Trong đợt triển khai quy tập lần 2 tại Khu B, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 401 bộ hài cốt liệt sĩ. Ngày 25/11, có thêm 18 bộ được phát hiện.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng ngày 25/11.

Ngày 25/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Khu B, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ và xử lý hơn 630 m3 đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, để phục vụ công tác đào và vận chuyển đất, đơn vị huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Trong Đợt 2 tại Khu B (từ ngày 15/10 đến hết ngày 25/11), các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 401 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 76 bộ có di vật kèm theo. Trước đó, Đợt 1 đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM theo quy định.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được mở rộng tại Khu B.

Tính chung hai đợt, từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/11, lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.132 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 383 bộ có di vật kèm theo. Số hài cốt này gồm 1.099 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể: 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B đang tiếp tục được mở rộng. Lực lượng làm nhiệm vụ nỗ lực tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện lòng tri ân đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.