Cường Seven sau cơn sốt Anh trai vượt ngàn chông gai

Cường Seven, Thủ lĩnh gia tộc toàn năng của Anh trai vượt ngàn chông gai, vừa có bước đi đầu tiên sau khi rời chương trình.

Cường Seven kịp ra mắt sản phẩm âm nhạc khi dư âm của Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn còn nóng, thậm chí concert Hà Nội đang cháy vé. EP Lướt gồm 5 ca khúc, bao gồm bài hát chủ đề Lướt trên con xe là dự án quan trọng với Cường Seven.

Nó không chỉ đánh dấu hoạt động đầu tiên của nam ca sĩ sau khi bước ra khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai mà còn là sản phẩm đầu tiên của anh khi có ê-kíp hùng hậu của SpaceSpeakers phía sau hậu thuẫn. Hơn hết, nếu thành công, nó củng cố chỗ đứng cho Cường Seven trên thị trường âm nhạc. Còn không, sức nóng của Cường Seven có lẽ chỉ như một cơn sốt đến rồi đi theo diễn biến của game show.

Bước đi của Cường Seven

EP Lướt được phát hành tối 19/11 gồm 5 ca khúc lần lượt là Quên lối về, Tonight, Bao nhiêu đêm, Lướt trên con xe và cuối cùng là Đừng dừng lại. Như Cường Seven giới thiệu, Lướt là bước chuyển mình của nam ca sĩ trong âm nhạc. Lần này, Cường Seven vẫn thử sức với thể loại âm nhạc mới và tự tin đưa ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Dòng nhạc chủ đạo của sản phẩm là Electronic, nổi trội với âm thanh điện tử, bass...

Các ca khúc khai thác sự phóng khoáng của Cường Seven trong tình yêu, tình bạn và cả những tâm sự về chặng đường theo đuổi âm nhạc. Theo Cường Seven, sản phẩm này được anh ấp ủ trong suốt 2 năm vừa qua.

Cường Seven tung ra EP Lướt nhưng hiệu ứng chưa nổi bật. Ảnh: FBNV.

Là sản phẩm đầu tiên kể từ khi đầu quân cho công ty SpaceSpeakers, nhưng ca khúc chủ đề trong EP là Lướt trên con xe do một nhạc sĩ khá mới, Dật Hanh sáng tác và Lomax , Bill Huynh sản xuất thay vì những hit maker như Touliver, Rhymastic... Trong đó, Bill Huynh đã hợp tác với Cường Seven ở ca khúc Love is blind phát hành năm 2022.

Trở lại Anh trai vượt ngàn chông gai, Cường Seven giành được giải thưởng Thủ lĩnh gia tộc toàn năng. Với Cường Seven, game show này giúp anh tận hưởng cảm giác nổi tiếng, được yêu mến, có lượng fan lớn hơn mà sau rất nhiều năm, kể từ bản hit Beautiful Girl, anh mới có lại. Quả thực, ở Anh trai vượt ngàn chông, Cường Seven cho khán giả thấy khía cạnh mới, toàn năng, hát nhảy, trình diễn và dẫn dắt nhóm tốt.

Với Lướt trên con xe, Cường Seven tiếp tục phát huy những gì anh đã làm tốt ở Anh trai vượt ngàn chông. Đây là một sản phẩm dễ nghe với cấu trúc quen thuộc, bắt đầu bằng chorus rồi vào verse 1, tiếp đó lặp lại chorus sau đó chuyển sang verse rap của Blacka và tiếp đến verse 2, rồi kết thúc bằng điệp khúc.

Phần chorus “Nào mình cùng Lướt trên con xe về đây / Lướt trên con xe đi quanh / Lướt trên con xe về đây / Cuộc đời lả lướt trên con xe bồng bềnh” được lặp đi lặp lại nhiều lần dễ tạo ấn tượng cho khán giả. Tuy nhiên, hạn chế của ca khúc là giọng hát của Cường Seven dừng ở mức tròn trịa, dễ nghe chứ chưa đủ sự nhấn nhá, cảm xúc. Thay vào đó, verse rap với flow cuốn hút, vocal trầm của Blacka lại ấn tượng, thu hút hơn.

Sau khoảng 2 ngày đăng tải, Lướt trên con xe đạt 69.000 lượt xem, khá cao so với các sản phẩm âm nhạc trước đó của Cường Seven. Nhưng so với các sản phẩm ra mắt thời gian gần đây, con số trên là khiêm tốn. Trong 2 ngày đầu tiên, thời gian lý tưởng nhất để bứt phá, Lướt trên con xe lại đang tỏ ra chậm chân. Với tình hình này, Cường Seven khó cạnh tranh được với những đối thủ trở lại cùng thời điểm như Trúc Nhân, BigDaddy...

Tận dụng sức nóng của các game show

Ngoài Cường Seven, nhiều anh trai bước ra từ 2 game show đã và đang nhanh chóng tận dụng sức nóng của các chương trình để phát hành dự án cá nhân. Tuấn Hưng có MV Nhẹ nhàng ra mắt tối 20/11, được xem như bước khởi đầu cho một sản phẩm đầu tư dự kiến ra mắt vào tháng 12.

Tiêu đề bài hát đã phần nào nói lên nội dung, ý nghĩa lẫn màu sắc của sản phẩm này. Một MV nhẹ nhàng từ giai điệu tới hình ảnh, mang ý nghĩa tri ân những người đứng trên bục giảng nhân ngày 20/11. MV này mang về 20.000 lượt xem sau khoảng một ngày ra mắt.

MV Thương em được anh tài Phan Đinh Tùng tung ra tối 21/11. Đây là bản nhạc ballad mang nhiều chất liệu dân gian với lời ca, giai điệu đẹp.

Sản phẩm của Đỗ Phú Quí thậm chí bị chê ca khúc thảm họa. Ảnh: FBNV.

Trước đó nữa có Neko Lê phát hành MV Cứ để anh, Đỗ Phú Quí với PICKLEBALL, HIEUTHUHAI với Trình, Captain Boy với Ừ thì chia tay, Nicky với Thật quá đáng... để yêu, Quân A.P với Đầu anh toàn là em... Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của các anh trai không cao. Ngoài Captain, Nicky có thành tích tương đối tốt hay HIEUTHUHAI bứt phá rõ rệt với bản rap Trình thì các sản phẩm còn lại khá mờ nhạt.

Quân A.P từng có bản hit Bông hoa đẹp nhất và cũng là nhân tố nổi bật trong cuộc đấu Anh trai “say hi” nhưng đến khi phát hành Đầu anh toàn là em, lượt xem chỉ hơn 800.000 sau 3 tháng.

Trong khi đó, Đỗ Phú Quí thậm chí bị chê bai, chỉ trích vì MV PICKLEBALL. Phần hình ảnh hời hợt, giai điệu không hấp dẫn, nội dung nhảm nhí là những lý do khiến khán giả không mặn mà với lần trở lại này của nam ca sĩ.

Các game show đã tạo điều kiện để đưa loạt anh trai tiếp cận lượng khán giả rộng lớn hơn. Tuy nhiên, khi sức nóng của 2 chương trình qua đi, các ca sĩ nếu không có những sản phẩm đủ ấn tượng hoặc phù hợp thị hiếu khán giả thì cũng dễ bị chìm nghỉm giữa thị trường âm nhạc đang có quá nhiều lựa chọn.