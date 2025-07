Cứu 4 người khỏi đám cháy nhà ở Hải Phòng

Giữa đêm, Công an TP Hải Phòng kịp thời giải cứu an toàn 4 thành viên trong một gia đình khỏi vụ cháy nhà xảy ra tại phường An Hải.

