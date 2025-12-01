Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đặc khu Hoàng Sa có tân chủ tịch

  • Thứ hai, 1/12/2025 10:15 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Sáng 1/12, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Dac khu Hoang Sa anh 1

Quang cảnh lễ công bố.

Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ TP Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố.

Tại hội nghị, Thành ủy Đà Nẵng phân công, điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố, giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Đồng thời, bà Trần Thị Kim Hoa được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, được phân công, điều động đến công tác tại UBND TP để Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố.

Ông Phan Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ được phân công, tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy. Các quyết định có thời hạn 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng các cán bộ vừa được phân công, điều động, bổ nhiệm vào cương vị mới.

Ông Vĩnh đề nghị, các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm; giữ gìn đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong công tác tham mưu Thành ủy, UBND TP về xây dựng Đảng; công tác tổ chức, cán bộ cũng như các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về xây dựng, phát triển thành phố.

