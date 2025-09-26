Cứu 6 người trong vụ cháy nhà 5 tầng ở TP.HCM

|
Ứng cứu đưa 6 người mắc kẹt trong vụ cháy ra ngoài an toàn.
Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 16 giờ 30 phút, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 nhận được tin báo về một vụ cháy nhà dân tại địa chỉ 60/2A Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa.
|
Người dân mắc kẹt trong đám cháy được hỗ trợ y tế kịp thời.
Ngay lập tức, đơn vị đã điều động 17 cán bộ, chiến sĩ cùng bốn xe chuyên dụng đến hiện trường.
Tại hiện trường, đám cháy bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt của căn nhà. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng triển khai hai lăng B và hai máy bơm, sử dụng hai đường vòi A để truyền nước, tiếp cận và dập tắt đám cháy.
|
Công tác ứng cứu hỏa hoạn tại căn nhà ở phường Xuân Hòa.
May mắn, toàn bộ 6 người trong căn nhà đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn, không có ai bị thương vong.
Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Sách hay về TP.HCM
Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.
Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.