Đã có người trúng đấu giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan đã được đấu giá thành công, trong đó một chiếc có giá trúng đấu giá hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 21/5, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Tài sản 1: Túi xách nhãn hiệu HERMES size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 2,343 tỷ đồng . Tiền đặt trước: hơn 468,7 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian trả giá của phiên đấu giá trực tuyến từ 10h đến 10h30 ngày 21/5. Giá trúng đấu giá là 2,543 tỷ đồng .

Tài sản 2: Túi xách nhãn hiệu HERMES size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 1,771 tỷ đồng . Tiền đặt trước: hơn 354,3 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian trả giá của phiên đấu giá trực tuyến từ 11h đến 11h30 ngày 21/5/2026. Giá trúng đấu giá là 11,671 tỷ đồng .

Như PLO đã đưa tin, trong phiên sơ thẩm giai đoạn 2 vào tháng 10/2024, bà Trương Mỹ Lan từng xin tòa nhận lại 2 chiếc túi Hermes bạch tạng.

Bà Lan khai quá trình điều tra bị kê biên nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép. Trong số đó có 2 chiếc túi Hermes bạch tạng, một chiếc bà Lan mua tại Italy và chiếc túi còn lại được một đại gia người Malaysia tặng.

Theo bà Lan, 2 chiếc túi có được là nhờ tên tuổi của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ. Giá trị 2 chiếc túi không đáng bao nhiêu, nhưng bà muốn xin lại để cho con cháu làm kỷ niệm.

Tại phần tuyên án, cấp sơ thẩm đã nhận định, 2 chiếc túi Hermes màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, có một chiếc túi nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và một chiếc túi có nguồn gốc từ tài sản riêng do phạm tội mà có, nên tiếp tục kê biên, thu giữ.

Xét xử phúc thẩm vào tháng 6/2025, bà Trương Mỹ Lan đã yêu cầu được trả lại 2 túi hiệu Hermes size 25, 30 màu trắng. Đây là tài sản riêng của bị cáo, không liên quan đến vụ án.

Tòa phúc thẩm cho rằng 2 chiếc túi xách được xác định là tài sản của bà Lan có được từ nguồn tiền phạm tội nên án sơ thẩm tuyên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án của bị cáo Lan là phù hợp.

Từ tháng 1/2026, THADS TP.HCM đã hoàn tất các thủ tục để cưỡng chế kê biên hai chiếc túi. Sau đó, đơn vị này đã tìm tổ chức thẩm định giá tài sản, đấu giá tài sản... và thực hiện các thủ tục theo quy định để đưa tài sản ra đấu giá...