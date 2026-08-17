Cuốn tiểu thuyết khiến Bill Gates thức đến 3h sáng

Cuốn The Rosie Project (tựa Việt: Dự án Rosie) của Graeme Simsion là một trong những tiểu thuyết hiếm hoi khiến Bill Gates say mê đến mức đọc một mạch từ 11h đêm tới 3h sáng.

Bill Gates vốn không phải người đọc nhiều tiểu thuyết, nhưng The Rosie Project (tựa Việt: Dự án Rosie) của nhà văn Australia Graeme Simsion lại trở thành ngoại lệ.

Trong bài viết trên Gates Notes, ông gọi đây là "một trong những tiểu thuyết hay nhất tôi đã đọc trong một thời gian dài", theo CNBC.

Gates biết đến cuốn sách thông qua vợ cũ của ông là Melinda. Bà yêu thích tác phẩm đến mức thường xuyên đọc to cho ông nghe những đoạn mình tâm đắc. Ban đầu, Gates không đặc biệt chú ý, nhưng sau đó quyết định tự đọc.

"Tôi bắt đầu đọc vào lúc 11h đêm một tối thứ bảy và thức cùng nó đến 3h sáng", Gates kể.

Nhà di truyền học đi tìm vợ bằng bảng câu hỏi 16 trang

The Rosie Project là tiểu thuyết đầu tay của Graeme Simsion, xuất bản năm 2013. Nhân vật trung tâm là Don Tillman, một giáo sư di truyền học có tư duy cực kỳ logic và một cuộc sống được tổ chức gần như tuyệt đối theo lịch trình.

Don quyết định tìm vợ nhưng nhận ra mình không giỏi những quy tắc xã hội thông thường của việc hẹn hò. Vì vậy, thay vì tiếp cận chuyện tình cảm theo cách thông thường, anh tạo ra một bảng câu hỏi dài 16 trang, in hai mặt, để xác định người phụ nữ nào phù hợp với mình.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Don gặp Rosie Jarman, một cô gái không hề phù hợp với những tiêu chí mà anh đặt ra. Từ đây, kế hoạch tìm kiếm "người vợ lý tưởng" dần biến thành một hành trình mà Don không thể kiểm soát bằng những công thức logic quen thuộc.

Điều khiến Gates yêu thích The Rosie Project không chỉ nằm ở sự hài hước của câu chuyện.

Theo ông, cuốn sách thực chất đi sâu vào tâm trí và cảm xúc của một người thường bị những người xung quanh xem là "khác thường". Qua Don, Simsion đặt ra câu hỏi về cách con người nhìn nhận những người không hành xử theo các chuẩn mực xã hội thông thường.

Gates cho rằng độc giả có thể nhận ra bản thân mình trong nhân vật này, bởi dù Don có vẻ khác biệt, những nỗi sợ, mong muốn và nhu cầu được yêu thương của anh lại rất quen thuộc.

"Cuốn sách là một câu chuyện cực kỳ thông minh, hài hước và cảm động về việc cảm thấy thoải mái với con người bạn và những điều bạn giỏi", Gates nhận xét.

Bill Gate đánh giá cao sự thông minh, hài hước của cuốn tiểu thuyết. Ảnh: Diệu Thanh.

Đây cũng là điểm khiến cuốn tiểu thuyết vượt ra ngoài khuôn khổ một câu chuyện tình yêu hài hước. Don có thể xử lý các vấn đề khoa học bằng logic, lên lịch cho từng hoạt động trong ngày và phân tích mọi tình huống bằng dữ liệu, nhưng anh không thể dùng công thức để tìm ra tình yêu.

Chính sự đối lập ấy tạo nên phần lớn nét duyên dáng của tác phẩm.

Một câu chuyện về việc chấp nhận sự khác biệt

Gates đặc biệt đánh giá cao cách Simsion khiến người đọc bước vào thế giới của một nhân vật mà họ có thể dễ dàng cho là kỳ quặc.

Thay vì biến sự khác biệt của Don thành một khuyết điểm cần sửa chữa, cuốn sách cho thấy anh có những thế mạnh riêng: Thông minh, trung thực, tận tâm và luôn cố gắng sống theo cách mà anh tin là đúng.

Qua hành trình của Don, độc giả dần nhận ra rằng điều khiến một người trở nên "khác biệt" không đồng nghĩa với việc họ kém giá trị hơn.

Đây cũng là thông điệp mà Gates cho rằng có sức đồng cảm rộng rãi. Ai cũng có những nỗi sợ và bất an của riêng mình, và việc nhìn thấy chúng ở Don có thể khiến độc giả cảm thấy mình không phải người duy nhất đang vật lộn với những điều đó.

The Rosie Project vì thế không chỉ là câu chuyện về một nhà khoa học đi tìm vợ. Đó còn là câu chuyện về một người học cách hiểu người khác, hiểu chính mình và nhận ra rằng có những điều trong cuộc sống không thể được giải quyết bằng logic.

Với một người nổi tiếng bởi tư duy phân tích như Bill Gates, việc ông bị một tiểu thuyết hài hước về tình yêu cuốn hút đến mức thức tới 3h sáng càng cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của tác phẩm.