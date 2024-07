Đã đến lúc Ronaldo chấp nhận sự thật tàn nhẫn

Pha hỏng ăn trên chấm penalty của Cristiano Ronaldo trong hiệp phụ thứ nhất trận gặp tuyển Slovenia rạng sáng 2/7 (giờ Hà Nội) suýt nữa khiến Bồ Đào Nha trả giá đắt. “Selecao” châu Âu đã có thể bị loại ngay từ vòng 1/8 nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Diogo Costa.

Có thể CR7 không trở thành tội đồ khi lập công chuộc tội sau đó ở lượt sút đầu tiên trên loạt luân lưu, nhưng anh không ăn mừng, thay vào đó là lời xin lỗi hướng về phía các CĐV sau khi làm tung lưới Jan Oblak.

Trong suốt sự nghiệp, CR7 luôn là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất mỗi khi đội bóng cần một người chịu trách nhiệm và dám tạo khác biệt. Sự tự tin cao độ, đôi khi có phần ngạo mạn, khiến anh không run sợ và ít nhận thất bại trong những tình huống đòi hỏi bản lĩnh.

Song, sự ngạo mạn thường thấy của Ronaldo không xuất hiện tại vòng 16 đội EURO 2024. Dù tuyển Bồ Đào Nha vẫn thắng chung cuộc và vào tứ kết, cựu sao Real Madrid thất vọng với chính mình và thừa nhận điều này khi trả lời phỏng vấn sau trận: “Tôi phải xem lại bản thân”.

Ronaldo hiếm khi thừa nhận bản thân mắc lỗi. Đó không phải cá tính của siêu sao người Bồ Đào Nha và anh thường đúng khi tin vào bản thân, chứng minh những lời chỉ trích nhắm vào mình là sai lầm.

Thủ thành Oblak hiểu điều này hơn ai hết. Từ khi gia nhập Atletico Madrid vào năm 2014 đến nay, tuyển thủ Slovenia để lọt lưới tổng cộng 3 cú hat-trick trên mọi đấu trường. Ronaldo là chủ nhân của cả 3 lần đó.

Dù trong màu áo Real Madrid hay Juventus, Ronaldo luôn là cơn ác mộng tồi tệ nhất với Oblak. Những màn trình diễn siêu hạng nơi CR7 ghi hat-trick và hai lần loại Atletico ở vòng knock-out Champions League mùa 2016/17 và 2018/19.

Không chỉ vậy, trước đó ở trận chung kết giải đấu cấp CLB số một châu Âu mùa 2015/16, nơi Atletico đụng độ Real, Ronaldo ghi bàn ấn định trong loạt luân lưu trước Oblak, trực tiếp đem về chiếc cúp tai voi cho “Los Blancos”.

Thế nhưng hôm 2/7, cựu sao Manchester United “tắt điện” trước Oblak dù thực hiện tổng cộng 8 pha dứt điểm, trong đó có quả penalty trong hiệp phụ thứ nhất. Ronaldo thường là người cứu đội bóng của anh thoát khỏi đáy vực, lần này trực tiếp đẩy tuyển Bồ Đào Nha vào thế khó.

Đối đầu tuyển Slovenia tại vòng 16 đội, Ronaldo vẫn thể hiện sự nhiệt huyết và khát khao ghi bàn mãnh liệt. Siêu sao 39 tuổi biểu lộ vẻ mặt đầy tiếc nuối khi đánh đầu hụt. Anh giành thực hiện đến 4 quả đá phạt trực tiếp ở cả vị trí thuận lợi lẫn không thuận lợi, nhưng tất cả đều thất bại.

Sự ích kỷ là điều mà tiền đạo đẳng cấp nào cũng cần có. Ronaldo thậm chí hiểu rõ điều này nếu nhìn vào lượng bàn thắng khổng lồ mà anh ghi được trong sự nghiệp. Song, sự ích kỷ của CR7 lần này phản tác dụng, khiến Bồ Đào Nha phải vất vả mới vào được vòng tứ kết.

“Ở một góc độ nào đó, chúng ta thấy được phiên bản tệ nhất của Ronaldo trong trận đấu này”, Opta bình luận sau màn trình diễn của siêu sao 39 tuổi trước Slovenia.

Ronaldo sau đó vượt qua nghịch cảnh khi đánh bại Oblak trong lượt sút đầu tiên của loạt luân lưu, tạo tiền đề để Bồ Đào Nha vượt qua đối phương 3-0 tại đây. Song, “Selecao” châu Âu lẽ ra đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn thay vì hoà 0-0 sau 120 phút thi đấu.

Cuộc săn tìm bàn thắng đầu tiên tại EURO 2024 tiếp tục với Ronaldo. Anh chưa lần nào làm tung lưới đối phương dù đã tung ra đến 20 pha dứt điểm, nhiều nhất trong số các cầu thủ tham dự giải đấu trên đất Đức.

Tuy nhiên, có lẽ đó không còn là mục tiêu hàng đầu của chân sút Al Nassr, đặc biệt sau những gì anh trải qua ở trận gặp Slovenia tại vòng 16 đội. Việc Ronaldo quá xem trọng thành tích cá nhân, hoặc quá tin vào năng lực của bản thân khiến tuyển Bồ Đào Nha suýt trả giá đắt.

CR7 thừa nhận sau trận đấu: “Lúc Bồ Đào Nha cần, tôi lại mắc sai lầm”. Nếu thủ thành Costa không thể cứu nguy với pha cản phá xuất thần cú sút của Benjamin Sesko sau sai lầm tai hại của Pepe ở phút 115, người hối hận nhất có lẽ là Ronaldo.

HLV Roberto Martinez nhất quyết đặt niềm tin vào chân sút đã 39 tuổi dù trận đấu kéo dài đến hiệp phụ. Ông để Ronaldo trên sân trong khi đã thay Rafael Leao và Vitinha bằng Diogo Jota và Francisco Conceicao.

Ông Martinez thậm chí không đếm xỉa tới Goncalo Ramos trên ghế dự bị, người có thể đem đến làn gió mới cho hàng công Bồ Đào Nha với sức trẻ tuổi 23. Ramos mới ra sân tổng cộng 24 phút tại giải đấu hè này.

Với việc “Selecao” châu Âu thành công lọt vào tứ kết, vị thế của Ronaldo vẫn rất vững vàng. Trong màn chạm trán sắp tới với tuyển Pháp, cựu sao Real Madrid khả năng cao tiếp tục xuất phát từ đầu. HLV Martinez đã làm rõ điều này với phát biểu rằng Ronaldo là “tấm gương” mà cả đội noi theo sau chiến thắng vất vả trước Slovenia trên loạt luân lưu.

Tuy nhiên, trong khi chiến lược gia 50 tuổi tránh nhìn vào sự thật, Ronaldo lại hiểu rất rõ sự thật. Những giọt nước mắt sau pha bỏ lỡ penalty trong hiệp phụ không nói dối, anh biết sai lầm của bản thân có thể gây ra hậu quả kinh khủng.

Dù CR7 chưa phải ôm hận, có lẽ anh phần nào chấp nhận rằng bản thân không còn là phiên bản thời đỉnh cao. Sẽ có những thời điểm Ronaldo thiếu nhạy bén trước khung thành đối phương, và khi đó, anh phải chấp nhận rằng một làn gió mới như Ramos từ ghế dự bị có thể thay đổi tình hình.

Trong trường hợp HLV Martinez tiếp tục không đủ mạnh dạn để rút Ronaldo ra sân dù anh chơi tệ, chính ngôi sao 39 tuổi phải làm rõ với thuyền trưởng này rằng anh xem trọng thành tích tập thể hơn cả. Bởi nếu CR7 còn tiếp tục trình diễn nghèo nàn và mắc sai lầm trước đối thủ già rơ như tuyển Pháp tại tứ kết, cái giá mà Bồ Đào Nha phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.