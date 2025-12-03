Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh bị phạt nặng

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xử phạt Công ty TNHH Fuji Medical Việt Nam và Công ty TNHH Akanwa Việt Nam vì cạnh tranh không lành mạnh.

Tại quyết định số 322/QĐ-CT, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty TNHH Fuji Medical Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0315244465) với số tiền 200 triệu đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài ra, Công ty TNHH Fuji Medical Việt Nam bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Fuji Medical Việt Nam tại địa chỉ https://fujismart.vn/.

Xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Tại Quyết định số 321/QĐ-CT, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty TNHH Akanwa Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0313270332) với số tiền 200 triệu đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài ra, Công ty TNHH Akanwa Việt Nam bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Akanwa Việt Nam tại địa chỉ https://wellsvietnam.com/.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết trong quá trình điều tra, 2 doanh nghiệp này đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

