Cựu Bộ trưởng Y tế giao nộp gấp đôi số tiền hưởng lợi bất chính

Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng cấp dưới gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Bên cạnh việc các bị can nộp tiền khắc phục, nhiều tài sản cũng bị kê biên nhằm bảo đảm thi hành án.

Theo Kết luận điều tra, sai phạm của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xảy ra tại các dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2). Bị can Tiến cùng 6 người bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (đều là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ". Liên quan, Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xác định phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Việc gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm xoay quanh 2 nhóm hành chính.

Thứ nhất là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm thuê tư vấn thiết kế nước ngoài dù không cần thiết, không được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo; thất thoát trong thời gian 2 dự án tạm ngưng và tiền chi hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiếp theo là quá trình thực hiện các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2), bị can Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm) tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp trúng thầu thi công.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Thông qua việc "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu... Cơ quan điều tra xác định bị can Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng , không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn được giữ cương vị Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Bị can Tuấn bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng , không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng.

Kết luận điều tra cũng làm rõ, bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng và hứa hẹn giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án. Tuy nhiên, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng đã gian dối để chiếm đoạt toàn bộ số số tiền này.

Quá trình điều tra vụ án, gia đình, người thân các bị can cùng nhiều cá nhân liên quan tự nguyện nộp khắc phục hậu quả được hơn 44,7 tỷ đồng .

Trong đó, người nộp nhiều tiền nhất là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với 3 lần, tổng cộng 14,5 tỷ đồng . Dù rằng cựu nữ Bộ trưởng chỉ thừa nhận nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ 2 thuộc cấp là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn.

Bị can nộp nhiều thứ hai là Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng Lê Thanh Thiêm. Bị can này được người thân nộp khắc phục hậu quả thay 2 lần, mỗi lần 7 tỷ đồng , tổng cộng là 14 tỷ đồng .

Bị xác định nhận hối lộ số tiền rất lớn nhưng bị can Nguyễn Chiến Thắng mới chỉ nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Còn bị can Nguyễn Hữu Tuấn được người thân nộp thay 3,75 tỷ đồng … Đáng chú ý, nhiều cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm cũng nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án, từ vài chục triệu đồng đến cả tỷ đồng.

Theo điều tra, sau khi nhận tổng số 88 tỷ đồng từ các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 dự án, Nguyễn Chiến Thắng đã chi cho Nguyễn Thị Kim Tiến 2,5 tỷ đồng , Nguyễn Hữu Tuấn gần 2,5 tỷ đồng ...

Bị can Thắng còn chia cho một số cá nhân tại Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm tổng số 5,5 tỷ đồng , bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm 2,59 tỷ đồng . Như vậy, Nguyễn Chiến Thắng đã chi hơn 63 tỷ đồng trong số 88 tỷ đồng nhận hối lộ.

Còn Nguyễn Hữu Tuấn sau khi nhận tổng số hơn 12 tỷ đồng của 3 nhà thầu đã chi cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng , bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm hơn 283 triệu đồng. Bị can Tuấn đã chi gần 5,3 tỷ đồng trong số hơn 12 tỷ đồng nhận hối lộ.

Ngoài hơn 44 tỷ đồng các bị can và người liên quan nộp khắc phục hậu quả nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an còn kê biên 7 bất động sản nhằm bảo đảm việc thi hành án.

Cụ thể, Nguyễn Chiến Thắng bị kê biên 3 nhà đất, một ở Phủ Lý (Hà Nam - cũ) và 2 ở Hà Nội; Nguyễn Hữu Tuấn bị kê biên một nhà đất tại Phủ Lý. Ngoài ra, bị can Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm) bị kê biên 2 nhà đất tại Hà Nội; bị can Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Xây dựng SHT) bị kê biên một bất động sản ở Hà Nội.