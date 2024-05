Cựu Cục phó Văn phòng QH bị cáo buộc lừa doanh nhân nước ngoài

Ông Đỗ Minh Tâm (cựu Cục phó Cục Quản trị 1 Văn phòng Quốc hội) thậm chí đã đưa doanh nhân nước ngoài này đến nơi làm việc của mình để tạo lòng tin.

TAND TP Hà Nội vừa thụ lý và chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án ông Đỗ Minh Tâm (cựu Cục phó Cục Quản trị 1 Văn phòng Quốc hội) và Nguyễn Thế Phùng (lao động tự do) lừa đảo chiếm đoạt 1,8 triệu USD của doanh nhân người nước ngoài.

Theo cáo buộc, ông Đàm Đức C. (ở TP HCM) biết ông P. là doanh nhân người Lào. Ông P. giữ chức Chủ tịch Công ty A. có trụ sở tại TP Viêng Chăn.

Tháng 4/2019, ông P. nói với anh C. việc muốn đầu tư xây dựng một tòa nhà hữu nghị Việt – Lào tại Hà Nội và nhờ anh C. giúp. Từ mối quan hệ của anh C., ông P. được giới thiệu gặp Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng.

Khi gặp ông P., ông Tâm nói mình có quan hệ với lãnh đạo TP Hà Nội. Ông Tâm còn giới thiệu trụ sở và vị trí làm việc của mình. Hai đối tượng đưa doanh nhân người Lào đến xem khu đất khoảng 10.000 m2 và 9.400 m2 ở gần tòa nhà Keangnam và nói sẽ giúp ông P. mua được hai mảnh đất này để xây tòa nhà hữu nghị kiêm văn phòng cho thuê.

Bị can Tâm yêu cầu ông P. đưa số tiền là 6% tổng chi phí thực tế dự án, và phải đưa trước 1,8 triệu USD .

Ông Tâm thậm chí đã đưa ông P. vào tòa nhà Quốc hội nơi ông Tâm làm việc để ông P. tuyệt đối tin tưởng. Ông Tâm còn nói mình đang làm việc cho cơ quan nhà nước nên không thể trực tiếp làm việc và nhận tiền từ ông P. nên ông Phùng sẽ là người đứng ra ký kết hợp đồng và nhận tiền thay.

Tin tưởng, ngày 10/11/2019, Công ty A. đã ký hợp đồng dịch vụ với ông Nguyễn Thế Phùng để được tư vấn, hỗ trợ xin được giấy phép và liên hệ làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam nhằm đầu tư các dự án tại hai lô đất trên.

Tháng 11/2019, nhân viên Công ty A. đã 6 lần giao tiền cho ông Phùng, mỗi lần 300.000 USD , tổng số là 1,8 triệu USD . Toàn bộ số tiền trên là do ông P. đi vay từ một vị Chủ tịch HĐQT công ty ở Việt Nam.

Theo cáo buộc, quá thời hạn cam kết nhưng ông Phùng và ông Tâm không thực hiện theo hợp đồng đã ký với Công ty A. Lúc này ông P. nhiều lần đề nghị ông Phùng hoàn trả tiền, nhưng chỉ được trả 130.000 USD .

Năm 2022, doanh nhân người Lào tố cáo vụ việc ra công an và đến nay đã được các bị can hoàn trả đủ 1,8 triệu USD .

CQĐT còn làm rõ, tháng 5/2021, ông Nguyễn Thế Phùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 2,7 tỷ đồng của người phụ nữ tên H. thông qua việc nhận giúp “chạy án”.

Cáo trạng xác định, ông Phùng cùng ông Tâm chiếm đoạt hơn 41,6 tỷ đồng của ông P. Tổng số tiền hai bị can chiếm đoạt được của 2 người bị hại xác định là hơn 44,3 tỷ đồng .