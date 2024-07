Cuốn sách có giá tương đương siêu xe Batman

Trong buổi đấu giá Heritage Auctions, cuốn tiểu thuyết "Frankenstein" đã bán thành công với mức giá 843.750 USD, gần như tương đương với chiếc siêu xe của Batman từng được rao bán năm 2019.

Siêu xe Batman trị giá 850.000 USD được rao bán năm 2019. Ảnh: Carscoops

Một bản in hiếm hoi của cuốn tiểu thuyết kinh điển Frankenstein (Mary Shelley, ra mắt năm 1818) đã gây chấn động thị trường xuất bản khi đạt mức giá kỷ lục 843.750 USD . Đây là một trong ba bản sao duy nhất còn tồn tại kể từ lần xuất bản đầu tiên. Ấn bản năm 1818 của cuốn sách này có tên chính thức là Frankenstein or The Modern Prometheus.

Nhà sưu tầm William Strutz đã mua cuốn sách này vào năm 1975. Đây là bản sao duy nhất còn thuộc sở hữu tư nhân. Hai bản còn lại nằm trong các bộ sưu tập của Pforzheimer và Berg tại Thư viện Công cộng New York.

Giá khởi điểm cho cuốn Frankenstein bắt đầu từ 300.000 USD nhưng nhanh chóng tăng khi các nhà đấu giá liên tục đưa ra con số mới.

“Vì đây là bản in đầu tiên duy nhất còn lưu hành trên thị trường, nên giá trị của nó có thể lên tới con số không ai ngờ tới”, Francis Wahlgren, giám đốc quốc tế về sách hiếm và bản thảo của Heritage Auctions, phát biểu tại buổi đấu giá ngày 27/6.

Ngoài Frankenstein, phiên đấu giá còn bao gồm nhiều tác phẩm quý hiếm khác từ thư viện của nhà sưu tầm William Strutz. Tiêu biểu là cuốn tiểu thuyết Đại gia Gatsby có chữ ký của F. Scott Fitzgerald xuất bản năm 1925 đã bán được với giá 425.000 USD .

Cùng đó là cuốn The Hobbit có lời đề tặng của J.R.R. Tolkien với mức giá 300.000 USD . Thêm vào đó, một bản sao của cuốn Walden, một mình sống trong rừng của Henry David Thoreau cũng được bán với giá 275.000 USD .

Ba tập của tiểu thuyết Frankenstein được đấu giá. ẢNh: SWNS

Giám đốc Francis Wahlgren ca ngợi thư viện của nhà sưu tầm quá cố Strutz là “một trong những bộ sưu tập quan trọng nhất của văn học Anh và Mỹ đã xuất hiện trên thị trường trong nhiều thập kỷ qua". Colin Strutz (con trai của nhà sưu tầm) cho biết ông rất vinh dự khi các tập sách quý của cha mình đã gây được tiếng vang lớn như vậy.

“Chúng tôi biết ơn những người đã làm ngày hôm nay trở thành một cột mốc đáng nhớ. Phiên đấu giá này đã tôn vinh niềm đam mê của cha tôi và chúng tôi mong muốn tiếp tục làm việc với Heritage để kể câu chuyện của ông thông qua những cuốn sách mà ông đã thu thập và yêu quý”, ông Colin Strutz chia sẻ.

Cuộc đấu giá không chỉ tôn vinh những tác phẩm văn học kinh điển mà còn là minh chứng cho sức mạnh và giá trị của những bộ sưu tập sách hiếm.

Frankenstein là một trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đầu tiên trên thế giới. Câu chuyện xoay quanh Victor Frankenstein, một nhà khoa học trẻ tuổi đầy tham vọng, đã thành công trong việc tạo ra sự sống từ những phần cơ thể của người chết. Tuy nhiên, khi sinh vật mà ông tạo ra trở thành một con quái vật khủng khiếp, Victor nhanh chóng nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp.

Tác phẩm không chỉ là câu chuyện về một con quái vật mà còn là một sự khám phá sâu sắc về những giới hạn và hậu quả của khoa học và công nghệ. Nhà văn Mary Shelley không chỉ tạo ra một câu chuyện kinh dị mà còn đưa ra những bài học quý giá về tình người, trách nhiệm và hậu quả của việc vượt qua những giới hạn của tự nhiên.