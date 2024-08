Cựu kế toán trưởng công an quận ở Hà Nội giả chữ ký để tham ô

Ông Phạm Tiến Dũng lợi dụng quyền hạn để chiếm đoạt tiền của Công an quận Ba Đình thông qua việc giả chữ ký của trưởng công an quận và phó viện trưởng VKSND quận Ba Đình.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử đối với ông Phạm Tiến Dũng (SN 1960, cựu Kế toán trưởng Công an quận Ba Đình, Hà Nội) về tội Tham ô tài sản. Ông Dũng bị truy nã từ năm 1996 đến năm 2023 mới ra đầu thú.

Theo cáo trạng, từ năm 1989, ông Phạm Tiến Dũng được bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng ở Công an quận Ba Đình kiêm Đội phó Đội Hậu cần, chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính kế toán của đơn vị.

Trong thời gian này, do nợ nần nhiều, ông Dũng đã lợi dụng quyền hạn được giao, giả chữ ký của các ông Nguyễn Duy Hồng (khi đó là Trưởng Công an quận Ba Đình), Lê Xuân Yên (khi đó là Phó Trưởng Công an quận Ba Đình), lập hồ sơ giả để rút hơn 843 triệu đồng gửi tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình và chiếm đoạt số tiền này.

Cụ thể, từ 4/1995- 12/1996, ông Dũng đã làm giả 12 ủy nhiệm chi kèm theo séc với tổng số tiền hơn 543 triệu đồng. Sau đó, ông Dũng đưa ra Kho bạc quận Ba Đình làm thủ tục cắt séc chuyển vào tài khoản để chiếm đoạt. Trong đó, ông Dũng đã ký tên mình tại mục kế toán trưởng và ký giả chữ ký của ông Lê Xuân Yên và ông Nguyễn Duy Hồng.

Để rút được số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình, bị can đã thông đồng với Vũ Thị Liên (SN 1954), Phí Đức Lực (SN 1959), Nguyễn Văn Dũng (SN 1960) và mượn tài khoản của ông Nguyễn Văn Dũng để chuyển tiền nhằm mục đích hưởng lợi và chiếm đoạt. Bị can đã chi cho 3 người trên hơn 6,5 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 536 triệu đồng.

Vẫn theo cáo buộc, vào tháng 11/1995, Công an quận Ba Đình thu giữ 300 triệu đồng của Công ty ADC thuộc vụ án Cố ý làm trái nguyên tắc, chính sách, chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 13/11/1995, bà Nguyễn Thị Bình thụ lý hồ sơ vụ việc đã làm thủ tục chuyển số tiền này vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc quận Ba Đình. Do cần tiền để trả nợ, ông Dũng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Tuy nhiên, để rút được tiền tạm giữ phải có văn bản đề nghị của thủ trưởng đơn vị, các quyết định của cơ quan pháp luật có thẩm quyền. Ông Phạm Tiến Dũng đã làm giả 1 bộ hồ sơ gồm công văn của Công an quận Ba Đình gửi Giám đốc kho bạc quận Ba Đình đề nghị xin rút số tiền 300 triệu đồng. Ông Dũng ký giả chữ ký của Phó trưởng Công an quận Lê Xuân Yên trên công văn.

Ngoài ra, bị can còn làm giả quyết định chuyển vụ án số 25, đề ngày 20/4/1996 của VKSND quận Ba Đình ghi nội dung: “Đình chỉ vụ án, chuyển trả 300 triệu đồng cho Công ty ADC”, có chữ ký của ông Trần Đồng, Phó Viện trưởng VKSND quận (bản photo).

Sau khi làm giả hồ sơ, bị can chỉ đạo thủ quỹ của Công an quận là Phạm Thị Diện (SN 1959) đi cùng đến Kho bạc rút số tiền 300 triệu đồng. Cả hai sau khi rút tiền đã không báo cáo lãnh đạo, không vào sổ quỹ đơn vị, không chuyển tiền cho Đội điều tra tội phạm về kinh tế giải quyết, mà chiếm đoạt số tiền trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến ngày 12/8/1996, khi VKSND Tối cao có công văn gửi Công an quận Ba Đình về việc xử lý vật chứng là số tiền 300 triệu đồng trong vụ án, lúc này sự việc mới được phát hiện. Khi đó, ông Phạm Tiến Dũng bỏ trốn, bị truy nã. Tới ngày 20/12/2023, bị can ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, các bị can Phí Đức Lực, Vũ Thị Liên, Nguyễn Văn Dũng đã nộp hết số tiền hưởng lợi là hơn 6,5 triệu đồng. Còn lại số tiền hơn 836 triệu đồng, ông Phạm Tiến Dũng chiếm đoạt của Công an quận Ba Đình đến nay chưa khắc phục.

Do ông Phạm Tiến Dũng bỏ trốn nên 4 bị can: Phí Đức Lực, Vũ Thị Liên, Nguyễn Văn Dũng và Phạm Thị Diện đã được Cơ quan tố tụng tạm đình chỉ điều tra ở nội dung có liên quan đến bị can Dũng. Đến nay, do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên 4 bị can nói trên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.