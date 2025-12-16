Cựu Phó Chánh án Phạm Tấn Hoàng khai về việc cấp dưới đưa tiền chạy án

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Tấn Hoàng phủ nhận lời khai của cấp dưới là nữ Trưởng phòng của TAND cấp cao tại Đà Nẵng về việc đưa và nhận 80 triệu đồng để xét xử phúc thẩm vụ án có kết quả đúng như người chi tiền mong muốn.

Chiều 15/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số địa phương.

Khi Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo, bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) không đồng ý nội dung cáo trạng truy tố mình.

Cáo trạng xác định bị cáo Bùi Thị Phương (cựu Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh (cũ), tỉnh Quảng Trị) bị cáo buộc môi giới hối lộ 135 triệu đồng để nhờ xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Trị.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng.

Theo đó, bản án sơ thẩm và bản phúc thẩm vụ "tranh chấp tiền đặt cọc" do các tòa án ở tỉnh Quảng Trị tuyên năm 2023 đều cho nguyên đơn thắng kiện. Do vậy, bị đơn là ông Nguyễn Văn Cường liền đi tìm người có thẩm quyền, nhờ giúp hủy các bản án trên. Sau đó, ông Cường gặp bị cáo Phương.

Phương nhờ lại Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng). Bị cáo Nga đồng ý giúp và đưa ra mức giá 135 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Nga gặp và đưa cho cấp trên là Phạm Tấn Hoàng 80 triệu đồng, nhờ xử giám đốc thẩm theo yêu cầu của Phương. Tháng 10/2024, TAND cấp cao tại Đà Nẵng ra quyết định giám đốc thẩm, hủy hết án sơ thẩm, phúc thẩm do tỉnh Quảng Trị ban hành, bác yêu cầu của nguyên đơn theo đúng mong muốn của ông Cường.

Tại tòa, bị cáo Phương thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Phương khai là bạn đại học với Nga, nên mới nhờ giúp vụ án của ông Cường. Nga khai sau khi nhận tiền từ Phương thì sang phòng làm việc gặp Phạm Tấn Hoàng, khi đó là thẩm phán chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm.

Nga nói với Hoàng: "Có vụ việc của bạn em nhờ anh xem xét có căn cứ không". Nga khai khi đó ông Hoàng trả lời "để nghiên cứu" và sau đó đồng ý giúp. Do vậy, Nga đưa cho Hoàng 80 triệu đồng.

Trước bục khai báo, bị cáo Hoàng phủ nhận lời khai của bị cáo Nga và cho rằng, lời khai của Nga là không đúng. Bị cáo Hoàng phủ nhận việc bị cáo Nga nhờ giúp đỡ vụ án liên quan đến ông Cường.

Chủ tọa phiên hỏi: "Tại sao trong điện thoại của bị cáo Nga có tin nhắn về việc thụ lý, kháng nghị giám đốc thẩm gửi cho bị cáo?".

Bị cáo Hoàng trả lời: "Nga là đồng nghiệp, gửi tin nhắn là quyền của Nga. Tôi không quan tâm, tôi cũng không trả lời gì".

Chủ tọa tiếp tục truy hỏi bị cáo Hoàng về số tiền 80 triệu đồng mà bị cáo Nga khẳng định đã đưa, nhưng không có ai chứng kiến.

Bị cáo Hoàng tiếp tục phủ nhận: "Tôi không biết Phương là ai, cũng không biết số điện thoại ai nhắn tin cả, không thấy ai nói gì. Tôi xét xử theo pháp luật. Sau đó khi có khiếu nại, Viện KSND tối cao có rút toàn bộ hồ sơ vụ án về kiểm tra và xác định tôi xử đúng, không có kháng nghị".

Chủ tọa hỏi bị cáo Nga: "Bị cáo nói đưa tiền cho bị cáo Hoàng nhưng không có căn cứ, còn bị cáo Hoàng không nhận. Vậy có căn cứ gì để tòa xác định, bị cáo đã đưa 80 triệu đồng cho bị cáo Hoàng?". Bị cáo Nga trả lời: "Kết quả giám đốc thẩm vụ án đúng như người nhờ đã nhờ, còn lại bị cáo không có bằng chứng gì khác".