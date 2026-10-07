Khách mời phải mang theo sách khi dự show Valentino

Ngày 4/10, loạt khách mời cùng tiến về Thư viện Sainte Geneviève tại thủ đô Paris (Pháp) để tham dự show thời trang Xuân Hè 2027 của Valentino. Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele đã yêu cầu khách mời mang theo một cuốn sách. Sau show diễn, những cuốn sách sẽ được gửi tặng cho các thư viện địa phương. Theo đó, nhà mốt cũng được giới thiệu BST với tiêu đề Antibiblioteca (tạm dịch: Thư viện Cổ), có thể hiểu như danh mục những cuốn sách chưa được đọc. Khách mời cũng nhận được một cuốn catalogue với các ấn phẩm giả tưởng như The Hand That Slows Down to Write (tạm dịch: Bàn tay chậm lại để viết) và Keeper of a Light No Ship Needs Anymore (tạm dịch: Người giữ ngọn hải đăng mà không con tàu nào cần đến nữa). Những cái tên này gợi mở rằng bộ sưu tập sẽ xoay quanh sách, những điều chưa được đọc và những khả năng chưa thành hiện thực. Ảnh: Stephane Feugere/WWD.

1. Francesca Ragazzi - Lui! Visto da lei: Francesca Ragazzi, Trưởng phòng nội dung của Vogue Italia, mang đến show diễn cuốn Lui! Visto da lei (tạm dịch: Anh ấy! Được cô ấy nhìn thấy) của nhà báo Natalia Aspesi. Tác phẩm khắc họa hình ảnh đàn ông hiện đại qua những giai đoạn khác nhau của một mối quan hệ tình cảm. Dưới ngòi bút châm biếm của Aspesi, đàn ông lần lượt bộc lộ sự vụng về, ích kỷ, phụ thuộc, thậm chí cả nỗi sợ hãi trong tình yêu. Trong khi đó, phụ nữ không ngừng tìm kiếm một mối quan hệ ổn định và lâu dài, nhưng cũng liên tục đối mặt với ám ảnh và thất vọng. Francesca cho biết cô luôn tin tương lai thuộc về phụ nữ. Với cô, Lui! giống như một lời cảnh báo dành cho phái đẹp, một cuốn sách mà phụ nữ ở bất kỳ thời đại nào cũng có thể tìm thấy điều đáng suy ngẫm. Ảnh: Vogue.

2. Nicole Phelps - Dalí: L'œuvre peint: Nicole Phelps, Giám đốc Toàn cầu của Vogue Runway và Vogue Business đã mang cuốn Dalí: L'œuvre peint (tạm dịch: Các tác phẩm hội họa của Dalí). Đây là cuốn sách nghiên cứu toàn diện nhất về những tác phẩm của Salvador Dalí, một trong những họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20 với phong cách siêu thực. Không chỉ giới thiệu những bức họa, tác giả Gilles Néret còn giải thích ý nghĩa của chúng bằng những kiến thức đương thời. Cuốn sách gồm 2 phần: phần đầu giới thiệu những năm đầu đời của Dalí khi ông còn là nghệ sĩ vô danh, phần sau tiết lộ những thử nghiệm mà Dalí đã thực hiện trong suốt cuộc đời. Chia sẻ với Vogue, ban đầu, Nicole dự định mang theo cuốn Basin and Range của John McPhee nhưng cô chưa đọc xong. Sau đó, cô chuyển sang chọn Dalí: L'œuvre peint vì cho rằng ông là kiểu nghệ sĩ mà Alessandro Michele mến mộ. Ảnh: Vogue.

3. Yukari Tsukahara - A Night on the Milky Way Train and Other Stories: Yukari Tsukahara, Giám đốc Truyền thông Xã hội của Vogue Nhật Bản, đã giới thiệu tuyển tập truyện ngắn A Night on the Milky Way Train and Other Stories (tạm dịch: Một đêm trên chuyến tàu Dải Ngân hà và những câu chuyện khác) của Kenji Miyazawa. Cuốn sách kể về Giovanni, một cậu bé cô đơn, bất ngờ bước lên chuyến tàu xuyên Ngân Hà và gặp người bạn Campanella. Qua hành trình kỳ ảo, cậu dần nhận ra Campanella đã chết đuối và chuyến tàu thực chất là hành trình sang thế giới bên kia, gợi suy ngẫm về tình bạn, sự sống, cái chết và hy sinh. Với Yukari, cuốn sách gợi lại những câu chuyện quen thuộc với tuổi học trò Nhật Bản, được kể bằng lối viết giản dị nhưng ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa. Ảnh: Vogue.

4. Cynthia Erivo - Giovanni's Room: Nữ diễn viên Cynthia Erivo đã mang đến cuốn sách Giovanni's Room (Căn phòng của Giovanni) của James Baldwin. Tác phẩm kể về David, một thanh niên Mỹ sống tại Paris, rơi vào mối tình mãnh liệt nhưng đầy giằng xé với Giovanni, một bartender người Italy. Không dám đối diện với ham muốn và những chuẩn mực xã hội, David rời bỏ Giovanni để trở về với cuộc sống được xem là “bình thường”. Sau đó, Giovanni bị kết tội giết người và lĩnh án tử hình, để lại David sống trong day dứt và hối tiếc. Cynthia bày tỏ lòng yêu mến nhà văn James Baldwin, đồng thời chia sẻ tác phẩm là một trong những câu chuyện tình yêu đẹp nhất cô từng biết. Ảnh: Stephane Feugere/WWD.

5. Naomi Watts - Jane Eyre: Đến show Valentino, Naomi Watts mang theo bản sao Jane Eyre, cuốn sách cô gọi là “tình yêu đầu đời” và một tác phẩm kinh điển mà cô chưa bao giờ quên. Theo đó, tác phẩm kể về hành trình trưởng thành của một cô gái mồ côi phải trải qua tuổi thơ khắc nghiệt trước khi trở thành gia sư tại Thornfield. Tại đây, Jane đem lòng yêu ông Rochester và đối mặt với những bí mật, biến cố khiến cả hai phải chia xa. Sau tất cả, cô quyết định trở về và tìm thấy hạnh phúc bên người mình yêu. Ảnh: Penguin.

6. Zoey Deutch - The Sixth Extinction: Zoey Deutch mang đến show Valentino cuốn The Sixth Extinction (Đợt tuyệt chủng thứ sáu) của Elizabeth Kolbert, tác phẩm phi hư cấu đoạt giải Pulitzer, xoay quanh tác động của con người đối với khủng hoảng khí hậu và sự biến mất của nhiều loài sinh vật. “Tôi rất thích cuốn sách này, nó thật tuyệt vời”, cô chia sẻ. Vừa đáp xuống Paris sáng Chủ nhật, Deutch đã lấy cuốn sách từ giá sách trong căn hộ trước khi thay đồ đến show. Nữ diễn viên cho biết cô vẫn là một người mê đọc, dù gần đây chuyển sang Kindle và khá thích cách đọc này. Ảnh: Picador.

7. Joe Alwyn - James and the Giant Peach: Nam diễn viên Joe Alwyn đã mang đến cuốn James and the Giant Peach của Roald Dahl, kể về cậu bé mồ côi James, sống cùng hai người dì độc ác. Sau khi quả đào khổng lồ xuất hiện, James cùng những người bạn côn trùng bước vào chuyến phiêu lưu kỳ thú, cuối cùng tìm thấy mái ấm tại New York. “Tôi cảm thấy mình đã lớn lên cùng rất nhiều cuốn sách của Roald Dahl. Chúng có phần đáng sợ và kỳ quặc so với sách thiếu nhi thông thường, nhưng cũng đầy phiêu lưu, kỳ diệu và rất đặc biệt”, anh chia sẻ. Ảnh: Penguin Books New Zealand.