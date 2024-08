Cưỡng chế phá dỡ biệt phủ không phép ở Bình Thuận

Quảng Nam có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.