Cuộc nội chiến tại MU

MU không chỉ khủng hoảng trên sân cỏ mà còn hỗn loạn bên ngoài hậu trường. Tất cả đang biến Old Trafford thành một chiến trường nội bộ, nơi mà ai cũng phải chiến đấu để tồn tại.

Câu hỏi đặt ra là liệu Ruben Amorim có thể khôi phục trật tự và đưa MU trở lại thời kỳ huy hoàng, hay đây chỉ là khởi đầu của một cơn khủng hoảng sâu rộng hơn?

Huyền thoại Paul Scholes không ngần ngại chỉ trích hàng thủ Manchester United, đặc biệt là khả năng của Lisandro Martinez. "Ngay cả khi cậu ta khỏe mạnh, cậu ta cũng không đủ đẳng cấp để vô địch Premier League", Scholes phát biểu trên Sky Sports.

Martinez không chịu im lặng và phản pháo ngay trên mạng xã hội: "Ông ta thật xui xẻo... Nếu thử tới Argentina chơi bóng, ông ấy sẽ không sống nổi".

Scholes từng dành nhiều lời khen cho Martinez, nhưng dường như đã thay đổi quan điểm. Trong khi đó, trung vệ người Argentina quyết tâm bảo vệ danh dự dù phải nghỉ hết mùa vì chấn thương.

Kế đến, Jadon Sancho tiếp tục chọc giận fan MU khi ám chỉ rằng Marcus Rashford "được tự do rồi" sau khi gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn. Dù thuộc biên chế Chelsea, MU vẫn trả một phần lương lên tới 50.000 bảng/tuần cho Sancho, khiến phát ngôn của anh trở nên vô duyên và gây phẫn nộ.

Một số nguồn tin từ Rashford tiết lộ rằng anh không hứng thú khi bị kéo vào mâu thuẫn giữa Sancho và CLB. Sancho từng công khai chỉ trích Erik ten Hag, dẫn đến việc bị cô lập, tập riêng và ăn một mình trước khi bị đẩy đi vào tháng 1/2024. Chelsea dự kiến kích hoạt điều khoản mua đứt vào mùa hè, chấm dứt quãng thời gian ác mộng của cầu thủ người Anh tại Old Trafford.

Trước khi Rashford chuyển đến Aston Villa, Ruben Amorim không sử dụng cầu thủ suốt 13 trận liên tiếp. HLV người Bồ Đào Nha còn thẳng thừng tuyên bố: "Tôi thà dùng HLV thủ môn 63 tuổi Jorge Vital còn hơn Rashford".

Cả Rashford và Amorim đều cần tách ra để tránh làm mọi chuyện trở nên xấu hơn. HLV Amorim cũng bác bỏ quan điểm rằng sẽ là "nỗi xấu hổ" nếu Rashford tỏa sáng ở Villa Park.

CĐV MU không ngừng thể hiện sự bất mãn với Sir Jim Ratcliffe, người tiếp quản việc điều hành CLB sau khi mua lại 28,94% cổ phần từ nhà Glazer. Ratcliffe bị fan chửi thẳng mặt, thậm chí một số còn chặn xe để đối chất: "Cũng như bọn Glazer, Jim Ratcliffe là một kẻ khốn".

Lý do chính là chính sách tăng giá vé của ông, khi MU bất ngờ áp dụng mức vé tối thiểu 66 bảng cho thành viên, không có ưu đãi cho trẻ em hay người già. Hội CĐV Man United (MUST) lập tức gửi thư phản đối: "Bây giờ là thời điểm tệ nhất để tăng giá vé, khi đội bóng đang có thành tích kém nhất trong hàng chục năm qua".

Fan MU cảnh báo rằng Ratcliffe đang mất dần sự ủng hộ, có thể gây ảnh hưởng đến doanh thu và quan hệ với các nhà tài trợ.

Kể từ khi nắm quyền, Jim Ratcliffe sa thải 250 nhân viên - chiếm 25% lực lượng lao động tại MU. Theo The Times, hơn 100 người nữa sắp bị cắt giảm để dồn tiền cho Ruben Amorim xây dựng đội bóng.

Sự căng thẳng càng leo thang khi khoản thưởng Giáng sinh 100 bảng của nhân viên bị cắt xuống còn phiếu mua hàng 40 bảng. Nhiều nhân viên lo lắng mất việc đến mức phải tìm thông tin từ nhà báo thay vì từ ban lãnh đạo.

Năm ngoái, tỷ phú Anh chấm dứt hợp đồng đại sứ toàn cầu trị giá hàng triệu bảng với Sir Alex Ferguson. Tháng 1/2024, các huyền thoại Bryan Robson, Denis Irwin và Andy Cole cũng bị cắt giảm lương đáng kể. Mới đây, Jackie Kay - người làm việc tại MU gần 30 năm, cũng rời đi, gây chấn động nội bộ.

Thời điểm mới tiếp quản, Ratcliffe từng khen Dan Ashworth là "Giám đốc Thể thao giỏi nhất, điểm 10/10". Nhưng chỉ 159 ngày sau, ông thẳng tay sa thải Ashworth.

Lý do? Ashworth bị cho là không cắt giảm chi phí bóng đá đủ nhanh và không hoàn toàn ủng hộ việc bổ nhiệm Ruben Amorim, thay vào đó, ông muốn một HLV người Anh như Gareth Southgate hoặc Graham Potter.

Ratcliffe không hài lòng với sự thiếu quyết đoán của Ashworth trong việc xử lý tương lai của Erik ten Hag, và điều đó khiến ông mất ghế.

Rõ ràng Manchester United đang rơi vào một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất lịch sử, khi mâu thuẫn nội bộ ngày càng leo thang, trong khi đội bóng vẫn lạc lối trên sân cỏ.

"Quỷ đỏ" có thể tiếp tục trượt dốc, hoặc đây sẽ là bước ngoặt để tái thiết một đế chế mới. Chỉ thời gian mới có thể trả lời, nhưng với tình hình hiện tại, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

