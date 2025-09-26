Cứu 6 người trong vụ cháy nhà 5 tầng ở TP.HCM

Chiều 25/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà 5 tầng trên đường Lý Chính Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người hoảng loạn.

Ứng cứu đưa 6 người mắc kẹt trong vụ cháy ra ngoài an toàn.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 16 giờ 30 phút, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 nhận được tin báo về một vụ cháy nhà dân tại địa chỉ 60/2A Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa.

Người dân mắc kẹt trong đám cháy được hỗ trợ y tế kịp thời.

Ngay lập tức, đơn vị đã điều động 17 cán bộ, chiến sĩ cùng bốn xe chuyên dụng đến hiện trường.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt của căn nhà. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng triển khai hai lăng B và hai máy bơm, sử dụng hai đường vòi A để truyền nước, tiếp cận và dập tắt đám cháy.

Công tác ứng cứu hỏa hoạn tại căn nhà ở phường Xuân Hòa.

May mắn, toàn bộ 6 người trong căn nhà đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn, không có ai bị thương vong.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.