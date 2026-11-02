Cuốn sách 400 triệu người đã đọc

Ra mắt năm 1943, "Hoàng Tử Bé" vượt khỏi giới hạn của một cuốn sách thiếu nhi, trở thành tác phẩm được độc giả nhiều thế hệ trên thế giới yêu thích.

1943 ◼ Sách in ◼ 23 × 16 cm ◼ 93 Trang ◼ Mỹ

Antoine de Saint-Exupéry

Ảnh bìa cuốn sách Hoàng Tử Bé. Ảnh: Wikipedia.

Là ví dụ hiếm hoi về một cuốn sách thiếu nhi có thể chinh phục trái tim người lớn, Hoàng Tử Bé vẫn là sách bán chạy khắp thế giới suốt hơn 70 năm từ khi ra mắt.

Được xuất bản lần đầu năm 1943 bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, kể từ đó cuốn sách đã được dịch sang hơn 250 ngôn ngữ và thổ ngữ, và ước chừng có 400 triệu người khắp thế giới đã đọc nó.

Đó là câu chuyện về một hoàng tử bé cô đơn từ hành tinh khác đến Trái Đất để tìm kiếm tình bạn và sự hiểu biết. Câu chuyện là một ngụ ngôn nhắc nhở ta về sự thiển cận của tâm hồn, dạy ta biết về tầm quan trọng của việc khám phá đối với sự trưởng thành tinh thần. Ngoài ra, nó cũng được xem như một ngụ ngôn về cảnh cô lập và rối ren của chiến tranh.

Một phần không nhỏ sức hấp dẫn của Hoàng Tử Bé đến từ những minh họa màu nước của Antoine de Saint-Exupéry xuất hiện xuyên suốt cuốn sách. Chúng tái hiện từng cảnh cụ thể, ngoài ra còn là cách người kể chuyện sử dụng để thử thách những nhân vật mà ông gặp, đồng thời khám phá lại chính tuổi thơ mình.

Bản thảo chép tay ban đầu của Saint-Exupéry có một số bức màu nước không xuất hiện trong lần in đầu tiên. Bản thảo nháp - bản chép tay hoàn chỉnh duy nhất được biết tới của tác phẩm - nay được lưu giữ trong Thư viện & Bảo tàng Morgan ở Manhattan.