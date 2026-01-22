Cứu sống bé 7 tuổi làm rơi ngòi bút vào đường thở

Trong lúc học tập, trẻ ngậm đầu ngòi bút trong miệng và vô tình làm rơi dị vật vào đường thở khiến bệnh nhi ho nhiều, khò khè, thở nhanh, thông khí phổi giảm hai bên.

Dị vật là đầu ngòi bút, bề dày thành khoảng 1,8 mm, chiều dài khoảng 18 mm. Nguồn: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi 7 tuổi bị hóc dị vật đường thở trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi được cấp cứu kịp thời và nằm theo dõi sức khỏe, bệnh nhi đã hồi phục bình thường và xuất viện vào chiều nay, 21/1.

Trước đó, ngày 19/1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi tên Đ. (7 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở.

Theo người nhà, trong lúc học tập, trẻ ngậm đầu ngòi bút trong miệng và vô tình làm rơi dị vật vào đường thở.

Khi nhập viện, bệnh nhi ho nhiều, khò khè, thở nhanh, thông khí phổi giảm hai bên. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sỹ nghi ngờ trẻ bị hóc dị vật đường hô hấp.

Kết quả chụp CT ngực ghi nhận dị vật hình ống, thành dày khoảng 1,8 mm, dài khoảng 18 mm, nằm tại phế quản thùy dưới trái, gây cản trở thông khí.

Sau hội chẩn chuyên khoa, các bác sỹ đã chỉ định nội soi phế quản cấp cứu để lấy dị vật.

Thủ thuật được tiến hành an toàn, dị vật là đầu ngòi bút nhựa được lấy ra hoàn toàn sau hơn 30 phút.

Bệnh nhi không ghi nhận biến chứng trong và sau can thiệp. Sau thủ thuật, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Bác sỹ chuyên khoa 1 Hồ Sỹ Ngọc Tiến, Khoa Nhi Hô hấp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết dị vật đường hô hấp là một trong những tai nạn thường gặp và đặc biệt nguy hiểm ở trẻ em, có thể xảy ra đột ngột trong sinh hoạt hàng ngày tại gia đình hoặc trường học.

Nhiều trường hợp diễn tiến nhanh, gây suy hô hấp cấp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Trong thời gian gần đây, đặc biệt dịp cận Tết, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do hóc dị vật khi trẻ ăn kẹo, hạt dưa, hướng dương, các loại hạt hoặc trái cây có hạt. Do đó, các bậc phụ huynh cần chú ý không cho trẻ ngậm bút, nắp bút, đầu bút hoặc các vật nhỏ, tròn, trơn láng; hướng dẫn trẻ thói quen học tập, sinh hoạt an toàn; giám sát chặt chẽ trẻ trong ăn uống, vui chơi, nhất là lứa tuổi mầm non và tiểu học.

Ngành y tế thành phố Đà Nẵng cũng khuyến cáo, khi trẻ có các biểu hiện như ho sặc sụa đột ngột, khò khè, thở rít, khó thở, đau ngực, nói khàn, tím tái hoặc ho kéo dài không rõ nguyên nhân sau một cơn sặc, cần nghĩ đến khả năng dị vật đường hô hấp và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.