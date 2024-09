Đa dạng hóa danh sách đọc tại trường học sẽ 'đổi đời' học sinh

Theo The Bookseller, nghiên cứu chỉ ra rằng giảng dạy các tác phẩm của nhà văn da màu có thể "tác động đổi đời đối với học sinh".

Pearson và Penguin Books đã ủy quyền cho các nhà nghiên cứu tại Khoa Giáo dục của Đại học Oxford (Anh) thực hiện nghiên cứu có tên The effect of studying a text by an author of colour: the Lit in Colour Pioneers Pilot (tạm dịch: Tác động từ việc học tác phẩm của một tác giả da màu: Chương trình thí điểm Tiên phong Văn học Da màu).

Lit in Colour Pioneers là chương trình cung cấp cho học sinh trung học cơ hội tiếp cận sách của các nhà văn da đen, châu Á và dân tộc thiểu số từ nhiều nền tảng khác nhau kể từ năm 2021.

Nghiên cứu chỉ ra rằng giảng dạy các tác phẩm của các nhà văn này có thể "tác động đổi đời đối với học sinh" và "cho thấy chương trình hỗ trợ có mục tiêu cho các trường học có thể tạo nên thay đổi tích cực của hệ thống".

Ảnh: Night Zookeeper.

Kể từ khi chương trình thí điểm bắt đầu, hơn 250 trường học và 29.000 học sinh tại Anh đã được sáng kiến ​​này hỗ trợ. Chương trình có sự tham gia của các đơn vị xuất bản lớn như: Penguin Books, Bloomsbury, HarperCollins, Hachette, Nick Hern Books, Serpent's Tail và Conchord Theatricals Ltd.

Báo cáo của giám khảo từ năm 2022 và 2023 cho thấy học sinh học các văn bản này có phổ điểm trải rộng, bao gồm cả ở mức cao nhất. Số lượng em lựa chọn làm bài liên quan đến tác phẩm của tác giả da màu cũng cao hơn trong các kỳ thi.

Hơn nữa, học sinh báo cáo ít thấy chán hơn trong lớp sau khi học một tác phẩm thuộc chương trình. Nhiều em chia sẻ sau khi học chương trình này, đọc sách sẽ nhận thấy những câu chuyện và nhân vật trong đó liên quan đến cuộc sống và cộng đồng của mình hơn.

Các giáo viên đã mô tả các văn bản như Boys Don't Cry (tạm dịch: Con ơi đừng khóc) của Malorie Blackman và The Empress (tạm dịch: Nữ hoàng) của Tanika Gupta "chỉ đơn giản là thắp lên ngọn lửa trong học sinh" và "thu hút học sinh ở cấp độ sâu hơn nhiều vì liên quan đến trải nghiệm của riêng các em".

Một giáo viên khác mô tả giờ đây học sinh hiểu rằng "câu chuyện của những nhân vật - khi còn là thanh thiếu niên, là những cậu bé da đen, là người đồng tính, là con trai và con gái, là bạn bè, là anh chị em ruột, là gia đình - thì quan trọng".

Sức mạnh của đọc sách

Tom Weldon, giám đốc điều hành của Penguin Random House UK, cho biết về những phát hiện này: “Chúng tôi luôn tin vào sức mạnh của sách, không chỉ mang đến khác biệt cho từng độc giả mà còn thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn".

Theo ông, nghiên cứu mới này cho thấy khởi đầu của sự thay đổi mang tính hệ thống thực sự trong các trường học tại Anh: "Thật đáng khích lệ khi rất nhiều trẻ em hào hứng nhận thấy bản thân được phản ánh trong những cuốn sách mà các em học và, đến lượt mình, khám phá ra tình yêu đọc sách". Ông nghĩ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để hỗ trợ tính đa dạng trong chương trình giảng dạy.

Nhà nghiên cứu chính Victoria Elliott, Phó giáo sư tiếng Anh và Giáo dục Văn học tại Đại học Oxford, đồng ý rằng nghiên cứu "mang lại sự tự tin cho các giáo viên và trường học đang băn khoăn liệu có nên đưa những văn bản này vào các khóa học GCSE của họ hay không".

Trưởng khoa tiếng Anh, Ngôn ngữ và Nghệ thuật tại Pearson Katy Lewis cho rằng “lần đầu tiên, ta có bằng chứng hữu hình cho thấy việc dạy và học sách của các tác giả da màu có tác động tích cực đến học sinh trên khắp cả nước”.

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên báo cáo Lit in Colour (Văn học Da màu) năm 2021. Báo cáo này đã xem xét chi tiết các vấn đề và thách thức mà giáo viên phải đối mặt khi muốn giới thiệu tác phẩm mới cho học sinh: thiếu thời gian, ngân sách và tài nguyên giảng dạy; ít hoặc không được đào tạo về cách nói về chủng tộc trong lớp học (chỉ có 12% ở khối trung học và 13% ở khối tiểu học được đào tạo về lĩnh vực này) hoặc cách tiếp cận ngôn ngữ phân biệt chủng tộc trong sách.

Theo nghiên cứu do Pearson thực hiện trước khi nhà xuất bản ra mắt năm thứ hai của chương trình Lit in Colour Pioneers với Penguin Random House, phần lớn giáo viên muốn đưa nhiều văn bản đa dạng và mang tính đại diện hơn vào chương trình giảng dạy tiếng Anh.