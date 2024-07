Thành tích bắt penalty của người hùng Diogo Costa

Trước khi cản 3 quả luân lưu trong loạt "đấu súng" với Slovenia tại vòng 16 đội EURO rạng sáng 2/7, Diogo Costa đã sở hữu thành tích cản phá penalty đáng nể trong sự nghiệp.

Cụ thể, tính riêng trong thời gian thi đấu chính thức, thủ môn đang khoác áo Porto đã cản phá thành công 10 quả penalty. Pha cứu thua gần nhất của thủ môn 24 tuổi là từ tháng 11/2023, khi đội bóng của anh đánh bại Vitoria Guimares.

Theo thống kê từ Transfermarkt, Costa đã phải nhận 14 bàn thua trên tổng số 24 quả phạt đền mà anh phải đối mặt trong các trận đấu. Tỷ lệ cản phá thành công lên đến hơn 41,67% (10 pha cản phá thành công) đã vượt xa mức trung bình (được cho là vào khoảng 18%) của các thủ môn.

Tính đến trước trận gặp Slovenia mới đây, Costa chỉ tham gia một loạt sút luân lưu duy nhất trong sự nghiệp. Đó là cuộc chạm trán Arsenal trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League 2023/24. Khi đó, Costa không cản phá được cú sút nào của các cầu thủ Arsenal.

Nhưng với chiến thắng trước Slovenia tại vòng 1/8 EURO 2024, tỷ lệ cản phá phạt đền của Costa trong các loạt luân lưu đã tăng lên đáng kể, đạt mức 42,86% (3/7 cú sút). Đây sẽ là một con số đáng lưu ý cho đội tuyển Pháp - đối thủ sắp tới của Bồ Đào Nha tại tứ kết EURO 2024.

