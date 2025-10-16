Cựu sao MU gây sốc khi trở lại sân cỏ nghiệp dư

Bốn năm sau khi giải nghệ, cựu tiền vệ Man United, Darron Gibson khiến người hâm mộ sững sờ khi bất ngờ tái xuất ở giải hạng 9 nước Anh.

Darron Gibson tái xuất sân cỏ.

Một đoạn video của CLB Wythenshawe FC - đội bóng đang chơi ở hạng 9 nước Anh (North West Counties League) - đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. “Bạn có nhận ra tân binh từng chơi ở Premier League của chúng tôi không?” - dòng chú thích đi kèm khoảnh khắc các cầu thủ bước ra từ đường hầm. Khi ống kính lia qua, người hâm mộ vỡ òa: Darron Gibson, cựu cầu thủ Manchester United, xuất hiện trong hàng ngũ đội bóng bán chuyên.

Video ấy nhanh chóng thu hút hơn 700.000 lượt xem trên TikTok, không chỉ bởi sự ngạc nhiên, mà còn vì đằng sau nó là một hành trình trở lại đầy nghị lực.

Gibson, nay 37 tuổi, từng có 31 lần khoác áo Man United, giành Premier League mùa 2010/11 và hai League Cup dưới thời Sir Alex Ferguson. Sau đó, anh phiêu bạt qua Everton, Sunderland, Wigan và kết thúc sự nghiệp tại Salford City năm 2021.

Cuối tuần qua, trong màu áo Wythenshawe, Gibson chơi hơn nửa trận, góp công giúp đội nhà thắng 3-1 trước AFC Liverpool. Đội bóng nhỏ ngoại ô Manchester hiện xếp thứ 4, chỉ kém ngôi đầu 3 điểm - một câu chuyện cổ tích nhỏ mà sự xuất hiện của Gibson càng làm thêm phần thú vị.

Nhưng đằng sau sự trở lại ấy là một quá khứ đầy đau đớn. Gibson từng suýt chết vì nghiện thuốc ngủ - cơn ác mộng bắt đầu năm 2013, khi anh gặp chấn thương đầu gối nặng và mất ngủ kéo dài.

“Tôi bắt đầu dùng thuốc ngủ để qua đêm, rồi dần dần không thể sống thiếu nó”, Gibson kể. Việc lạm dụng thuốc, cộng thêm rượu, đã đẩy anh tới một cơn co giật gần như tử vong ba năm trước.

Vợ anh, Danielle, vẫn rùng mình khi nhớ lại: “Cơ thể anh ấy cứng đờ, mồ hôi đổ như tắm, mắt quay liên hồi rồi ngừng lại. Môi anh ấy tím tái, và tôi tưởng mình đã mất chồng”.

Gibson từng khoác áo Manchester United.

Gibson sống sót, nhưng chỉ sau tối hậu thư từ người vợ anh mới tìm đến bác sĩ cai nghiện. “Tôi đã uống 18 viên thuốc trong một ngày. Khi có tiền và mối quan hệ, bạn có thể mua bất cứ loại thuốc nào - và đó là sai lầm chết người”, anh thú nhận.

Giờ đây, hình ảnh Darron Gibson mặc áo số 16 của Wythenshawe, cười tươi sau chiến thắng 3-1, mang một ý nghĩa khác: đó là biểu tượng của sự sống sót và chuộc lỗi.

Không còn khán đài rực sáng, không còn tiếng reo hò ở Old Trafford, nhưng trên mặt sân nhỏ nơi anh từng khởi đầu, Gibson đã tìm lại điều quý giá nhất - niềm vui được sống và được chơi bóng.

Một lần nữa, anh trở lại - không phải để giành danh hiệu, mà để chứng minh rằng đôi khi, chiến thắng lớn nhất trong đời cầu thủ không nằm trên bảng tỷ số.