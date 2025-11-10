Cuối năm, dòng tiền đầu tư phía Bắc 'tìm đường' vào Nam

Thị trường bất động sản đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ khi dòng tiền rời Hà Nội và bắt đầu Nam tiến.

Động thái tìm kiếm bất động sản phía Nam của nhà đầu tư phía Bắc ngày càng rõ nét. "Khẩu vị" đầu tư cũng bắt đầu thay đổi từ bất động sản biển sang phân khúc căn hộ, nhà phố, biệt thự gắn liền với chủ đầu tư có tên tuổi trên thị trường.

Dòng tiền phía Bắc "ngược dòng" vào Nam

Trong chia sẻ mới đây, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận Nghiên cứu, Savills TP.HCM, nhấn mạnh dòng tiền của nhà đầu tư phía Bắc đang "ngược dòng" vào Nam. Trong đó khu vực Bình Dương (nay là TP.HCM), Long An (nay là Tây Ninh), Đồng Nai chiếm khoảng 10-20% tỷ lệ nhà đầu tư phía Bắc trong các giao dịch bất động sản.

Thị trường BĐS sôi động những tháng cuối năm.

Cùng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam - cho hay dòng tiền nhà đầu tư Hà Nội trở lại tìm kiếm bất động sản phía Nam đạt đỉnh sau 6 năm. "Cứ 10 người tìm kiếm bất động sản thì có 2 người tìm tại phía Nam, con số cao nhất kể từ năm 2019", ông Tuấn cho biết.

Đô thị tích hợp Izumi City tọa lạc tâm điểm phía đông TP.HCM thu hút nhà đầu tư miền Bắc nhờ các cú hích hạ tầng.

Theo các chuyên gia, chênh lệch giá là yếu tố chính khiến nhà đầu tư phía Bắc trở lại thị trường miền Nam. Giá nhà Hà Nội ở ngưỡng cao, khiến biên lợi nhuận đầu tư không còn hấp dẫn. Trong khi đó, bất động sản phía Nam vẫn thu hút dòng tiền nhờ giá còn thấp hơn, dư địa tăng giá theo hạ tầng khá tốt.

Đặc biệt, sự quan tâm của khách hàng phía Bắc tập trung mạnh vào dự án bất động sản nằm quanh tuyến hạ tầng trọng điểm. Không chỉ tập trung tại TP.HCM mà dòng tiền nhà đầu tư phía Bắc mở rộng ra khu vực lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, bám theo trục hạ tầng, vành đai, metro.

Bất động sản khu đô thị tiếp tục được ưa chuộng

Theo dữ liệu do Giám đốc Batdongsan.com.vn đưa ra, người Hà Nội vẫn giữ niềm tin bền bỉ với bất động sản liền thổ khi loại hình này chiếm tới 59% tổng lượng tìm kiếm, vượt xa chung cư hay đất nền (chỉ 14%).

Tại TP.HCM (cũ), giá cao và nguồn cung hạn chế đẩy nhu cầu nhà phố, biệt thự sang khu vực vệ tinh - nơi còn nhiều dư địa phát triển. Một số dự án khu đô thị quy mô lớn, được quy hoạch tiện ích bài bản tại phía đông và phía tây TP.HCM liên tục xuất hiện giao dịch đến từ nhà đầu tư phía Bắc.

Đơn cử, khu đô thị Izumi City 170 ha do Nam Long và đối tác Nhật Bản phát triển, nằm ngay cửa ngõ phía đông TP.HCM (giao lộ Nam Cao và Hương lộ 2) đang đón dòng vốn tích cực từ người mua. Đặc biệt, Izumi Canaria - phân khu compound tiếp giáp sông và kênh đào đã đủ điều kiện ký HĐMB, đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư phía Bắc.

Izumi Canaria tọa độ đón dòng tiền đầu tư "Nam tiến" phía đông TP.HCM.

Với mức giá 7,2 tỷ đồng cho căn nhà phố vườn cùng chính sách giãn thanh toán đến 24-36 tháng, nhiều người xác định đây là cơ hội đầu tư tiềm năng. Bởi dự án tiếp giáp loạt hạ tầng huyết mạch tại khu đông như cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3, sân bay quốc tế Long Thành.

Thị trường phía tây TP.HCM thu hút nhà đầu tư với tư dinh tại phân khu The Pearl, dự án Waterpoint.

Tương tự, Waterpoint quy mô 355 ha - khu đô thị tích hợp lớn nhất của Nam Long tại thị trường phía tây TP.HCM cũng "được lòng" nhà đầu tư, gồm nhà đầu tư phía Bắc, nhờ lợi thế kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, liền kề Vành đai 3 và 4, Bến Lức - Long Thành...

Nam Long vừa ra mắt phân khu compound cao cấp nhất tại dự án - The Pearl, với sản phẩm dinh thự, biệt thự ven sông. Đây cũng là dòng sản phẩm đánh dấu bước ngoặt trong hành trình tham gia phân khúc bất động sản cao cấp của chủ đầu tư này.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư phía Bắc rất chọn lọc sản phẩm khi tham gia thị trường. Thay vì tập trung "lướt sóng" như trước, hiện nhà đầu tư phía Bắc xác định đầu tư với kỳ vọng trung - dài hạn, hướng đến tiềm năng lâu dài của thị trường.