chức Mỹ về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, khi tham dự WEF tại Davos vào hôm 20/1.

Sau các cuộc gặp với đặc phái viên lưu động của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và con rể ông Trump là Jared Kushner, theo hãng tin AFP của Pháp, Đặc phái viên Nga nói với báo chí rằng “các cuộc gặp mang tính xây dựng”, và ngày càng có nhiều người nhận ra rằng lập trường của Moskva là đúng.

Trước đó, hãng tin Reuters của Anh đưa tin rằng ông Dmitriev sẽ tiến hành các cuộc trao đổi với các quan chức Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thuỵ Sĩ.

Điện Kremlin cũng cho biết họ sẽ tiếp tục đón hai ông Witkoff và Kushner tại Moskva để thảo luận thêm, dù thời điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi vào hôm 17/1, một phái đoàn Ukraine đã tới Miami để hoàn tất việc ký kết hai văn kiện hòa bình then chốt với phái đoàn Mỹ, liên quan đến các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc cho Ukraine và một khuôn khổ tái thiết - thịnh vượng sau chiến tranh trị giá 800 tỷ USD .

Trước thềm các cuộc trao đổi, Tổng thống Volodymyr Zelensky tỏ ra lạc quan, thậm chí còn nói rằng ông hy vọng các văn kiện này sẽ được ký kết bên lề WEF tại thị trấn nghỉ dưỡng Davos trên dãy Alps của Thụy Sĩ trong tuần này.

Tuy nhiên, giai đoạn sau cuộc gặp tại Miami lại chứng kiến một sự im lặng đáng chú ý, khi các quan chức Mỹ không đưa ra bất kỳ thông báo, tuyên bố hay thậm chí là sự xác nhận công khai nào về các cuộc thảo luận, trong khi phái đoàn Ukraine mô tả “những cuộc tham vấn đáng kể” trên các bài đăng mạng xã hội của họ.

Trả lời câu hỏi của báo The Kyiv Post hôm 20/1, Tổng thống Zelensky cho biết mặc dù vậy, các cuộc đàm phán vẫn chưa rơi vào “ngõ cụt”.

“Công việc đối với các văn kiện vẫn đang tiếp tục. Các cuộc trao đổi diễn ra thường xuyên, và chắc chắn không phải là bế tắc”, ông Zelensky giải thích, đồng thời cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đang giữ liên lạc với hai ông Witkoff và Kushner.

Tuần trước, trước các cuộc đàm phán song phương Mỹ - Ukraine, Tổng thống Trump đã mô tả người đồng cấp Zelensky như một trở ngại trên tiến trình hòa bình, trong khi cho rằng Moskva muốn tìm kiếm một giải pháp dàn xếp.

Về phía mình, Liên bang Nga dường như vẫn giữ lập trường cứng rắn, khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vào hôm 15/1 rằng Moskva sẽ “tiếp tục kiên định theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra” tại Ukraine, trong bối cảnh chưa có các bảo đảm an ninh mà Moskva coi là cần thiết.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, nhận định: “Điện Kremlin đã trì hoãn tiến trình hòa bình trong nhiều tháng nhằm kéo dài cuộc chiến và đạt được các mục tiêu ban đầu của Liên bang Nga bằng biện pháp quân sự”.

Trong vài ngày qua, cũng xuất hiện thêm những dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Washington và Moskva vẫn ở trạng thái ấm áp.

Trong một động thái ngoại giao mang tính thăm dò, Điện Kremlin hôm 19/1 thông báo rằng Tổng thống Putin, cùng với lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, đã được mời tham gia “Hội đồng Hòa bình” về Gaza do Mỹ dẫn dắt, nhằm quản lý dải đất thuộc Palestine này sau một lệnh ngừng bắn.

Hơn nữa, mặc dù Tổng thống Trump viện dẫn mối đe dọa từ Liên bang Nga như một lý do cho kế hoạch sáp nhập Greenland - đề xuất đã làm bùng lên căng thẳng gay gắt trong NATO trong những ngày gần đây – nhưng Moskva lại phản ứng tích cực trước các nỗ lực của Tổng thống Mỹ với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này.

Vào ngày 19/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Trump sẽ “đi vào lịch sử” nếu sáp nhập hòn đảo lớn nhất thế giới ở Bắc Cực này, trong khi Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov tỏ ra hài lòng khi nói về sự thu hẹp “triển vọng duy trì NATO như một khối quân sự – chính trị phương Tây thống nhất”.

Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu đặc biệt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào ngày 21/1, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các nước NATO châu Âu xoay quanh mong muốn của ông nhằm chiếm lấy Greenland.