Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị mức án 20 năm tù

Với cáo buộc nhận hối lộ số tiền hàng chục tỷ đồng, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị mức án 20 năm tù; còn bị cáo Trần Việt Nga bị đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Sáng 8/1, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù; người đồng cấp ông Phong là cựu Cục trưởng Trần Việt Nga bị đề nghị 12-13 năm tù tội về "Nhận hối lộ".

2 cựu Cục trưởng bị đề nghị án cao nhất

Trong vụ án, Viện Kiểm sát cáo buộc ông Phong và bà Nga chủ mưu, thống nhất với cấp dưới đưa ra chủ trương nhận "cơ chế" từ doanh nghiệp xin cấp chứng nhận sản phẩm… với tổng số tiền 107 tỷ đồng , cá nhân ông Phong nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng , bà Nga nhận hơn 8 tỷ đồng .

Cùng tội danh, 2 cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long bị đề nghị 11-12 năm tù và Đỗ Hữu Tuấn bị đề nghị 5-6 năm tù.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong tại tòa.

Bị cáo Lê Hoàng (chồng bị cáo Trần Việt Nga, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) bị đề nghị 3-4 năm tù; Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) bị đề nghị 8-9 năm tù.

Ở nhóm 21 bị cáo phạm tội "Đưa hối lộ", người bị đề nghị thấp nhất 15 tháng tù cho hưởng án treo đến cao nhất 6 năm tù.

Theo luận tội, từ 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng các quy định của pháp luật để tạo cơ chế "xin cho", đưa và nhận hối lộ.

Các sai phạm này diễn ra trong quá trình thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt).

Thông qua việc thẩm định xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thống nhất với chuyên viên của Cục về việc "chi tiền để xong việc". Mỗi hồ sơ có "giá" trung bình 5-10 triệu đồng.

Với vai trò là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã đồng ý chủ trương cho chuyên viên nhận tiền để giúp đỡ người nộp hồ sơ, song kèm theo đó là cơ chế ăn chia rõ ràng.

Phong bị cáo buộc là đã nhận 2,5-3 triệu đồng một bộ hồ sơ; còn lại chia theo các cấp, từ lãnh đạo phòng đến chuyên viên thụ lý.

Ngoài số tiền nhận hối lộ của hai cựu Cục trưởng, Viện Kiểm sát xác định các cựu cán bộ, chuyên viên, lãnh đạo phòng của Cục cũng nhận từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, đây là vụ án nhận và đưa hối lộ lớn, gây bức xúc dư luận. Nhóm lãnh đạo và cán bộ Cục An toàn thực phẩm đã "móc nối" nhau gây khó khăn, tạo ra cơ chế đưa tiền "cảm ơn" từ doanh nghiệp xin cấp phép hồ sơ sản phẩm.

Hành vi của các bị cáo tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe cộng đồng

Hành vi của nhóm bị cáo làm méo mó công tác quản lý nhà nước, tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe cộng đồng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, khi đề nghị án, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ với các bị cáo thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hoặc toàn bộ hậu quả, gia đình có công cách mạng, từng tham gia đóng góp công tác xã hội. Trong đó, các bị cáo là Cục trưởng, Cục phó từng có nhiều giấy khen, bằng khen, thành tích trong công tác.

Các bị cáo tại tòa.

Theo Viện Kiểm sát, mức đề nghị có sự phân hóa khi cần xử lý nghiêm khắc với bị cáo chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi số tiền lớn, đồng thời với các bị cáo phạm tội với vai trò thứ yếu, hưởng lợi ít. Do đó, các bị cáo là cấp dưới đều có mức án thấp hơn. Một số bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo.

Trong 3 ngày xét xử trước đó, nhóm thuộc cấp tại Cục An toàn thực phẩm và bị cáo đại diện doanh nghiệp đều tố bị hai cựu Cục trưởng "ép" buộc phải đưa tiền cơ chế, nếu không sẽ bị "ngâm" hồ sơ, yêu cầu bổ sung nhiều lần. Còn hai cựu Cục trưởng phản bác cáo buộc trên.

Như ông Nguyễn Thanh Phong cho rằng "cấp dưới đưa bao nhiêu nhận bấy nhiêu"; bà Trần Việt Nga khẳng định vì tò mò "mỗi hồ sơ ký được bao nhiêu tiền nên hỏi" cơ chế từ doanh nghiệp.