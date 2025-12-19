Cựu Phó chủ tịch Bắc Giang được đề nghị giảm án dù không kháng cáo

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, ông Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ), ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) dù không kháng cáo, vẫn được VKS cấp phúc thẩm đề nghị giảm án phạt.

Ngày 19/12, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm giảm từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An).

Không kháng cáo cũng được đề nghị giảm án

Trong 13 người có đơn kháng cáo cùng ông Hưng có 3 bị cáo được Viện Kiểm sát đề nghị chuyển từ án tù giam thành án tù treo; những bị cáo còn lại, được đề nghị giảm từ 6 tháng tù đến 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Đáng chú ý, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử giảm 6-9 tháng tù cho cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà; cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích và các ông Đàm Văn Cường, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang...

Ông Lê Ô Pích tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, ông Phạm Thái Hà có đơn kháng cáo nhưng rút lại; các ông Lê Ô Pích, Đàm Văn Cường, Nguyễn Văn Thạo, sau phiên sơ thẩm không kháng cáo.

Ông Phạm Thái Hà bị tòa sơ thẩm tuyên 5 năm 6 tháng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Còn cựu Phó chủ tịch Lê Ô Pích bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 2 quan chức này hưởng lợi ích vật chất lần lượt hơn 800 triệu đến 4 tỷ đồng.

Phần luận tội, Viện Kiểm sát không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của 3 bị cáo tại Ban Quản lý Dự án Hà Nội, gồm: Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc); Lê Văn Măng (cựu cán bộ) và Trịnh Văn Thanh (cựu Phó phòng), song cũng đề nghị giảm án cho họ 6-9 tháng tù.

Hậu quả được khắc phục, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ

Theo Viện Kiểm sát, tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết, quyết định hình phạt cơ bản phù hợp với hành vi phạm tội phạm. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo bổ sung thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, nên xét thấy có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Mặt khác, hậu quả của vụ án đã được bị cáo Nguyễn Duy Hưng nộp thêm 47 tỷ đồng , qua đó toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Các bị cáo có kháng cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đưa ra thêm tình tiết giảm nhẹ mới.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bản án sơ thẩm tuyên ông Hưng 10 năm 6 tháng tù, đồng thời quy kết ông là chủ mưu vụ án, làm tha hóa cán bộ. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng .

Tại luận tội hôm nay, Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm giữ nguyên cáo buộc, cho rằng Chủ tịch Tập đoàn Thuận An lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là "lãnh đạo cấp cao của cơ quan Nhà nước" trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công dự án tại các tỉnh.

Cụ thể, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (tỉnh Tuyên Quang); Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 (Hà Nội) và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E (Bộ Giao thông vận tải cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải.

Đổi lại, bị can Hưng đã "lại quả", chi "cám ơn" các cựu quan chức địa phương hoặc Ban quản lý dự án các địa phương.