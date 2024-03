Cuộc sống xa hoa của cặp sao Elizabeth Taylor - Richard Burton

Sách “Erotic Vagrancy: Everything about Richard Burton and Elizabeth Taylor” của Roger Lewis kể cuộc sống xa hoa và chuyện tình yêu giữa hai huyền thoại điện ảnh.

Nhà văn Roger Lewis chia sẻ trên Fox News: “Chúng ta sẽ không bao giờ có những ngôi sao như họ nữa. Mối tình lãng mạn của họ về nhiều mặt quá trần tục. Nhưng chính điều đó lại khiến câu chuyện của họ hấp dẫn, giống như những điều tưởng tượng lại diễn ra trong đời sống”. Trong cuốn sách Erotic Vagrancy: Everything about Richard Burton và Elizabeth Taylor, Lewis đưa độc giả đến với mối tình nảy lửa dẫn đến hai cuộc hôn nhân và hai cuộc ly hôn của người trong cuộc. Taylor và Burton, hai trong số những ngôi sao Hollywood lớn nhất trong thời đại của họ, bắt đầu mối tình tốn nhiều giấy mực ở Rome, trên phim trường Cleopatra năm 1963. Vào thời điểm đó, Taylor đã kết hôn với người chồng số 4, ca sĩ Eddie Fisher. Fisher đã ly dị bạn của bà, Debbie Reynolds, để đến với Taylor sau khi người chồng số 3 của bà, Mike Todd, qua đời. Còn Burton đã kết hôn với nữ diễn viên xứ Wales Sybil Williams, nhưng trong giới nghệ thuật, ông nổi tiếng là đào hoa. Cả hai đã bén duyên khi tham gia phim Cleopatra. Ảnh: NY Daily News. Chuyện tình lãng mạn giữa Taylor và Burton sau đó tạo ra bê bối khắp thế giới. Một thành viên Quốc hội Mỹ thậm chí còn đưa ra kiến nghị cấm họ vào Mỹ và Vatican đã lên án cặp đôi này vì tội "phô bày hành động thô tục ở nhiều nơi". Lewis giải thích: “Họ đi cùng nhau và có những ngày cuối tuần nồng nhiệt bên nhau. Lúc đó, họ chìm đắm trong ham muốn lẫn nhau”. Taylor và Burton ly dị với hôn phối và đến với nhau vào năm 1964. Đời sống xa hoa cách ly họ khỏi thế giới thực Khi bên nhau, họ sẵn sàng chi mọi số tiền để thể hiện tình cảm của mình. Trong khi Taylor tặng Burton một bức tranh của danh hoạ Van Gogh, thì ông tặng bà nhiều món đồ trang sức quý giá. Tờ Los Angeles Times đưa tin ông đã tặng bà viên kim cương Krupp cùng một dây chuyền hình trái tim 25 carat làm từ kim cương, hồng ngọc và ngọc lục bảo. Burton cũng từng trả giá cao hơn ông trùm vận tải biển Aristotle Onassis để mua chiếc nhẫn kim cương Cartier 69 carat trị giá 1,1 triệu USD . Cuộc sống của họ xa hoa và như bị cách ly khỏi thế giới thực. Ảnh: Fox News. Họ cũng đi du lịch khắp thế giới với lối sống xa hoa. “Họ có một đội ngũ nhân viên rất lớn, từ luật sư, kế toán, thư ký, nghệ sĩ trang điểm, nhân viên phụ trách tủ quần áo, những người chăm sóc con cái và thú cưng. Giống như một đế chế đi khắp thế giới với áo khoác lông chồn và máy bay riêng. Mức độ nổi tiếng và xa hoa như vậy tôi không nghĩ là ngày nay có ai sánh được", theo Lewis. Lewis cho biết cặp đôi đi du lịch và mang tới 156 chiếc vali vì “Taylor chưa bao giờ mặc trang phục giống nhau 2 lần”. Tác giả cũng cho biết: “Họ có mạng lưới vệ sĩ xung quanh và xe limousine đưa họ đi khắp nơi. Và họ không chỉ thuê một phòng riêng mà sử dụng toàn bộ một tầng của khách sạn. Hậu quả là cuộc sống thực sự của họ không còn. Mọi thứ biến thành khung cảnh xa hoa của tiền bạc, du thuyền riêng, kim cương và sự tiêu xài hoang phí". Trên phim trường, các hướng dẫn hành xử với gia đình họ đã được in ra và đưa cho mọi người. Phòng thay đồ của Taylor phải tràn ngập "hoa hồng trắng và hoa huệ. Họ sẽ không làm việc trước 10 giờ sáng hoặc sau 6 giờ chiều”, theo Lewis. Chuyện tình sâu đậm nhưng cực đoan Trong đời sống cá nhân, Lewis cho biết: “Những người bạn cũ của Richard không thể liên lạc với ông ấy vì điện thoại đã bị trợ lý kiểm soát. Thư của họ được các thư ký kiểm tra và tất cả đều bị vứt đi vì quá nhiều. Họ thậm chí còn không buồn mở nó ra. Và tôi nghĩ điều này đã khiến Richard rất cô đơn. Hai người họ như bị cắt đứt khỏi thế giới thực”. Họ dành tình yêu lớn cho nhau nhưng không được hoàn toàn vui vẻ khi chung sống. Ảnh: Fox News. Lewis cũng chia sẻ: “Trong đời sống gia đình, họ hầu như không hòa hợp. Họ cãi vã liên tục. Tôi nghĩ là vì họ uống rất nhiều. Chúng ta đang nói về những năm 1960-1970. Phim trường thường có sẵn rất nhiều rượu vodka”. Cũng theo Lewis, hai vợ chồng tranh cãi và thậm chí đánh nhau thường xuyên. “Tôi nghĩ họ chán nản và chọc tức nhau. Ngoài ra còn có tính hơn thua với nhau. Nhưng mọi cuộc tranh cãi sẽ kết thúc trong phòng ngủ và hôm sau họ tràn đầy năng lượng trở lại. Quá trình này liên tục diễn ra, thậm chí trước mặt người làm. Đó là một mối quan hệ rất cực đoan". Mối quan hệ của họ dần đi đến mức không thể chịu đựng nổi. Chứng nghiện thuốc của Taylor và chứng nghiện rượu của Burton đã góp phần khiến họ ly hôn vào năm 1974 sau 10 năm chung sống. Sau đó, Taylor gọi cho Burton và hỏi ông: "Anh có nghĩ chúng ta vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp không?" Họ tái hôn vào năm sau và chia tay chưa đầy 12 tháng sau đó. Lewis cho biết cặp đôi này vẫn là tình yêu của đời nhau. Taylor từng nói: “Tôi vẫn yêu ông ấy điên cuồng cho đến ngày ông ấy qua đời”. Cuốn sách chia sẻ nhiều về Richard Burton và Elizabeth Taylor. Ảnh: Fox News. Burton đột ngột qua đời vì xuất huyết não năm 1984, khi ông 58 tuổi. Lewis nói: “Elizabeth Taylor không đến dự đám tang vì bà ấy nghĩ sẽ thu hút quá nhiều dư luận và không phù hợp. Burton đột ngột qua đời vì xuất huyết não năm 1984, khi ông 58 tuổi. Lewis nói: "Elizabeth Taylor không đến dự đám tang vì bà ấy nghĩ sẽ thu hút quá nhiều dư luận và không phù hợp. Nhưng vài ngày sau, vào lúc bình minh, bà ấy đã đến nghĩa trang để cầu nguyện trước mộ ông ấy. Bà ấy chia sẻ: 'Đó là lần duy nhất Richard và tôi ở một mình'". Taylor vẫn giữ bức thư cuối cùng của Burton, được viết cho bà 3 ngày trước khi ông qua đời, trong ngăn kéo đầu giường. Bức thư vẫn ở đó cho đến khi bà qua đời vào năm 2011 ở tuổi 79. Lewis chia sẻ: "Tôi thực sự tin rằng họ có tình cảm lớn với nhau. Đó không chỉ là một mối tình. Họ là tình yêu của đời nhau. Ngay cả khi bạn nhìn vào những bức ảnh của họ được chụp từ lâu... họ đắm đuối trong mắt nhau. Dù có sự cực đoan, tình yêu giữa họ vẫn hiện hữu và không bao giờ rời xa". 