Cuốn sách khiến tay đua F1 Lewis Hamilton muốn 'đọc đi đọc lại'

Lewis Hamilton từng thừa nhận khó tập trung khi đọc sách, song "Nhà giả kim" là tác phẩm hiếm hoi khiến nhà vô địch F1 muốn đọc đi đọc lại.

Lewis Hamilton, tay đua F1 từng 7 lần vô địch thế giới, thừa nhận khó tập trung và mất nhiều thời gian để đọc xong một cuốn sách. Chia sẻ với Bleacher Report năm 2016, anh cho biết không mấy hứng thú với tiểu thuyết mà ưu tiên những tác phẩm giúp bản thân học hỏi kiến thức mới.

Việc duy trì thói quen đọc cũng không dễ dàng với Hamilton. Trong cuộc phỏng vấn với The National, tay đua người Anh kể rằng anh thường không biết chọn cuốn nào mỗi khi bước vào hiệu sách, dù luôn muốn đọc nhiều hơn.

Tay đua 41 tuổi cũng từng tiếc nuối vì không dành đủ thời gian cho sách. Chia sẻ với Formula 1, anh cho biết đã tự nhắc mình đọc nhiều hơn từ năm 16 tuổi, tương tự mong muốn trau dồi các kỹ năng như chơi piano hay học ngoại ngữ.

Dù không mấy hứng thú với tiểu thuyết, Hamilton vẫn đặc biệt yêu thích The Alchemist (Nhà giả kim) của nhà văn Brazil Paulo Coelho. Anh cho biết có thể đọc đi đọc lại tác phẩm này nhiều lần.

Cuốn tiểu thuyết kể về Santiago, chàng trai chăn cừu lên đường tìm kiếm kho báu sau một giấc mơ. Trên hành trình, nhân vật trải qua nhiều thử thách và dần khám phá ý nghĩa của ước mơ, định mệnh và sự trưởng thành. Những thông điệp về việc theo đuổi mục tiêu cá nhân cũng tương đồng với triết lý sống mà Hamilton thường chia sẻ.

Một tác phẩm khác từng gây ấn tượng với tay đua người Anh là A Thousand Splendid Suns (Ngàn mặt trời rực rỡ) của Khaled Hosseini, nhà văn người Mỹ gốc Afghanistan.

Trong cuộc phỏng vấn với The National năm 2020, Hamilton cho biết vừa hoàn thành cuốn sách và đánh giá đây là một câu chuyện đẹp. Tác phẩm khắc họa cuộc đời hai phụ nữ Afghanistan, khai thác những chủ đề về chiến tranh, bất bình đẳng, tình mẫu tử và sức mạnh của con người trước nghịch cảnh.

Tác giả / Tác phẩm Nhà giả kim Tác phẩm kể về Santiago, chàng trai chăn cừu rời quê hương Tây Ban Nha để tìm kiếm kho báu ở Ai Cập sau một giấc mơ. Trên hành trình, anh gặp gỡ nhiều nhân vật, trải qua những thử thách và dần khám phá ý nghĩa của ước mơ, định mệnh và hạnh phúc. Cuốn sách truyền tải thông điệp về lòng kiên trì, sự dũng cảm và niềm tin vào con đường mình lựa chọn.

Bên cạnh tiểu thuyết, Hamilton còn quan tâm đến sách tâm lý và phát triển bản thân. Trong cuộc phỏng vấn với Gentleman's Journal năm 2020, anh tiết lộ đang đọc The Four Agreements (Bốn thỏa ước) của Don Miguel Ruiz và The Attachment Theory (Gắn bó yêu thương) của Annie Chen.

Gắn bó yêu thương giới thiệu bốn nguyên tắc sống nhằm giúp con người thay đổi cách suy nghĩ, giao tiếp và ứng xử. Trong khi đó, tác phẩm của Annie Chen tập trung vào lý thuyết gắn bó, giúp độc giả tìm hiểu những khuôn mẫu cảm xúc và hành vi trong các mối quan hệ.

Ngoài ra, Hamilton còn quan tâm đến các tác phẩm về lịch sử, văn hóa và những vấn đề xã hội. Năm 2020, anh giới thiệu nhiều đầu sách nhằm khuyến khích công chúng mở rộng kiến thức và góc nhìn về thế giới.

Trong số đó có The Autobiography of Malcolm X (tạm dịch: Tự truyện Malcolm X), cuốn tự truyện của nhà hoạt động Malcolm X được chấp bút cùng nhà báo Alex Haley, và Black and British (tạm dịch: Người da đen và bản sắc Anh) của sử gia David Olusoga. Các tác phẩm mang đến những góc nhìn về lịch sử, bản sắc và trải nghiệm của con người trong những bối cảnh xã hội khác nhau.

Trong số những tác giả có ảnh hưởng đến Hamilton, Maya Angelou giữ vị trí đặc biệt. Bài thơ Still I Rise (tạm dịch: Tôi vẫn vươn lên) của nữ thi sĩ, nhà văn và nhà hoạt động dân quyền người Mỹ trở thành nguồn cảm hứng quan trọng đối với anh. Thông điệp vượt qua nghịch cảnh, đứng dậy sau thất bại của tác phẩm được Hamilton đưa vào triết lý sống và sự nghiệp thi đấu. Cụm từ "Still I Rise" cũng từng xuất hiện trên mũ bảo hiểm của tay đua.