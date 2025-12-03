Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ lãnh án 5 năm tù vì gói thầu

Sáng 3/12, TAND TP.HCM cơ sở 1 (phường Bà Rịa, TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, mức án 5 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh, bị cáo Trần Mạnh Hải (cựu phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị tuyên phạt 4 năm tù và Đỗ Hữu Hải (giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) 3 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX tuyên án bị cáo Huỳnh Tuấn Anh (cựu giám đốc Công ty TNHH TM DV Tạ Thiên Ân) 8 năm tù; Tạ Quang Trường (cựu phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex) 7 năm tù và Lê Hữu Lễ (cựu trưởng phòng Kinh doanh thiết bị y tế thuộc Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex) cùng 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, cùng các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, trong 2 ngày (27 và 28/11), TAND TP.HCM cơ sở 1 đã đưa ra xét xử vụ án kể trên.

Tại phiên tòa sáng 3/12, HĐXX nhận định các bị cáo Phạm Minh An (cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Trần Mạnh Hải (cựu phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Đỗ Hữu Hải (giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) là những người có trách nhiệm trong dự án gói thầu 25.

Trong đó, Phạm Minh An là đại diện chủ đầu tư, Trần Thanh Hải được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo chủ đầu tư; Đỗ Hữu Hải có trách nhiệm tư vấn quản lý dự án đối với gói thầu.

Tuy nhiên, các bị cáo chỉ dựa trên bản dự thảo chứng thư dự án không hợp lệ; không kiểm tra đánh giá thẩm tra, đánh giá tính pháp lý của chứng thư để lập tờ trình đề nghị phê duyệt cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu. Từ đó, ban hành quyết định số 437 ngày 20/5/2021 phê duyệt cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật gói thầu trị giá hơn 38 tỷ đồng ; tạo điều kiện cho các bị cáo Bùi Tuấn Anh, Trường được trúng thầu cung cấp trang thiết bị trúng thầu theo giá trúng thầu với giá 37,9 tỷ đồng . Từ đó, đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 12 tỷ đồng thay vì 18 tỷ đồng như cáo trạng công bố.

Nguyên nhân HĐXX nhận định, số tiền thiệt hại đã được xác định lại còn hơn 12 tỷ đồng , do giảm đi phần chi phí phát sinh thực tế hơn 5,6 tỷ đồng trong việc tháo dỡ, cải tạo, lắp đặt... khi thi công phòng mổ hybrid tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Đồng thời, các bị cáo đã cùng đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

HĐXX cho rằng, hành vi của 3 bị cáo đủ cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng quy định tại điểm C Khoản 3 Điều 360 Bộ Luật Hình sự đồng thời tuyên phạt mức án như trên.

Theo cáo trạng, ngay từ cuối tháng 5/2021, khi Sở Y tế phát thông báo mời thầu, bị cáo Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân) và Lê Hữu Lễ (Vimedimex) đã thỏa thuận để Vimedimex đứng tên dự thầu, còn Công ty Tạ Thiên Ân chuẩn bị hàng hóa.

Để che giấu việc nâng giá thiết bị, hai công ty không ký kết liên danh theo đúng quy định mà để Công ty Tạ Thiên Ân mua hàng rồi bán lại cho Vimedimex với giá đã được đẩy lên. Vimedimex sau đó bán cho Sở Y tế với mức chênh lệch "vừa phải" để tránh bị phát hiện. Lợi nhuận dự kiến của Vimedimex khoảng 683 triệu đồng, tương đương 1,7-1,8% giá trị gói thầu.

Trên thực tế, Vimedimex không có hàng, không làm việc với nhà phân phối, nhưng hồ sơ dự thầu lại xuất hiện đầy đủ ủy quyền và cam kết cung cấp thiết bị, toàn bộ đều do Công ty Tạ Thiên Ân cung cấp để hợp thức hóa.

Khi trúng thầu, Vimedimex tiếp tục ký hợp đồng mua trọn gói từ Công ty Tạ Thiên Ân, không tuân thủ cam kết ban đầu trong hồ sơ dự thầu. Hành vi này bị cáo buộc là gian lận đấu thầu, gây sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu và đẩy giá thiết bị lên cao bất thường. Liên quan trách nhiệm của cơ quan quản lý, bị cáo Trần Mạnh Hải được giao kiểm tra hồ sơ, nhưng đã không báo cáo việc hồ sơ thẩm định giá chưa hợp lệ. Trái lại, Hải tham mưu để Giám đốc Sở khi đó là Phạm Minh An ký phê duyệt.

Bị cáo Phạm Minh An đã bỏ qua việc kiểm tra hồ sơ và ký duyệt dự toán hơn 38 tỷ đồng dựa trên chứng thư không hợp lệ, dẫn đến việc tổ chức đấu thầu sai quy định và gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.