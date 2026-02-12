Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu Bộ trưởng Hàn Quốc bị tuyên 7 năm tù vì vụ thiết quân luật

  • Thứ năm, 12/2/2026 18:13 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Ngày 12/2, Tòa án Trung tâm quận Seoul đã tuyên án cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min 7 năm tù giam liên quan đến nỗ lực bất thành của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật bất thành cuối năm 2024.

Cựu bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang Min tại Văn phòng Công tố viên cấp cao Seoul, ngày 25/7/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Với phán quyết này, ông Lee Sang Min trở thành thành viên thứ hai trong Nội các của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị kết án liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật. Vào tháng trước, cựu Thủ tướng Han Duck Soo đã bị tuyên án 23 năm tù.

Trước đó, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun Suk đứng đầu đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với ông Lee Sang Min sau khi truy tố ông này về tội tiếp tay cho việc ban bố thiết quân luật, ra lệnh phong tỏa các cơ quan trọng yếu, cắt điện, nước đối với các cơ quan truyền thông.

Bên cạnh đó, tòa cũng tuyên ông Lee Sang Min phạm tội khai man khi làm chứng.Trong phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cuối năm 2025, ông Lee Sang Min đã phủ nhận việc tham gia vào việc lên kế hoạch cho sắc lệnh ban bố thiết quân luật khi lập luận rằng sắc lệnh thiết quân luật của cựu tổng thống không thể bị xem là hành vi nổi loạn.

Phiên tòa xét xử hình sự ông Yoon Suk Yeol với tội danh cầm đầu cuộc nổi loạn thông qua sắc lệnh thiết quân luật đã kết thúc vào tháng 1 vừa qua, trong đó công tố viên đặc biệt đề nghị án tử hình với cựu Tổng thống Yoon.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, nổi loạn được định nghĩa là hành vi nhằm mục đích tước bỏ quyền lực nhà nước khỏi một phần hoặc toàn bộ đất nước hoặc dàn dựng một cuộc bạo loạn với mục đích lật đổ Hiến pháp.

Những cuốn sách để hiểu về Hàn Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Hàn Quốc - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-tuyen-an-cac-thanh-vien-noi-cac-cu-lien-quan-den-thiet-quan-luat-20260212175532377.htm

TTXVN

Lee Sang Min Hàn Quốc Pháp Hàn Quốc tuyên án thiết quân luật Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Cuu De nhat phu nhan Han Quoc linh an 20 thang tu hinh anh

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lĩnh án 20 tháng tù

13:55 28/1/2026 13:55 28/1/2026

0

Phán quyết 20 tháng tù với bà Kim Keon Hee được đưa ra chỉ vài tuần trước khi tòa án công bố bản án đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc nổi loạn vì áp đặt thiết quân luật.

Cuu Tong thong Han Quoc bi de nghi 10 nam tu giam hinh anh

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị 10 năm tù giam

12:09 26/12/2025 12:09 26/12/2025

0

Ngày 26/12, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đề nghị mức án 10 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội cản trở công lý và các tội danh khác liên quan đến việc ông ban hành thiết quân luật vào tháng 12/2024.

