Công an Hà Nội truy tìm người đại diện Công ty hợp tác quốc tế HPT

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra xác minh thông tin vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Vũ Thanh Hải (SN 1988, trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh).

Vũ Thanh Hải là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH hợp tác quốc tế HPT (Công ty HPT), trụ sở tại tầng 4 tòa nhà Vimeco Lô E9 Phạm Hùng, Hà Nội (Văn phòng hiện nay tại tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Hà Nội).

Quyết định truy tìm Vũ Thanh Hải.

Công ty HPT không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, đi du học, nhưng Hải đã điều hành, chỉ đạo nhân viên của công ty đăng tải, quảng bá thông tin về các đơn hàng xuất khẩu lao động, du học tại CH Czech, Slovakia và Hungary trên các trang web của công ty.

Hải tự soạn các nội dung tư vấn theo từng đơn hàng để nhân viên tư vấn cho khách. Mục đích để khách hàng tin tưởng ký các giấy ủy quyền cá nhân kèm theo hợp đồng tư vấn và nộp tiền vào công ty rồi chiếm đoạt.

Hiện nay, Hải có dấu hiệu trốn tránh không tiếp tục lên làm việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối với Vũ Thanh Hải.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân phối hợp truy tìm. Khi thấy đối tượng truy tìm nêu trên thông báo ngay cho đồng chí Nguyễn Đình Luân - Điều tra viên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội).