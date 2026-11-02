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Những cuốn sách thay đổi lịch sử

Một cẩm nang đẹp đẽ và mê hoặc về hơn 80 tác phẩm nổi tiếng, quý hiếm và quan trọng bậc nhất thế giới. Mỗi chương trình bày một cách sinh động về lịch sử ra đời và tầm ảnh hưởng của từng cuốn sách nổi bật được kể tên.

Sách hay Ebook

Cuốn sách 400 triệu người đã đọc

  • Thứ hai, 2/11/2026 15:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ra mắt năm 1943, "Hoàng Tử Bé" vượt khỏi giới hạn của một cuốn sách thiếu nhi, trở thành tác phẩm được độc giả nhiều thế hệ trên thế giới yêu thích.

1943 ◼ Sách in ◼ 23 × 16 cm ◼ 93 Trang ◼ Mỹ

Antoine de Saint-Exupéry

Hoàng Tử Bé ảnh 1

Ảnh bìa cuốn sách Hoàng Tử Bé. Ảnh: Wikipedia.

Là ví dụ hiếm hoi về một cuốn sách thiếu nhi có thể chinh phục trái tim người lớn, Hoàng Tử Bé vẫn là sách bán chạy khắp thế giới suốt hơn 70 năm từ khi ra mắt.

Được xuất bản lần đầu năm 1943 bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, kể từ đó cuốn sách đã được dịch sang hơn 250 ngôn ngữ và thổ ngữ, và ước chừng có 400 triệu người khắp thế giới đã đọc nó.

Đó là câu chuyện về một hoàng tử bé cô đơn từ hành tinh khác đến Trái Đất để tìm kiếm tình bạn và sự hiểu biết. Câu chuyện là một ngụ ngôn nhắc nhở ta về sự thiển cận của tâm hồn, dạy ta biết về tầm quan trọng của việc khám phá đối với sự trưởng thành tinh thần. Ngoài ra, nó cũng được xem như một ngụ ngôn về cảnh cô lập và rối ren của chiến tranh.

Một phần không nhỏ sức hấp dẫn của Hoàng Tử Bé đến từ những minh họa màu nước của Antoine de Saint-Exupéry xuất hiện xuyên suốt cuốn sách. Chúng tái hiện từng cảnh cụ thể, ngoài ra còn là cách người kể chuyện sử dụng để thử thách những nhân vật mà ông gặp, đồng thời khám phá lại chính tuổi thơ mình.

Bản thảo chép tay ban đầu của Saint-Exupéry có một số bức màu nước không xuất hiện trong lần in đầu tiên. Bản thảo nháp - bản chép tay hoàn chỉnh duy nhất được biết tới của tác phẩm - nay được lưu giữ trong Thư viện & Bảo tàng Morgan ở Manhattan.

Bối cảnh

Chủ đề mất mát, cô đơn và nỗi nhớ cố hương trong Hoàng Tử Bé cũng là tâm sự của tác giả; ông viết tác phẩm khi lưu vong ở Mỹ vì Thế chiến II. Chi tiết máy bay của người kể chuyện rơi trong sa mạc cũng dựa theo sự kiện có thật: năm 1935, máy bay do Exupéry lái đã phải đáp xuống sa mạc Sahara; ông và người hoa tiêu bị cô lập ở đó bốn ngày, cái chết tưởng đã gần kề.

Hoàng Tử Bé được xuất bản vào tháng 4/1943, nhưng ban đầu không được phát hành ở Pháp (chính quyền Vichy thân Đức cấm tác phẩm của Saint-Exupéry sau khi ông trốn khỏi đất nước). Tuy không được in ở Pháp mãi đến khi nước này được giải phóng năm 1944, Hoàng Tử Bé về sau vẫn được bầu là cuốn sách Pháp vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Cha Michael Collins, Alexandra Black, Thomas Cussans, John Farndon, Philip Parker

Đông A và NXB Dân Trí

Hoàng Tử Bé Sách thiếu nhi trẻ em sách bán chạy

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