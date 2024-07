Benjamin Sesko 'đá bay' gần 4 triệu USD của Slovenia

Phút 115 trận Bồ Đào Nha - Slovenia rạng sáng 2/7 tại vòng 16 đội EURO 2024, Benjamin Sesko đã có cơ hội ghi bàn giúp Slovenia giành vé đến tứ kết. Tuy nhiên, cú sút của Sesko quá hiền và bị thủ môn Diogo Costa của Bồ Đào Nha cản phá. Cú sút này đã "đá bay" gần 4 triệu USD cũng như vé vào tứ kết EURO 2024 của Slovenia.

Theo quy định của EURO 2024, mỗi đội dự giải được thưởng một khoản tiền nhất định tùy thành tích. Mỗi đội sẽ được thưởng 1,07 triệu USD cho một trận thắng, 0,53 triệu USD ( 530000 USD ) cho một trận hòa.

Số tiền thưởng sẽ tăng lên nếu các đội vượt qua từng vòng đấu. Cụ thể là 1,62 triệu USD cho đội vào vòng 1/8, 2,69 triệu USD cho vòng tứ kết. Nếu giành vé vào bán kết, các đội sẽ được thưởng 4,3 triệu USD . Á quân của EURO 2024 sẽ nhận 5,4 triệu USD tiền thưởng còn nhà vô địch là 8,6 triệu USD tiền thưởng.

Trong trường hợp một đội toàn thắng 3 trận vòng bảng và vô địch EURO 2024, họ sẽ nhận được tổng cộng khoảng 30,43 triệu USD .

Từ đầu vòng bảng đến trước trận gặp Bồ Đào Nha, Slovenia có 3 trận hòa, giành được 1,59 triệu USD tiền thưởng. Họ cũng có suất vào vòng 1/8, được thêm 1,62 triệu USD . Tổng cộng, Slovenia đã có được 3,21 triệu USD tiền thưởng trước khi bước vào trận đấu với Bồ Đào Nha.

Đặt trường hợp Slovenia vượt qua Bồ Đào Nha, tức là họ đã có thêm tiền thưởng từ 1 trận thắng và tiền thưởng vào tứ kết. Như vậy, pha bỏ lỡ của Sesko trị giá đến 3,76 triệu USD .

Sesko và đội tuyển Slovenia mất tấm vé vào tứ kết EURO 2024 sau trận thua Bồ Đào Nha. Cầu thủ sinh năm 2003 có thể còn tiếc nuối hơn vì chỉ cần dứt điểm tốt, anh đã có thể mang về thêm số tiền thưởng lớn cho đội nhà.

