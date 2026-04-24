Đà Nẵng chuẩn bị phá bỏ sân vận động Chi Lăng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phá dỡ, tháo dỡ tài sản tại sân vận động Chi Lăng.

Theo quyết định, gói thầu “Đập phá, tháo dỡ tài sản gắn liền với đất và thanh lý tài sản thu hồi sau đập phá tại sân vận động Chi Lăng” có giá hơn 4,6 tỷ đồng , được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với thời gian thực hiện 60 ngày.

Một phần sân vận động Chi Lăng hiện nay.

Kết quả, Ban quản lý đã chọn được đơn vị trúng thầu với giá hơn 2,2 tỷ đồng sau hiệu chỉnh, thời gian triển khai 58 ngày. Ba nhà thầu khác không trúng do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm hoặc tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Đáng chú ý, theo quyết định phê duyệt, nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền bù trừ chi phí phá dỡ và giá trị vật tư thu hồi sau khi tháo dỡ, với tổng số tiền hơn 11,3 tỷ đồng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng. Ban Quản lý dự án cũng giao các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, tổ chức triển khai đúng tiến độ và nội dung đã được phê duyệt.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, từng là “chảo lửa” của bóng đá miền Trung và là sân nhà của CLB bóng đá SHB Đà Nẵng trong nhiều năm. Không chỉ mang giá trị thể thao, nơi đây còn gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người dân thành phố.

Trước đó, khu đất này đã được chuyển nhượng, phân lô cho nhiều dự án, dẫn đến hàng loạt vướng mắc pháp lý kéo dài. Chính quyền TP. Đà Nẵng đã nhiều lần tìm cách tháo gỡ để thu hồi và xử lý vướng mắc.

Động thái này nhằm thực hiện một phần nội dung các bản án liên quan đến vụ án của Phạm Công Danh và đồng phạm. Liên quan đến vụ án, đến nay, cơ quan thi hành án đã thu hồi được hơn 466,9 tỷ đồng , song số nợ gốc còn phải thi hành vẫn hơn 3.665 tỷ đồng , chưa bao gồm lãi phát sinh.

Trước đó, thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng cũng đã thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, thuộc phường Hải Châu. Tài sản được đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng với 14 thửa đất. Tổng giá trị tài sản được thẩm định hơn 9.706 tỷ đồng .

Cuối năm 2025, HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn. Theo đó, sân bóng đá 20.000 chỗ thuộc Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân (phường Hòa Xuân) lâu nay được gọi là sân vận động Hòa Xuân đã được đổi tên gọi là sân vận động Chi Lăng.