Cựu nhân viên ngân hàng 'lột xác' thành 'thần y'

Theo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, ngay từ đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường. Cơ sở này do Hoàng Văn Toàn (SN 1987, trú xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đứng đầu, tự xưng "lương y", quảng bá rầm rộ các sản phẩm điều trị xương khớp trên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước thực tế đó, Sở Y tế đã chủ động trao đổi, phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa để rà soát, xác minh các dấu hiệu vi phạm. Ngày 24/8/2025, đoàn kiểm tra liên ngành giữa Sở Y tế và Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này và phát hiện hàng loạt sai phạm. Cụ thể, cơ sở không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề; không niêm yết đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Bên cạnh đó, nội dung quảng cáo không đúng với phạm vi hoạt động được cấp phép; thực hiện tư vấn, khám chữa bệnh và bán sản phẩm qua mạng xã hội khi chưa công bố hình thức khám chữa bệnh từ xa theo quy định. Đặc biệt, cơ sở còn sử dụng sản phẩm mang tên "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" khi chưa được công nhận là bài thuốc gia truyền. Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 82 triệu đồng.

Không dừng lại ở việc xử lý vi phạm hành chính, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát hồ sơ quản lý liên quan đến cá nhân Hoàng Văn Toàn và các sản phẩm được quảng bá. Kết quả cho thấy, Sở Y tế không cấp Giấy chứng nhận "lương y" cho Hoàng Văn Toàn, đồng thời cũng không cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền đối với sản phẩm “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Để tạo niềm tin cho khách hàng, Hoàng Văn Toàn cho khắc cả phù điêu giả mạo gia đình có truyền thống hành nghề y học cổ truyền.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, cơ sở này và các kênh truyền thông liên quan đã liên tục sử dụng danh xưng "lương y", quảng bá "bài thuốc gia truyền 3 đời", đồng thời thổi phồng công dụng sản phẩm như một "thần dược" chữa khỏi các bệnh xương khớp. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các nội dung quảng cáo này hoàn toàn không đúng với hồ sơ quản lý Nhà nước, có dấu hiệu gây nhầm lẫn nghiêm trọng và lừa dối người tiêu dùng, đặc biệt là những bệnh nhân đang có nhu cầu điều trị bệnh mạn tính.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nhận định, hoạt động của cơ sở Hoàng Minh Đường có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa phương. Đáng chú ý, phần lớn hoạt động quảng cáo, tư vấn và bán hàng được thực hiện trên môi trường mạng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng thông qua hệ thống bán hàng online, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng . Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến (SN 1996, cùng trú xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) cùng 10 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình xác minh tại địa phương đã làm rõ thêm nhiều thông tin gây bất ngờ. Theo lãnh đạo UBND xã Bá Thước, trước khi đứng ra điều hành cơ sở Hoàng Minh Đường, Hoàng Văn Toàn từng là cán bộ ngân hàng, không có chuyên môn về y học cổ truyền và chưa từng hành nghề khám chữa bệnh tại địa phương.

Gia đình Toàn cũng không có truyền thống làm nghề y. Bố của Toàn là ông Hoàng Chí Hùng làm nghề xây dựng, chưa từng bốc thuốc hay chữa bệnh. Người được quảng bá là "đời thứ nhất" của bài thuốc gia truyền cũng không có tên trong hồ sơ hộ khẩu; theo người dân địa phương, người này khi còn sống chỉ làm nông nghiệp.

Cơ quan chức năng xác định không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ nào chứng minh việc nghiên cứu, lưu truyền hay sử dụng bài thuốc "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" qua nhiều thế hệ như quảng cáo.

Lê Đình Tiến là trợ thủ đắc lực của Toàn trong đường dây lừa đảo.

Vụ việc "thần y" dỏm Hoàng Minh Đường là hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng niềm tin của người bệnh để trục lợi, đặc biệt trong lĩnh vực y học cổ truyền. Thực tế cho thấy, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các đối tượng đã tận dụng triệt để không gian mạng để quảng cáo sai sự thật, tạo dựng hình ảnh "lương y", "bài thuốc gia truyền" nhằm đánh vào tâm lý người bệnh, nhất là những người mắc bệnh lâu năm, khó điều trị.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận thông tin quảng cáo liên quan đến khám chữa bệnh; chỉ sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại các cơ sở được cấp phép, có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý.