Cuốn sách cho bước đầu sự nghiệp

Để không bị "sốc" văn hóa công sở và sớm tạo dựng vị thế cá nhân, người trẻ cần trang bị tư duy chiến lược, kỹ năng và kỷ luật làm việc ngay từ những ngày đầu.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp nghĩ rằng mình đã sẵn sàng đi làm, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Ảnh: Pexels.

Bước chuyển từ giảng đường sang môi trường làm việc mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt người trẻ trước không ít khó khăn. Dù có bằng đại học và được trang bị kiến thức chuyên môn, không phải ai cũng dễ dàng tìm được công việc phù hợp, đáp ứng kỳ vọng về thu nhập hoặc xác định rõ con đường sự nghiệp.

Do đó, việc hiểu rõ năng lực, mong muốn của bản thân và xây dựng lộ trình nghề nghiệp phù hợp sau tốt nghiệp là những bước quan trọng để tiến gần hơn đến mục tiêu. Ba cuốn sách dưới đây có thể giúp người trẻ định hình tư duy và bắt đầu sự nghiệp.

Kỹ năng quản lý thời gian - Jake Knapp & John Zeratsky

Với người trẻ mới bước vào thị trường lao động, quản lý thời gian không chỉ là sắp xếp lịch làm việc mà còn là biết ưu tiên nhiệm vụ và duy trì sự tập trung.

Trong Kỹ năng quản lý thời gian, hai tác giả Jake Knapp và John Zeratsky chia sẻ phương pháp được đúc kết từ nhiều năm thử nghiệm các lịch trình và thói quen làm việc.

Cuốn sách tập hợp gần 90 chiến thuật, được hệ thống thành phương pháp bốn bước, giúp người đọc chủ động sắp xếp công việc và dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng.

Thay vì yêu cầu người đọc từ bỏ điện thoại hay hoàn toàn tránh xa mạng xã hội, sách khuyến khích thử nghiệm những thay đổi nhỏ, điều chỉnh thói quen theo lịch trình và nhu cầu cá nhân.

Người đọc không nhất thiết phải sử dụng mọi mẹo trong sách, cũng không cần phải làm mọi thứ thật hoàn hảo và thành công ngay từ những ngày đầu tiên. Hãy cứ thử nghiệm, thư giãn và tìm ra hướng đi mà bạn thấy hiệu quả nhất.

Nhân sự cốt cán - Seth Godin

Đây là tài liệu tham khảo dành cho những người mới đi làm muốn hiểu rõ hơn về giá trị bản thân, nâng cao năng lực và xây dựng vị trí trong tổ chức.

Nhân sự cốt cán là mạch máu của mọi tổ chức. Họ tạo ra ý tưởng, dẫn dắt công việc bất kể chức danh, kết nối đồng nghiệp và tìm cách giải quyết vấn đề, giúp công việc vận hành hiệu quả hơn.

Họ chủ động trong công việc, không ngừng cải thiện năng lực và tìm cách tạo ra giá trị trong những việc mình làm. Trong môi trường làm việc hiện nay, những người này thường có nhiều cơ hội đảm nhận công việc phù hợp với năng lực, đồng thời có quyền chủ động và linh hoạt hơn.

Cuốn sách gợi mở cách người trẻ phát huy năng lực, tìm ra hướng giải quyết mới và chủ động nắm bắt cơ hội tại nơi làm việc.

Thay vì chờ được giao nhiệm vụ hay làm việc theo khuôn mẫu, mỗi người cần học cách tự định hướng, đóng góp ý tưởng và đảm nhận trách nhiệm, khiến bản thân trở thành người không thể thay thế.

Thước đo nào cho cuộc đời bạn - Clayton H. Christensen, James Allworth và Karen Dillon

Được chấp bút bởi Clayton M. Christensen - giáo sư của Trường Kinh doanh Harvard, người nổi tiếng với lý thuyết đổi mới đột phá - cuốn sách không vạch ra những công thức làm giàu nhanh chóng hay những lời khuyên sáo rỗng.

Thay vào đó, tác phẩm mượn chính các nguyên lý kinh tế học, quản trị kinh doanh để giúp người đọc suy nghĩ về những quyết định quan trọng trong cuộc đời: Làm sao để tìm thấy hạnh phúc trong công việc? Làm sao để cân bằng giữa sự nghiệp thăng hoa và một gia đình hạnh phúc? Làm thế nào để giữ vững nguyên tắc đạo đức trước những cám dỗ cuộc đời?

Thay vì dạy bạn phải nghĩ gì, cuốn sách trang bị cho bạn cách tư duy để tự tìm ra đáp án cho câu hỏi lớn nhất: "Thước đo nào cho cuộc đời bạn?".

Với người trẻ mới tốt nghiệp, cuốn sách gợi mở cách xác định mục tiêu nghề nghiệp gắn với các mối quan hệ cá nhân và giá trị sống, thay vì chỉ nhìn nhận thành công qua chức vụ hay thu nhập.