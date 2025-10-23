Cứu hơn 100 người bị nước lũ uy hiếp ở TP.HCM lúc nửa đêm

Rạng sáng 23/10, lực lượng Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời giải cứu 127 người, gồm nhiều trẻ em và người già.

Vào lúc 1h08 sáng ngày 23/10, Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH) Khu vực 31 thuộc Phòng Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã nhận được thông báo khẩn cấp từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC07) về một vụ cứu nạn cứu hộ tại phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân được xác định do mưa lớn gây ngập cục bộ nghiêm trọng tại một số khu vực dân cư.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Khu vực 31 đã khẩn trương điều động lực lượng đến hiện trường, bao gồm: 1 xe phương tiện, 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ. Lực lượng được huy động từ các tổ: Tổ Bến Cát (10 cán bộ chiến sĩ), Tổ Hiệp An (5 cán bộ chiến sĩ) và Tổ Bàu Bàng (5 cán bộ chiến sĩ).

Theo báo cáo từ hiện trường, lực lượng cứu hộ đã triển khai các hoạt động tại nhiều điểm ngập khác nhau: Vụ thứ nhất: Cứu thành công 07 người tại địa chỉ Tổ 8, Khu phố Cầu Đôi, phường Bến Cát. Vụ thứ hai: Tiến hành cứu hộ tại khu vực gần Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gỗ Mai Thanh và các nhà dân lân cận, với khoảng 100 người cần được hỗ trợ. Vụ thứ ba: Huy động cứu hộ tại Khu phố 5, phường Bến Cát, với khoảng 20 người.

Trong điều kiện thời tiết phức tạp, lượng nước lũ đổ về với lưu lượng lớn, có nơi độ sâu lên tới gần 2 mét cùng dòng chảy xiết, các cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Kết quả, toàn bộ 127 người, trong đó có nhiều trẻ nhỏ và người cao tuổi, đã được đưa đến khu vực an toàn.

