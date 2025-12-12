Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM chuẩn bị hầu tòa

TAND TP Hà Nội ban hành Quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Y dược LanQ cùng hàng loạt cơ sở y tế, địa phương.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 25 và kéo dài đến ngày 31/12/2025. Thành phần Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó Thẩm phán Đinh Quốc Trí giữ quyền Chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử là 4 Kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Vụ án có 23 bị cáo lần lượt bị truy tố về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (sinh năm 1962, Tổng giám đốc Công ty CP Y dược LanQ, viết tắt là Công ty LanQ) và Phạm Văn Cách (sinh năm 1967, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Sơn Lâm, viết tắt là Công ty Sơn Lâm) cùng bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và bị cáo Phạm Văn Cách.

Liên quan, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM và bị cáo Thân Đức Lai (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bức Giang (cũ) cùng 16 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ". Ngoài bị cáo Quyền, bị cáo Cách, một bị cáo khác cũng bị truy tố tội "Đưa hối lộ" và 2 bị cáo bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chủ mưu, cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Ngoài ra, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị can Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo bị can Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) nhiều lần đưa tiền cho bị can Thân Đức Lại (Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Bị cáo Thân Đức Lai - cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ).

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm, bị cáo Phạm Văn Cách đã có hành vi cấu kết với bị can Nguyễn Mạnh Quyền dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn trong quá trình cung cấp thuốc.

Theo cáo buộc, với vai trò là Phó giám đốc Công ty Sơn Lâm, thực hiện theo chỉ đạo của Phạm Văn Cách, bị cáo Lê Văn Tình đã giúp sức cho bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Mặt khác, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Phạm Văn Cách, Tình còn thỏa thuận, đưa hối lộ hơn 9 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo việc cung cấp thuốc của Công ty Sơn Lâm không bị gây khó khăn.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc - cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Là Kế toán trưởng Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Thúy Kim đã có hành vi giúp sức cho bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trå.

Đối với Huỳnh Nguyễn Lộc, cáo trạng xác định, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM và là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện, bị cáo này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Mặc dù chỉ là nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, không có nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng với Công ty Sơn Lâm, nhưng bị cáo Phạm Văn Chuân nhận thức rõ số tiền Phạm Văn Cách đưa cho Huỳnh Nguyễn Lộc trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán thuốc giữa 2 đơn vị phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là tiền đưa, nhận hối lộ.

Tuy nhiên, Chuân vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Huỳnh Nguyễn Lộc, nhiều lần nhận tiền giúp Lộc với tổng số tiền 46 tỷ đồng . Bị cáo Phạm Văn Chuân thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho Huỳnh Nguyễn Lộc.

Với vai trò là giám đốc, người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, bị cáo Trương Thị Thu Hương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng từ Phạm Văn Cách trong quá trình Bệnh viện này ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc của Công ty Sơn Lâm.

Cũng theo cáo trạng truy tố, nhiều bị cáo khác trong vụ án cũng đã nhận hối lộ khi thực hiện hợp đồng mua thuốc với Công ty Sơn Lâm.