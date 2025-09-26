Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cứu 6 người trong vụ cháy nhà 5 tầng ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 26/9/2025 09:02 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chiều 25/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà 5 tầng trên đường Lý Chính Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người hoảng loạn.

Cuu 6 nguoi chay TP.HCM anh 1

Ứng cứu đưa 6 người mắc kẹt trong vụ cháy ra ngoài an toàn.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 16 giờ 30 phút, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 nhận được tin báo về một vụ cháy nhà dân tại địa chỉ 60/2A Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa.

Cuu 6 nguoi chay TP.HCM anh 2

Người dân mắc kẹt trong đám cháy được hỗ trợ y tế kịp thời.

Ngay lập tức, đơn vị đã điều động 17 cán bộ, chiến sĩ cùng bốn xe chuyên dụng đến hiện trường.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt của căn nhà. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng triển khai hai lăng B và hai máy bơm, sử dụng hai đường vòi A để truyền nước, tiếp cận và dập tắt đám cháy.

Cuu 6 nguoi chay TP.HCM anh 3

Công tác ứng cứu hỏa hoạn tại căn nhà ở phường Xuân Hòa.

May mắn, toàn bộ 6 người trong căn nhà đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn, không có ai bị thương vong.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cháy nhà cao tầng ở TP.HCM, 6 người được giải cứu

6 người trong căn nhà được các chiến sĩ PCCC dùng thang đưa ra ngoài an toàn.

15 giờ trước

Cháy công trình đang xây ở phường Sài Gòn

Chiều 22/9, khói đen bốc lên từ công trình đang xây trên đường Ngô Văn Nam (phường Sài Gòn, TP.HCM). Đám cháy nhanh chóng được kiểm soát, không gây thương vong.

19:00 22/9/2025

Cháy ở chung cư TP.HCM: 'Tôi bế con chạy vội, nhiều trẻ nhỏ khóc thét'

Tối 20/9, khói lửa bùng phát tại căn hộ tầng 11 block GM2 chung cư Golden Maison, phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ), khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy.

21:56 20/9/2025

https://nhandan.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-cuu-6-nguoi-ket-trong-vu-chay-nha-5-tang-post910632.html

Lê Nhật Thành/Nhân Dân

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

