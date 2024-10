Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa

Sáng 25/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lợi giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định cho ông Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời phân công, điều động ông Nguyễn Hữu Lợi đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, chỉ định giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa.

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận ông Nguyễn Hữu Lợi đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lợi đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày công bố Quyết định.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lợi, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; thời gian kiêm nhiệm kể từ ngày công bố quyết định đến khi thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chúc mừng ông Nguyễn Hữu Lợi được tín nhiệm bổ nhiệm giữ các chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa.

Ông Nguyễn Hữu Lợi có quá trình công tác lâu năm trong ngành Xây dựng đảng và có kinh nghiệm trong công tác tổ chức cán bộ. Vì vậy, việc ông Nguyễn Hữu Lợi được lãnh đạo thành phố tín nhiệm bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa là phù hợp với sở trường và kinh nghiệm công tác.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục chú trọng công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý công chức, viên chức; triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và sắp tới là triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và thanh tra trong công vụ.

Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị, ông Nguyễn Hữu Lợi tiếp tục phát huy năng lực, kiến thức chuyên môn cũng như không ngừng học hỏi, trau dồi, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý để cùng tập thể Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Lợi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, tiếp tục nỗ lực giữ vững sự đoàn kết, đồng lòng của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, ông phấn đấu thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố…

Ông Nguyễn Hữu Lợi, sinh ngày 10/8/1976, quê quán thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông có trình độ Thạc sỹ Lịch sử, Cao cấp lý luận chính trị.

