Cuốn sách kể chuyện người Việt đi ra thế giới

Tập đầu tiên của bộ sách “Living Heritage” đưa ra một cách kể chuyện về di sản từ chiều sâu nội tâm và góc nhìn toàn cầu của hơn 10 người Việt thành danh.

Tác giả Trung Nghĩa, Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM 2023-2024, đánh giá cao ý nghĩa trong tác phẩm "Vũ trụ của TÂM".

Tại triển lãm “Di sản cho tương lai”, tập sách điện tử The Universal Within - Vũ trụ của TÂM được ra mắt. Đây là phần mở đầu cho chuỗi ấn phẩm Living Heritage, do bà Lưu Bảo Hương, Chủ tịch GG Corporation, khởi xướng và điều phối biên tập.

Tập đầu tiên giới thiệu hành trình tinh thần của các nhân vật người Việt có ảnh hưởng toàn cầu trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học đến nghệ thuật và văn học như PGS.TS - Bác sĩ Phan Toàn Thắng, người đầu tiên phát triển công nghệ tách chiết tế bào gốc từ màng dây rốn; Niels Lan Doky (Đỗ Kỳ Lân), “Hiệp sĩ Jazz” gốc Việt, huyền thoại piano được Nữ hoàng Đan Mạch phong tước Hiệp sĩ; nhà văn Xuân Phượng, NSND Bùi Công Duy...

“Chúng tôi không muốn đặt ra một cuốn sách kiểu tôn vinh thành tựu. Điều quan trọng là làm sao cho thấy được nội tâm của nhân vật, cái vũ trụ mà họ đã tự xây dựng để vượt qua biến động và thành công một cách bền vững”, bà Hương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Các nhân vật trong tập 1 thuộc thế hệ sinh ra trong thế kỷ 20, trưởng thành qua nhiều giai đoạn lịch sử đặc biệt. Dù ở lĩnh vực khác nhau, họ đều chung một điểm là sống âm thầm nhưng tạo ra ảnh hưởng lớn, cả trong nước lẫn quốc tế.

(Từ trái qua) PGS.TS - Bác sĩ Phan Toàn Thắng, nhạc sĩ Niels Lan Doky, nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Bà Hương cho biết việc lựa chọn người kể chuyện di sản từ những nhân vật có tuổi đời cao là chủ ý của đội ngũ biên soạn. "Vì họ thuộc về một thời đại khác, nên góc nhìn của họ rất khác với thế hệ trẻ bây giờ. Nhưng chính điều đó lại là giá trị cần được trao truyền, không phải kiểu truyền cảm hứng bề mặt, mà là một trải nghiệm sống đi qua nhiều tầng lớp ý nghĩa".

Dự án xuất bản có định hướng quốc tế ngay từ đầu. Sách được phát hành song ngữ Anh - Việt, phát hành trên Amazon toàn cầu. Tất cả doanh thu từ sách sẽ được đưa vào quỹ phát triển di sản cùng tên.

Trong quá trình sản xuất sách, nhóm biên tập gặp khó khăn lớn nhất không phải là tư liệu hay kỹ thuật, mà là cách tiếp cận chiều sâu của nhân vật. “Hỏi thế nào để họ kể điều mà chính họ chưa từng công khai. Đó là điều khó nhất và cũng đáng nhất của cuốn sách này”, bà Hương nói.

Một trong những nhân vật xuất hiện trong sách là NSND Bùi Công Duy, Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh cho biết lý do nhận lời tham gia dự án là mong muốn trao truyền những giá trị mình đã theo đuổi suốt sự nghiệp, đặc biệt với thế hệ trẻ.

“Tôi không kỳ vọng người đọc nhìn vào tôi như một nghệ sĩ nổi tiếng, mà là một người đang cố gắng gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật Việt, thông qua âm nhạc, cảm xúc. Di sản mà tôi muốn lưu lại là cách nghệ thuật có thể nuôi dưỡng nội tâm và hướng con người đến sự tử tế", NSND chia sẻ.