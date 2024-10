Cường Seven: 'Anh Touliver từng khuyên tôi bỏ nghề'

Cường Seven tâm sự anh từng được Touliver khuyên bỏ nghề ca hát vì hoạt động nhiều năm mà chưa thành công.



“Anh nghĩ em chỉ nên theo công việc diễn viên thôi, đừng ca hát nữa”, là câu nói Cường Seven nhận từ Touliver trong thời điểm anh loay hoay với nghề.

Nhưng thay vì từ bỏ, Cường Seven kiên định với con đường đã chọn và đến Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ biết mình đã đúng. Lời khen ngợi của Touliver sau khi chương trình lên sóng với Cường Seven là thành quả lớn lao nhất cho những nỗ lực, kiên trì thời gian qua.

Đến chương trình với tâm thế đi học

- Hành trình ở Anh trai vượt ngàn chông gai có giống những gì ban đầu anh tưởng tượng và mong đợi?

- Nó nằm ngoài mong đợi của tôi bởi ban đầu tôi xác định đến chương trình với tâm thế như đi học. Rất hiếm khi tôi được tham gia một chương trình có nhiều nghệ sĩ như vậy. Tôi cũng không biết bản thân sẽ đi đến đâu nhưng mỗi vòng tôi đều cố gắng như đây là lần cuối cùng.

Ngoài ra, tôi cũng có một số mong muốn cá nhân, chẳng hạn muốn được thể hiện bản thân. Sau bao năm làm nghề, ngoài kinh nghiệm chuyên môn, về cách ứng xử, có lẽ tôi cũng đủ thoải mái để mọi người chịu làm việc với tôi.

- Nhưng gần đây, anh vướng tranh luận với Tăng Phúc và có hành động được cho là chưa đủ tinh tế với Tuấn Hưng. Những sự việc đó được giải thích như thế nào?

- Đấy là chuyện ngoài mong muốn. Từ khi quay xong tập đó đến hiện tại, chúng tôi vẫn bình thường với nhau. Tôi cũng đã nói chuyện riêng với anh Tuấn Hưng và Tăng Phúc nên chúng tôi thấy sự việc rất bình thường, không có vấn đề gì với nhau cả.

Trong chương trình, chúng tôi rất khó làm hài lòng 100% cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Đặc biệt, chương trình có những anh lớn hoạt động lâu năm. Tuy nhiên, may mắn là nếu xảy ra vấn đề gì, chúng tôi cũng trao đổi thẳng thắn với nhau và giải quyết.

Thực tế, khi tham gia chương trình, tôi không quá áp lực về vấn đề giao tiếp. Nhưng đương nhiên, tôi sẽ phải cân nhắc, suy nghĩ kỹ trước mọi lời nói và hành động. Đặc biệt, với tư cách một trưởng nhóm, tôi nhận thấy yếu tố con người quan trọng nhất. Trong quá trình làm việc chung, tôi sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người và đôi khi gạt bớt ý kiến cá nhân để nghe theo số đông nếu ý kiến đó thật sự hấp dẫn.

- Giữa một tập thể có nhiều cá nhân giỏi, anh có thường xuyên phải hạ cái tôi để chiều theo số đông, đặc biệt ý kiến của những anh lớn?

- Đương nhiên ai cũng mong có cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên, như mọi người thấy, từ công diễn 3, tôi xuất hiện ít lắm. Ví dụ có 3 tiết mục, tôi chỉ xin biểu diễn một tiết mục thôi để trình diễn tốt nhất đồng thời dành thời gian quan sát các thành viên khác chuẩn bị, tập luyện. Tôi quan điểm là thà làm ít còn hơn là làm nhiều nhưng không hiệu quả.

Quan trọng nhất với tôi là sau chương trình có được sự quý mến từ anh em và hỗ trợ cho mọi người đến được chung kết. Còn việc có điểm số cao hay không cũng không sao.

- Đến show, những người bạn thân nhất của anh như Soobin, Binz, Rhymastic, Kiên Ứng trở thành đối thủ. Anh đối mặt với họ thế nào?

- Tôi vừa coi mọi người là đồng đội vừa là đối thủ. Tôi nghĩ cần có sự cạnh tranh thì bản thân mới phát triển và có động lực cố gắng hơn. Nhưng đương nhiên sự cạnh tranh ở đây là lành mạnh. Thực tế, với tôi việc được so sánh với những người bạn tài năng như thế đã là đáng vui mừng rồi. Do đó, mình cứ cố gắng làm việc, nhìn vào họ để thực hiện sản phẩm chỉn chu hơn. Nếu may mắn chiến thắng họ thì càng hạnh phúc.

- Anh nói không mong đợi điểm số cao, có phải vì tự ti giọng hát và cũng khiêm tốn về lượng fan so với nhiều anh tài khác?

- Tôi không tự ti bởi nói thật, tôi cũng tự nhìn nhận được bản thân và biết điểm mạnh, điểm yếu. Tuy nhiên, tôi không tham vọng quá nhiều trong chương trình là bởi tôi muốn thể hiện điều đó ở các dự án cá nhân ra mắt cuối năm. Còn mục đích chính của tôi khi đến Anh trai vượt ngàn chông gai là để học hỏi và quả thực sau chương trình, tôi thay đổi tư duy rất nhiều.

Cường Seven thừa nhận đã lâu rồi anh mới được khán giả chú ý và yêu mến đến thế. Ảnh: NVCC.

- Cụ thể, điểm mạnh và điểm yếu của anh là gì?

- Điểm mạnh là tôi có thể cân bằng và ôn hòa với mọi người. Điểm yếu là tôi không có xuất phát điểm nghệ thuật hay thiên phú về âm nhạc, trình diễn. Tôi hiểu thế nên thường dành nhiều thời gian tập luyện.

Có những nghệ sĩ không cần quá nhiều thời gian tập luyện nhưng lên sân khấu vẫn trình diễn tốt. Tức họ có tố chất nghệ sĩ. Còn cá nhân tôi là phải tập luyện rất nhiều.

Từng tự ti trước thành công của anh em

- Cường Seven đã hoạt động nhiều năm nhưng đến Anh trai vượt ngàn chông gai, nhiều khán giả mới biết anh là ai. Điều đó có khiến anh chạnh lòng?

- Tôi không buồn bởi hoạt động lâu là một chuyện. Khán giả chỉ quan tâm mình hoạt động có hiệu quả hay không thôi. Tôi hoạt động đã nhiều năm nhưng chưa tìm được signature của bản thân. Bao năm qua luyện tập, tôi vẫn học hỏi, thử rất nhiều thứ để tìm được signature của mình là gì.

Với Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi thể hiện được những gì bản thân đã tích cóp suốt nhiều năm qua. Chưa phải hoàn hảo nhưng tôi thấy bản thân tự tin khi đứng trên sân khấu. Khi thoải mái và thăng hoa, tôi mới khiến khán giả cảm thấy yêu thích được. Tôi cũng không hối tiếc chuyện ngày xưa bởi nếu không có những ngày đó thì không có Cường Seven ở hiện tại.

- Anh từng buồn bã, suy sụp vì bị chê bai giọng hát. Ở hiện tại thì sao?

- Đương nhiên tự tin chứ, dù sao tôi cũng đã tập luyện hơn 10 năm rồi. Nhất là tôi ở trong SpaceSpeakers nữa. Nếu không nỗ lực tập luyện, cải tiến bản thân, tôi sẽ bị tụt hậu. Khả năng âm nhạc và giọng hát của mọi người quá mạnh. Nó là áp lực nhưng cũng tạo động lực cho tôi cố gắng hơn. Năm nay là thời điểm tôi cảm thấy rất tự tin khi đứng cạnh mọi người.

- Trước đây, anh không tự tin?

- Đúng vậy vì mọi người thành công sớm hơn tôi nhiều mà. Mọi người đã có những sản phẩm viral và có sự định hình trong thị trường rồi. Phải đến năm nay nay, tôi mới cảm giác màu riêng của mình phù hợp với SpaceSpeakers. Tôi cũng có hình tượng để được khán giả biết tới, yêu thích.

- Sự tự ti đó có khiến anh ngại ngùng, khó xử mỗi khi gặp những người bạn trong SpaceSpeakers?

- Cũng ảnh hưởng chứ bởi mỗi khi gặp nhau, thấy mọi người có dự án âm nhạc được chú ý, tôi cũng suy nghĩ. Tuy nhiên, suy nghĩ tôi tích cực lắm. Tôi xem xét bản thân cần làm gì để phát triển hơn. Ngoài ra, tôi cũng quan sát mọi người trong SS để xem điểm mạnh, điểm yếu của mỗi thành viên là gì và từ đó rút kinh nghiệm.

Nam ca sĩ tâm sự từng buồn lòng vì lời khuyên của đàn anh Touliver. Ảnh: NVCC.

- Trong thời gian đó, thành viên nào thường cho anh lời khuyên?

- Nhóm của tôi nhận xét về các thành viên rất thẳng thắn, đặc biệt anh Touliver và Rhymastic. Anh Touliver từng có nhận xét khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh nói: “Anh nghĩ em chỉ nên theo công việc diễn viên thôi, đừng ca hát nữa”. Tôi biết ông anh nói thật bởi anh ấy nhìn thấy tôi có thế mạnh về diễn xuất. Và trong khía cạnh âm nhạc, thời điểm đó tôi chưa thuyết phục được anh Hoàng. Tuy nhiên, tính tôi rất cứng đầu và luôn muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người.

- Động lực nào khiến anh kiên quyết theo đuổi âm nhạc thay vì tập trung cho diễn xuất?

- Về phim ảnh, tôi phải thấy kịch bản nào phù hợp và bản thân thích thú thì mới nhận. Tôi cũng không phải diễn viên giỏi và cũng không được đào tạo theo trường lớp, dẫn đến thường bị đóng đinh một dạng nhân vật. Mọi người có thể đóng nhiều phim với nhiều dạng vai khác nhau nhưng tôi tự nhận thấy bản thân chưa đủ khả năng như vậy.

Hơn nữa, tôi vẫn đam mê trình diễn, nhảy từ nhỏ. Do đó, từ thời mới vào nghề, tôi đóng phim hay đi dạy cũng chủ yếu để lấy tiền về làm âm nhạc. Âm nhạc của tôi có thể chưa thành công nhưng quan trọng là thời gian qua tôi cũng làm hết sức rồi. Ngoài ra, phim ảnh có thể theo lâu dài được. Kể cả khi lớn tuổi, tôi cũng có thể đóng phim nếu có vai diễn phù hợp nhưng độ tuổi dành cho ca hát hạn chế hơn.

Thành quả

- Vậy trong giai đoạn loay hoay chưa tìm ra lối đi, giới hạn anh đặt ra cho âm nhạc là năm bao nhiêu tuổi?

- Tôi nghĩ chỉ trước 40 tuổi thôi. Sau đấy, tôi cũng cần lo cho gia đình và phải làm thêm những công việc khác để có thu nhập. Nếu cứ mải miết chạy theo đam mê mà không có kết quả thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, về cả gia đình lẫn kinh tế.

- Những gì đã thể hiện ở Anh trai vượt ngàn chông gai mang lại kết quả như thế nào cho anh?

- Về góc độ cá nhân với SS, nó cũng mang lại hiệu quả nhất định. Thêm vào đó, tôi nhận được lời khen từ những người có chuyên môn. Nhờ đó tôi tự tin hơn và thỏa mãn với niềm đam mê tuổi trẻ. Ngoài ra, tôi cũng có thêm một lượng fan.

Chưa bao giờ tôi đông fan đến như vậy trong suốt nhiều năm làm nghề, nhờ đó tôi tự tin hơn vào những gì mình đã chọn lựa. Tôi nghĩ quan trọng nhất khi làm nghề là ít nhất có một thời điểm nào đó, bản thân được hạnh phúc.

- Touliver, người từng khuyên anh bỏ ca hát đã thay đổi quan điểm chưa?

- Anh ấy khen tôi hát tốt hơn. Lời anh Touliver nói, tôi luôn ghi nhớ kỹ. Tôi tin những lời khen của anh ấy là thật tâm, nhờ đó tôi biết những gì mình nỗ lực là đang đúng hướng. Tôi nghĩ anh ấy đã thay đổi suy nghĩ so với thời điểm trước đây. Tôi vui khi được một người anh mà tôi rất coi trọng ghi nhận. Đó là kết quả lớn lao nhất.

- Suốt những năm qua, anh phải làm nhiều công việc khác nhau để "nuôi" âm nhạc. Còn hiện tại chắc hẳn đã khác?

- Năm nay, tôi tự tin hơn vì có ê-kíp hỗ trợ và cũng sắp có sản phẩm cá nhân, hy vọng mọi người đón nhận. Còn về cơ bản, tôi vẫn phải cố gắng cân bằng chứ không hy vọng thu nhập cao. Do đó, quan điểm của tôi là nếu có bất cứ nghề tay trái nào có thể mang đến thu nhập, tôi sẽ làm.

Cường Seven được chú ý sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả. Ảnh: NVCC.

- Nhìn lại những gì đã có ở hiện tại, anh có hài lòng?

- Tôi hài lòng vì dù sao sau bao năm cố gắng, tôi ít nhất cũng đã được ghi nhận. Ngoài ra, gia đình, tình cảm với cha mẹ cũng ổn định. Còn về việc phát triển sự nghiệp, tôi vẫn còn nhiều bước cần cố gắng.

- Sau một năm kết hôn với Vũ Ngọc Anh, cuộc sống của 2 người hiện tại thế nào?

- Thật ra chúng tôi không thay đổi quá nhiều. Đợt này Ngọc Anh cũng thi Chị đẹp đạp gió và chúng tôi có suy nghĩ là trong 2 năm này, hai đứa thích gì thì sẽ làm cho tới. Ngọc Anh cũng đam mê nghệ thuật nên sẽ dành thời gian này cố gắng theo đuổi. Còn sau đó chúng tôi sẽ tập trung hơn cho gia đình.