Cựu sếp công ty điều hành sân bay vụ Jeju Air chết bất thường

Ông Son Chang Wan đang tại nhiệm khi quá trình cải tạo Sân bay quốc tế Muan bắt đầu năm 2020. Tháng trước, máy bay Jeju Air đâm vào rào chắn bê tông tại đó, khiến 179 người thiệt mạng.

Địa điểm máy bay Jeju Air rơi vào tháng trước tại Sân bay quốc tế Muan ở Hàn Quốc. Ảnh: New York Times.

Cựu chủ tịch của công ty điều hành Sân bay quốc tế Muan, nơi xảy ra vụ tai nạn máy bay Jeju Air khiến 179 người thiệt mạng tháng trước, được tìm thấy đã chết tại nhà riêng, cảnh sát cho biết ngày 22/1, theo New York Times.

Ông Son Chang Wan, người giữ chức chủ tịch Korea Airports Corporations (Tổng công ty sân bay Hàn Quốc) từ năm 2018 đến năm 2022, đã được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại nơi cư trú của mình ở Gunpo, một thành phố cách Seoul hơn 20 km về phía nam, vào tối 21/1. Cảnh sát cho biết không có bằng chứng cho thấy hành vi giết người hoặc xâm nhập vào nhà ông Son và gọi cái chết của ông là một vụ tự tử rõ ràng.

Ông Son đang tại nhiệm khi quá trình cải tạo Sân bay quốc tế Muan, nơi xảy ra thảm họa Jeju Air ngày 29/12/2024 khiến 179 người thiệt mạng, bắt đầu vào năm 2020. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của công ty này, ông không phải là đối tượng của cuộc điều tra về vụ tai nạn đang do Cảnh sát tỉnh Jeonnam thực hiện.

Korea Airports Corporation là một công ty do chính phủ sở hữu, điều hành hơn một chục sân bay, bao gồm cả Muan. Công ty cho biết vì cái chết của ông Son là vấn đề cá nhân nên công ty không có tuyên bố chính thức nào về sự việc.

Một đối tượng cụ thể trong cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay Jeju Air là bức tường bê tông tại sân bay Muan chứa một bộ ăng-ten được sử dụng để dẫn đường cho máy bay trong khi hạ cánh.

Chuyến bay 7C2216 của Jeju Air đã trượt vào bức tường với tốc độ cao và phát nổ, khiến tất cả hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng, ngoại trừ hai người. Đây là thảm họa hàng không tồi tệ nhất trên đất Hàn Quốc và là thảm họa chết người nhất trên toàn thế giới kể từ vụ Chuyến bay 610 của Lion Air năm 2018, khi tất cả 189 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Các tiêu chuẩn an toàn của Korea Airports Corporation đã bị đặt dấu hỏi, trong đó nhiều ý kiến cho rằng nếu ăng-ten được lắp đặt trên một kết cấu dễ phá vỡ hơn, như ở nhiều sân bay khác, thì thảm họa có thể đã bớt thảm khốc hơn.

Các quan chức chính phủ Hàn Quốc khẳng định rằng công trình này được xây dựng theo các quy định về an toàn. Tuy nhiên, một cuộc thanh tra của Bộ Giao thông vận tải cho thấy rằng 7 sân bay nước này, bao gồm cả sân bay ở Muan, không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và cần phải nâng cấp đường băng. Hôm 22/1, Bộ Giao thông vận tải cho biết sẽ thay thế kết cấu bê tông hiện có ở Muan bằng một kết cấu dễ phá vỡ hơn. Bộ này cũng xác nhận đang có kế hoạch nâng cấp các bộ định vị tại các sân bay bằng các kết cấu thép nhẹ hơn và mở rộng vùng an toàn ở cuối một số đường băng lên tối thiểu 240 m.

Đường băng Muan dự kiến vẫn đóng cửa cho đến giữa tháng 4.

Một nhóm các quan chức hàng không từ Hàn Quốc, Mỹ và Boeing đang điều tra vụ tai nạn. Nỗ lực điều tra đang gặp cản trở bởi sự cố của máy ghi dữ liệu chuyến bay ngừng hoạt động vài phút trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Cảnh sát đang mở một cuộc điều tra riêng và cấm giám đốc điều hành của Jeju Air rời khỏi Hàn Quốc.