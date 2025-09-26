Đã tìm ra người 'xẻ thịt' ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai

Ông Cao Huyền Tuấn Anh được xác định là người đào múc, san ủi, mở đường trên núi Chư Nâm với diện tích hơn 4.250 m2.

Ngày 26/9, UBND xã Biển Hồ (Gia Lai) cho biết Phòng Kinh tế xã này đã có báo cáo về việc xử lý vụ việc tự ý san lấp, mở đường tại khu vực chân núi Chư Nâm, làng Ia Gri (xã Biển Hồ) mà báo Tiền Phong phản ánh.

Máy múc được sử dụng để san gạt, phá núi Chư Nâm.

Theo đó, Phòng Kinh tế xã đã phối hợp cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Păh, trưởng làng Ia Gri cùng các bên liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường vụ việc tại khu vực chân núi Chư Nâm.

Qua đo đạc, đoàn kiểm tra xác định, phần diện tích hộ dân đã thực hiện việc tự san ủi thay đổi hiện trạng mở đường đi tại khu vực núi Chư Nâm. Tổng diện tích đất san gạt, tự ý mở đường toàn tuyến theo kết quả đo đạc hơn 4.250 m2. Trong đó, diện tích san ủi nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện Chư Păh cấp cho ông Lê Văn Qúi hơn 2.584 m2; diện tích san ủi thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được giao quản lý hơn 1.195 m2 tại khoảnh 5, tiểu khu 249; diện tích san ủi chưa xác định được chủ sử dụng đất là 470 m2.

Vị trí san ủi có bề mặt đường rộng 4 m và chiều cao từ 0,5 tới 1,5 m so với mặt đất nền hiện trạng, một số vị trí bị san ủi có chiều cao 3 m.

Việc khoét núi ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan của núi Chư Nâm, là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh.

Đoàn kiểm tra xác định, cá nhân thực hiện việc đào múc, san ủi, mở đường là ông Cao Huyền Tuấn Anh (SN 1983, phường Pleiku, Gia Lai) và ông Lê Văn Quí (SN 1974, phường Diên Hồng, Gia Lai).

Ông Anh, Quí cho biết, đã thuê máy múc của ông Mười (không rõ họ tên, nhân thân, lai lịch) để đào múc, san gạt đất trong phần diện tích đất đã mua từ các hộ dân trên địa bàn xã với mục đích san gạt đất làm lối đi cho xe công nông vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và đã được UBND huyện Chư Păh cũ cấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Phòng Kinh tế xã Biển Hồ, ông Anh đã có hành vi san gạt làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất sản xuất nông nghiệp; tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của các hộ phía dưới khu vực san gạt.

Căn cứ theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Anh đã có hành vi tự ý thay đổi độ dốc bề mặt đất, hạ thấp bề mặt đất với diện tích hơn 4.250 m2 thuộc khu vực núi Chư Nâm. Bởi vậy, Phòng Kinh tế xã yêu cầu người này buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm.

Từ các nội dung trên, Phòng Kinh tế xã Biển Hồ báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Gia Lai, thường trực Đảng ủy xã Biển Hồ xem xét, đồng thời chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo công tác quản lý đất đai, lâm nghiệp và trật tự trên địa bàn.