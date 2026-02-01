Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cướp tiệm vàng táo tợn ở Bangkok, Thái Lan

  • Chủ nhật, 1/2/2026 06:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cảnh sát thủ đô Bangkok đã phát động cuộc truy lùng một tên cướp có vũ trang đã cướp một cửa hàng vàng ở đường Sukhumvit, lấy đi đồ trang sức bằng vàng trị giá khoảng 11,1 triệu baht (khoảng 351.700 USD) và 170.000 baht tiền mặt.

Ảnh minh họa: TTXVN

Cảnh sát từ Đồn Phra Khanong nhận được tin báo về vụ cướp cửa hàng vàng Aurora tại Trung tâm thương mại Lotus ở quận Khlong Toey lúc 23h30 tối 30/1.

Các nhà điều tra cho biết tên cướp là nam giới, mặc áo sơ mi dài tay màu xanh và quần dài, đội mũ rộng vành. Đối tượng tiếp cận tiệm vàng vào thời điểm cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, đổ xăng vào cửa hàng và dùng súng đe dọa 4 nhân viên nữ tại cửa hàng để ép buộc họ giao nộp tất cả tài sản có giá trị.

Cuối cùng, tên cướp đã lấy đi tổng cộng 149 baht vàng (tương đương 2,2 kg) trị giá khoảng 11,1 triệu baht theo giá hiện tại, và 170.000 baht tiền mặt.

Cùng với việc phát lệnh truy lùng, cảnh sát Phra Khanong đang kiểm tra camera giám sát để theo dõi đường tẩu thoát của tên cướp.

TTXVN

