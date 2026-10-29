Cuốn sách được du học sinh Đức lựa chọn khi học tiếng Việt

Khi vốn từ còn hạn chế, nhiều du học sinh quốc tế chưa thể đọc trọn một cuốn sách tiếng Việt. Họ bắt đầu từ truyện ngắn, sách song ngữ và những câu chuyện về văn hóa Việt Nam.

Nhóm du học sinh Đức hiện học tập tại trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Phương Lâm.

5 tuần trước, Amelie Oberländer, du học sinh đến từ Đức, bắt đầu học tiếng Việt với mong muốn hiểu hơn về văn hóa và con người nơi mình đang sống. Với cô, việc nhận ra một vài từ quen thuộc trong những cuộc trò chuyện thường ngày đã là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng để có thể đọc trọn vẹn một cuốn sách bằng tiếng Việt, Amelie vẫn cần thêm thời gian.

Cô muốn bắt đầu bằng những cuốn sách có câu ngắn, chủ đề gần gũi và nội dung không quá phức tạp. Bởi khi phải tra cứu từng từ mới, việc đọc dễ trở thành một thử thách thay vì niềm vui khám phá ngôn ngữ.

Amelie không phải du học sinh quốc tế duy nhất đang tìm cách tiếp cận tiếng Việt từ những điều đơn giản như vậy. Với Juri Mahnkopf và Leo Zink, sách tiếng Việt cũng là một mục tiêu quan trọng. Trước khi có thể đọc văn chương bằng nguyên bản, cả ba đang làm quen với ngôn ngữ qua các khóa học, văn bản ngắn và những cuộc trò chuyện hàng ngày.

Leo Zink, Amelie Oberländer và Juri Mahnkopf tại trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Phương Lâm.

Muốn tìm hiểu Việt Nam qua những cuốn sách

Cũng như Oberländer, Juri Mahnkopf (du học sinh đến từ Đức) bắt đầu học tiếng Việt từ 3 tuần trước. Ở giai đoạn mới làm quen với ngôn ngữ, Juri vẫn tập trung vào những kiến thức nền tảng trong khóa học thay vì vội vàng đọc sách bằng tiếng Việt.

Dù chưa tìm được cuốn sách phù hợp để bắt đầu, Juri đã nghĩ đến những lựa chọn như truyện ngắn hoặc sách thiếu nhi. Cậu muốn tìm hiểu thêm về đời sống và văn hóa Việt Nam thông qua những câu chuyện về con người địa phương. Nam sinh cho biết đọc sách có thể mang lại góc nhìn khác về một đất nước, giúp người học khám phá những điều không dễ nhận ra chỉ qua các chuyến đi.

Với người mới bắt đầu, những văn bản ngắn và có ngôn ngữ đơn giản là lựa chọn phù hợp hơn cả. Juri cho rằng tài liệu cần đủ khó để người đọc học thêm từ mới nhưng không nên phức tạp đến mức khiến họ mất hứng thú chỉ sau vài trang.

Khó khăn ấy cũng xuất hiện trong quá trình học của Amelie Oberländer. Sau khoảng 5 tuần học tiếng Việt, Amelie đã bắt đầu nhận ra những từ và cụm từ quen thuộc trong môi trường xung quanh, nhưng vẫn cần lặp lại nhiều lần để ghi nhớ từ mới. Nếu bắt đầu đọc sách, cô muốn chọn những cuốn có câu ngắn, chủ đề gần gũi và đủ dễ để nắm được ý chính mà không phải tra cứu từng từ.

Trong khi Juri và Amelie mới làm quen với tiếng Việt, Leo Zink đã có khoảng một năm tự học qua ứng dụng trước khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, nam sinh nhận thấy tiến độ học khá chậm và gặp khó khăn trong việc ghi nhớ từ vựng. Vì muốn sử dụng tiếng Việt trong những tình huống thực tế như gọi món hay hỏi đường, Leo đăng ký một khóa học ngôn ngữ khi đến đây.

Dù đã có thời gian tự học, Leo vẫn chưa đủ khả năng đọc trọn vẹn một cuốn sách bằng tiếng Việt. Hiện, cậu chủ yếu đọc sách tiếng Anh, trong đó có những tác phẩm của các tác giả Việt Nam. Cách tiếp cận này giúp Leo tìm hiểu thêm về đất nước và văn hóa địa phương, đồng thời duy trì hứng thú với việc học ngôn ngữ.

Leo đặc biệt quan tâm đến những cuốn sách viết về đời sống và lịch sử Việt Nam. Nam sinh muốn hiểu thêm về đất nước không chỉ qua những địa điểm mình ghé thăm mà còn qua câu chuyện của những người đang sống tại đó. Khi trình độ tiếng Việt tốt hơn, cậu hy vọng có thể đọc những tác phẩm này bằng bản gốc.

Lớp học tiếng Việt dành cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học Việt Đức. Ảnh: Phương Lâm.

Lựa chọn sách phù hợp để học tiếng Việt

Khi sách tiếng Việt vẫn còn là một thử thách, Leo nghĩ đến một lựa chọn "dễ thở hơn" là sách song ngữ. Những tác phẩm có cả tiếng Anh và tiếng Việt giúp người học đối chiếu hai ngôn ngữ, theo dõi nội dung dễ dàng hơn mà không phải tra cứu từng từ riêng lẻ.

Cuốn sách Leo muốn thử là Hoàng tử bé (The Little Prince). Vì đã biết câu chuyện, nam sinh kỳ vọng có thể hiểu nội dung thuận lợi hơn khi đọc bản tiếng Việt, đồng thời học thêm từ vựng và cách diễn đạt mới.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với mong muốn của Amelie và Juri khi tìm sách. Thay vì bắt đầu bằng một cuốn tiểu thuyết dài, người học có thể lựa chọn truyện ngắn, sách thiếu nhi hoặc những văn bản về chủ đề quen thuộc. Khi khả năng đọc hiểu được cải thiện, các sinh viên quốc tế có thể từng bước thử sức với những nội dung phức tạp hơn.

Chia sẻ thêm về việc học tiếng Việt, Leo cho biết một trong những điểm khiến cậu chú ý nhất là cách xưng hô trong tiếng Việt. Khi lựa chọn cách gọi người đối diện, người nói thường phải cân nhắc tuổi tác và mối quan hệ giữa hai bên. Điều này khiến nam sinh người Đức bối rối trong thời gian đầu vì không phải cách xưng hô nào cũng có từ tương đương trong tiếng Anh.

Dần dần, sự khác biệt ấy trở thành điều khiến nam sinh hứng thú. Với Leo, tìm hiểu cách xưng hô không chỉ giúp giao tiếp phù hợp hơn mà còn mang lại góc nhìn về văn hóa Việt Nam. Qua ngôn ngữ, cậu có thể nhận ra những đặc điểm trong cách người Việt thiết lập và thể hiện các mối quan hệ xã hội.

Hiện tại, sách tiếng Việt chưa phải lựa chọn thường xuyên của cả ba du học sinh người Đức. Họ vẫn chủ yếu học qua các khóa ngôn ngữ, văn bản ngắn và những tình huống giao tiếp hàng ngày. Riêng Leo còn đọc bản dịch tiếng Anh của các tác phẩm Việt Nam để tìm hiểu văn hóa trong khi chờ đến lúc đủ khả năng đọc bản gốc.

Nam sinh hình dung việc hoàn thành cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Việt sẽ là một cột mốc đáng nhớ, bởi đó cũng là cách để cậu nhìn lại chặng đường học tập của mình.

Trước khi đạt được mục tiêu này, Amelie, Juri và Leo đang tiếp xúc với tiếng Việt từ những điều gần gũi nhất. Họ chọn nội dung vừa sức, học cách ghi nhớ từ mới qua thực hành và tận dụng những cuộc trò chuyện để hiểu thêm cách sử dụng ngôn ngữ. Với cả 3 du học sinh trẻ tuổi, đọc sách không chỉ là đích đến trong quá trình học tiếng Việt mà còn là cơ hội tìm hiểu con người và văn hóa của đất nước đang sống.