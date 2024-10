Curtis Jones - Người hùng bất ngờ của Liverpool

Ngày 20/10, tiếng reo hò vang dội trên sân Anfield khi trái bóng lăn vào lưới Chelsea. Jones, với nụ cười rạng rỡ, chạy về phía các đồng đội ăn mừng một bàn thắng. Chỉ vài ngày trước, anh còn đang bồng bế đứa con gái đầu lòng Giselle Delilah Jones trên tay. Và giờ đây, Jones trở thành người hùng của Liverpool, mang về chiến thắng 2-1 trước Chelsea.

Một tuần lễ trọn vẹn khép lại bằng màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ 23 tuổi, người cho thấy tại sao mình có thể trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Arne Slot. Trận đấu với Chelsea không chỉ đánh dấu bước ngoặt cá nhân, mà còn là lời khẳng định về tài năng của Jones - cầu thủ trưởng thành từ học viện của Liverpool, từng phải đối mặt với nhiều khó khăn do chấn thương và sự cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi anh xuất hiện ở vị trí chủ chốt trong chiến thắng trước đối thủ mạnh từ London.

Hàng tiền vệ của Liverpool có ngày thi đấu tốt trước Chelsea, nhưng Jones mới thực sự là quân bài để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Suốt trận đấu, cầu thủ 23 tuổi không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, mà còn nổi bật với những pha dâng cao tấn công, điều anh hiếm khi thực hiện trong những mùa giải trước đây.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Liverpool chỉ là một phần trong màn trình diễn toàn diện của Jones. Anh liên tục là ngòi nổ trong các pha tấn công và góp phần quan trọng vào việc giúp Chelsea giành được hai quả phạt đền (một trong số đó bị từ chối do VAR can thiệp - PV).

Sự linh hoạt trong di chuyển và khả năng quan sát tuyệt vời của Jones khiến hàng thủ Chelsea chao đảo. Hơn thế nữa, sự tự tin và nhiệt huyết của anh như một luồng gió mới, thổi bùng tinh thần chiến đấu cho toàn đội.

Điểm số 8.3 từ WhoScored nói lên tất cả về màn trình diễn xuất sắc của Jones. Với 2 cú sút, 2 đường chuyền tạo cơ hội và tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao, anh trực tiếp góp phần vào việc tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm cho Liverpool. Bên cạnh đó, khả năng phòng ngự chắc chắn với 3 lần tắc bóng thành công và 1 lần phá bóng giải nguy giúp Jones trở thành mắt xích không thể thiếu trong chiến thắng đội nhà.

Màn trình diễn này không chỉ mang đến niềm vui cho bản thân Jones mà còn là tín hiệu tích cực cho đội bóng. Cầu thủ trẻ người Anh thể hiện rõ sự tiến bộ trong phong cách chơi bóng của mình: anh không còn chỉ là một tiền vệ phòng ngự đơn thuần, mà đã thực sự trở thành mối đe dọa ở khu vực tấn công.

Trước Chelsea, HLV Arne Slot có những thay đổi quan trọng trong cách sắp xếp đội hình, đặc biệt là cách sử dụng Jones và các tiền vệ khác như Ryan Gravenberch và Dominik Szoboszlai. Slot điều chỉnh vai trò của Gravenberch, giúp cầu thủ người Hà Lan nổi bật ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thay vì chỉ đóng vai trò phòng ngự, Gravenberch được phép dâng cao tham gia tấn công, góp phần làm tăng sự linh hoạt trong lối chơi của Liverpool.

Nhờ vào sự thay đổi chiến thuật này, Liverpool không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân mà thể hiện được sức mạnh tập thể, đặc biệt là ở tuyến giữa. Trận đấu với Chelsea cho thấy mặc dù đội bóng không đạt được phong độ tốt nhất sau kỳ nghỉ quốc tế, tinh thần chiến đấu và khả năng kiểm soát trận đấu của Liverpool vẫn được duy trì ở mức cao.

Một điểm sáng khác trong trận đấu là màn trình diễn của Darwin Nunez. Anh vào sân thay Diogo Jota ở phút 30 do chấn thương và ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng rõ rệt. Nunez dù không có cơ hội ghi bàn, lại đóng góp tích cực vào lối chơi chung với những pha bóng kết nối đồng đội và tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự Chelsea.

Sự trở lại đầy năng lượng của Nunez, cùng với phong độ ổn định của các tiền vệ, khiến HLV Slot phải đối mặt với một bài toán khó: lựa chọn đội hình xuất phát cho trận đấu quan trọng gặp Arsenal vào ngày 27/10.

Tới nay, bộ ba Mac Allister, Gravenberch và Szoboszlai trở thành lựa chọn hàng đầu của HLV Slot trong những trận đấu then chốt mùa này. Tuy nhiên, với lịch thi đấu dày đặc và liên tiếp những cuộc đối đầu tại Champions League, hàng tiền vệ của Liverpool sẽ phải đối mặt với thử thách lớn về thể lực và sự tập trung.

Về phần Jones, sau những gì đã thể hiện trong ngày Liverpool đánh bại Chelsea, nhiều người hâm mộ Liverpool tin rằng cầu thủ này xứng đáng có một suất đá chính, nhưng HLV Slot sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng với lịch thi đấu dày đặc đang chờ phía trước.

Chiến thắng trước Chelsea không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm cho Liverpool, mà còn cho thấy khả năng của đội bóng trong việc giành chiến thắng ngay cả khi không đạt phong độ cao nhất. Đây chính là đặc điểm của những đội bóng vô địch: biết cách vượt qua khó khăn và tận dụng cơ hội khi đối thủ mắc sai lầm.

Tuy còn quá sớm để nói về cơ hội vô địch của Liverpool, việc đứng đầu bảng vào thời điểm này là tín hiệu tích cực. Họ có trong tay một đội hình chất lượng, hàng tiền vệ giàu sức sống và một chiến lược gia biết cách sử dụng sức mạnh tập thể.

Trong khi đó, thành công của Jones không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh tập thể của Liverpool. Sự kết hợp ăn ý giữa Jones, Nunez và Gravenberch tạo nên một hàng công đầy uy lực, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong mùa giải này. Với tinh thần đoàn kết và sự đồng đều ở mọi tuyến, “The Kop” đang trên đà trở lại mạnh mẽ.

