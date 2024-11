HIEUTHUHAI bị soán ngôi

"Không ra gì" của Trúc Nhân tăng tốc nhanh chóng trên đường đua âm nhạc và chiếm ngôi vị trên top thịnh hành từ "Trình" do HIEUTHUHAI thể hiện.

Cơn sốt 2 game show anh trai tạm qua đi, thị trường nhạc Việt đã trở về quỹ đạo quen thuộc với hàng loạt sản phẩm âm nhạc được ra mắt. Hàng chục MV, ít nhất 6 EP, album đã được phát hành trong khoảng một tháng trở lại đây. Bằng đó sản phẩm đủ để thị trường nhạc Việt bước vào giai đoạn sôi động, cạnh tranh khốc liệt mới.

Những cái tên gây sốt

Trong cuộc chiến đó, người chiến thắng tạm gọi tên HIEUTHUHAI và hiện tại là Trúc Nhân. HIEUTHUHAI thống trị top thịnh hành suốt 12 ngày và chủ nhân mới nhất của vị trí này tới 19/11 đã thuộc về Trúc Nhân.

Thật kỳ lạ là sản phẩm đưa HIEUTHUHAI lên thứ hạng cao nhất của top thịnh hành không phải dự án chính thức. Bản rap Trình được HIEUTHUHAI tung ra đột ngột, bất ngờ, không có bất cứ hoạt động quảng bá nào. Thay cho lời đáp trả của HIEUTHUHAI tới anti-fan, Trình thậm chí không có nổi một MV. Thế nhưng, chỉ bằng một bản audio, HIEUTHUHAI đã làm “dậy sóng” từ cộng đồng rap tới khán giả đại chúng.

Con số lượt xem 5,5 triệu sau 13 ngày của Trình được tạo nên từ nhiều yếu tố, đầu tiên là lượng fan quá đông đảo từ nam rapper này. Tiếp đó là tâm lý tò mò của công chúng, giới rap fan lẫn anti-fan về việc HIEUTHUHAI rap diss thế nào khi mà anh vốn quen thuộc với những bản rap love nhẹ nhàng. Trình ra mắt đã kéo theo sau đó là hàng chục bản rap diss khác nhau. Có những bản là công kích HIEUTHUHAI nhưng có những track nhắm vào loạt rapper khác. Nhiều mục tiêu khác nhau nhưng việc có tới hàng chục bản rap diss được tung ra cho thấy HIEUTHUHAI đang nhận được sự quan tâm, chú ý lớn.

Đến lúc này, Không ra gì của Trúc Nhân là sản phẩm duy nhất có thể "lật đổ" thành tích của HIEUTHUHAI.

Với thời lượng lên tới 6 phút 30 giây, dài gấp đôi các MV bình thường, lại hoàn toàn đi ngược xu hướng video ngắn đang thịnh hành, Không ra gì vẫn có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Điểm đáng khen của sản phẩm là mặt hình ảnh hấp dẫn, chuyển cảnh nhanh mà vẫn mượt mà, nhiều tầng ý nghĩa. Phần âm nhạc có cấu trúc lạ, Trúc Nhân thử sức với rap nhưng chưa thực sự thỏa mãn sự chờ đợi của khán giả vào một nghệ sĩ có tên tuổi lại vắng bóng đã 2 năm. Dẫu vậy, con số 3,7 triệu lượt xem sau 7 ngày ra mắt, đồng thời đánh bại HIEUTHUHAI trong cuộc chiến top thịnh hành, cho thấy Trúc Nhân đã có lựa chọn đúng ở lần trở lại này.

MV của Trúc Nhân đạt lượt xem lớn. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, rapper Wxrdie với album gồm 24 track nhạc và nhiều bài trong số đó đang được đón nhận cũng là nhân tố nổi trội, làm đa dạng, sôi động thêm bữa tiệc âm nhạc cuối năm. Wxrdie quá quen mặt với giới underground nhưng độ nhận diện chưa cao trong đối tượng khán giả đại chúng. Việc nhiều sản phẩm của anh đang lần lượt giữ thứ hạng cao trên top thịnh hành phần nào cho thấy Wxrdie nói riêng và giới rapper nói chung đang dần xóa nhòa ranh giới, tiệm cận hơn với thị trường âm nhạc nói chung.

Không thể không kể tới BigDaddy với Mưa thâm lặng giời (1,6 triệu lượt sau 2 tuần), Bờ như ào, Pháo với Tình K, Captain boy với Ừ thì chia tay, Tăng Duy Tân với IKIGAI, Say sóng... Họ là những giọng ca góp công cho một cuộc đấu âm nhạc lành mạnh mà người hưởng lợi là khán giả.

Tăng Duy Tân có thể chưa lặp lại hoặc vượt qua thành công vang dội của những bản hit cũ nhưng thành tích của anh so với mặt bằng chung ở hiện tại là tương đối ổn. Trên nền tảng video ngắn, số video sử dụng nhạc nền IKIGAI cũng lên tới hàng nghìn.

Phía đối lập

Trong một cuộc đấu khốc liệt, sẽ có những sản phẩm âm nhạc vô tình bị áp đảo, rồi rơi vào tình thế ảm đạm. Đó là Liz Kim Cương, là Trịnh Thăng Bình, Neko Lê, Hoàng Dũng, Vương Bình, Đỗ Phú Quí... hay cả Hoài Lâm, Hồ Văn Cường. Trong đó, Đôi chút tâm tư do Hoài Lâm và Hồ Văn Cường thể hiện sau 2 tuần đăng tải đạt 174.000 lượt xem. Trường hợp này đáng tiếc không kém Trịnh Thăng Bình.

Âm nhạc trong lần trở lại của Trịnh Thăng Bình không còn hấp dẫn khán giả như Người ấy, Giữa chúng ta có sự khác biệt to lớn bởi đầu tiên là giọng hát và tiếp đó là giai điệu. Khán giả tiếc nuối khi bài hát có giai điệu ngang, thiếu điểm nhấn trong khi giọng hát Trịnh Thăng Bình vẫn lơ lớ, khó nghe rõ lời. Người nghe đã mong chờ nhiều hơn thế khi Trịnh Thăng Bình trở lại sau vài năm im ắng.

Tung ra sản phẩm mới nhưng Liz Kim Cương chưa thể bứt phá hơn. Ảnh: FBNV.

Liz Kim Cương càng gian nan hơn. Cô đã có Giữa chúng ta có sự khác biệt to lớn kết hợp Trịnh Thăng Bình cũng được xem như bản hit với hơn 93 triệu lượt xem. Nhưng sang MV mới nhất, Liz Kim Cương lại rơi vào trạng thái "giậm chân tại chỗ" mà không thể bứt phá hơn. MV Cinderella đi bar của cô đã ra mắt 4 tuần nhưng đang tạm đạt gần 310.000 lượt xem.

Trong cuộc cạnh tranh âm nhạc, Hoàng Dũng đưa ra một sản phẩm khá chất lượng từ âm nhạc tới hình ảnh mang tên La bàn. Là một MV đầy ẩn ý được chứa đằng sau từng set quay, từng gam màu, La bàn chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa và cảm xúc. Ở MV đó, chàng trai cũng là đại diện cho biết bao người trẻ đang bị cuốn theo vòng xoáy của tham vọng, áp lực cuộc sống và chịu chi phối của đủ trạng thái cảm xúc mà đôi khi quên đi bản ngã của chính mình. Đó là lúc la bàn kéo chàng trai thức tỉnh, trở về với giá trị sống anh đặt ra.

Tuy nhiên, MV hiện chỉ đạt hơn 330.000 lượt xem sau khoảng 3 tuần ra mắt. Một con số không cao so với nhiều sản phẩm ra mắt cùng thời điểm.

Tới tối 19/11, Đoàn Thùy Trang và Cường Seven bước vào cuộc đấu âm nhạc. Đoàn Thùy Trang trở lại với album Hoa, Mây, Mưa còn Cường Seven tung ra EP mới gồm 5 ca khúc. Đây là sản phẩm đầu tiên của anh kể từ khi gia nhập SpaceSpeakers và cũng là dự án đầu tiên sau khi anh nổi tiếng hơn ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Điều khán giả tò mò là liệu Cường Seven có thể thay đổi bảng xếp hạng top trending vốn đang nghiêng về Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, BigDaddy, Wxrdie...