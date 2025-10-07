Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CZ lên tiếng về tài sản hàng chục tỷ USD

  • Thứ ba, 7/10/2025 19:05 (GMT+7)
  • 45 phút trước

CZ, nhà sáng lập Binance bác bỏ tin đồn có khối tài sản 87 tỷ USD, khẳng định con số này không chính xác và kêu gọi kiểm chứng nguồn tin trước khi lan truyền.

CZ lên tiếng về tin đồn có khối tài sản 87 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Trong dòng trạng thái đăng trên tài khoản chính thức ngày 7/10, Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập Binance bác bỏ thông tin ông sở hữu khối tài sản 87 tỷ USD.

Theo nội dung chia sẻ, CZ cho rằng con số 87 tỷ USD là "không chính xác" và nhấn mạnh rằng thông tin này đang được lan truyền trên mạng xã hội mà không có căn cứ xác thực. Ông không cung cấp con số cụ thể nhưng kêu gọi công chúng và giới truyền thông nghiêm túc kiểm tra nguồn tin trước khi lan tỏa thông tin.

"Tôi không tin điều đó là đúng (quá cao). Tôi cũng không nghĩ điều đó quan trọng. Tôi chỉ quan tâm có thể giúp được bao nhiêu người. Hãy làm cho thế giới này tốt đẹp hơn một chút so với trước khi tôi xuất hiện", CZ viết trên mạng xã hội X.

Tin đồn CZ nắm giữ tài sản khủng gây chú ý trong cộng đồng tiền mã hóa. Nếu con số trên chính xác, nhà sáng lập sàn giao dịch Binance sẽ đứng trong hàng ngũ 20 tỷ phú giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, khi kiểm tra bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, CZ được ghi nhận có tổng giá trị tài sản khoảng 63,8 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với con số 87 tỷ USD được lan truyền.

CZ len tieng anh 1

CZ phản bác thông tin ông sở hữu khối tài sản 87 tỷ USD trên mạng xã hội X.

Con số 63,8 tỷ USD đưa CZ vào vị trí thứ 26 trong danh sách những người giàu nhất, theo Bloomberg.

Việc một cá nhân hoạt động trong lĩnh vực blockchain như CZ bị gán ghép với số tài sản khổng lồ không phải điều hiếm. Trong quá khứ, các sáng lập viên và nhân vật nổi bật của ngành mã hóa thường phải lên tiếng đối đáp với những thông tin về khối tài sản khổng lồ lan truyền trên mạng. Việc kiểm chứng qua các bảng xếp hạng độc lập như Bloomberg là một cách hữu ích để đối chiếu và làm sáng tỏ phần nào thực trạng tài sản của họ.

Ở chiều ngược lại, việc CZ công khai phản bác tin đồn cũng cho thấy ông rất cẩn trọng trong việc bảo vệ hình ảnh cá nhân. Trong lĩnh vực tài chính số, đặc biệt là tài sản mã hóa, niềm tin và minh bạch là yếu tố sống còn. Những cáo buộc hoặc thông tin sai lệch có thể tác động mạnh tới cả giá trị thị trường và danh tiếng của doanh nghiệp.

Minh Hoàng

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

